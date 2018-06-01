Котовский районный суд признал незаконным бездействие органа местного самоуправления - администрации городского поселения г.Котово, выразившееся в непринятии мер по искусственному освещению автомобильной дороги, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение районного суда. Иск подал прокурор Котовского района. Он сообщил, что надзорным ведомством была проведена проверка соблюдения законодательства о благоустройстве и безопасности дорожного движения в деятельности администрации города Котово. Выявлено, что на территории городского поселения по ул. Комарова, ул. Терешковой, ул. Гагарина и ул. Молодежной полностью отсутствует уличное освещение, по данной улице осуществляется движение транспортных средств. «При таких обстоятельствах отсутствие освещения на указанных участках дороги негативно влияет на безопасность дорожного движения», - указала прокуратура.

Согласно решению суда, администрация городского поселения г.Котово Котовского района Волгоградской области должна в трехмесячный срок со дня вступления судебного решения в законную силу обеспечить искусственное освещение указанной автомобильной дороги общего пользования. До вступления решения в силу у администрации есть право его обжаловать.



