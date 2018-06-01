







Башенные краны появились на территории завода «Красный Октябрь» возле электросталеплавильного цеха № 2 – того, что периодически испускает в атмосферу выбросы в виде оранжевых облаков . Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, башенные краны что-то поднимают на крышу цеха, где замечены рабочие.













На официальном сайте завода «Красный Октябрь» несколько дней назад появилась информация о начале строительства на ВМК современной сухой газоочистки, которая должна избавить волгоградцев от выбросов грязно-оранжевого цвета. Работы, как указано в сообщении, проводятся как раз у электросталеплавильного цеха № 2, который был введен в эксплуатацию более 50 лет назад. Сообщается, что на крыше цеха осуществляется монтаж «зонта». Уже начался частичный демонтаж кровли здания, а в июле начнется монтаж металлоконструкций зонта и газоходов по крыше цеха. Металлоконструкции зонта и газоходов начали поступать на комбинат. Работы планируют выполнить в течение июня – июля этого года. Строительство новой сухой газоочистки ведет ГК «МетПром» - один из крупнейших инжиниринговых компаний металлургического сектора России.













Между тем в сообщении отсутствует информация о том, будет ли работать предприятие во время монтажа системы газоочистки. А также, что будет с рабочими предприятия, если комбинат прекратит в июне-июле производственную деятельность. Ранее, напомним, руководство металлургического комбината сообщало, что во время проведения чемпионата мира по футболу волгоградский «Красный Октябрь» полностью приостановит свою работу.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах, в том числе в Волгограде.



