В Волгограде подросток-мотоциклист врезался во флагшток

Подросток пострадал в аварии с мотоциклом в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось в субботу на парковке ТК “Зельгросс”. 13-летний паренек не справился с управлением своим “Motoland-250” и врезался во флагшток. В результате столкновения подросток получил травму и его доставили в медучреждение. Известно также, что водительских прав у него не было.

Чуть позже в области участником дорожного происшествия стал еще один несовершеннолетний любитель двухколесного транспорта. В Иловлинском районе 17-летний подросток, также не справившись с управлением скутера, опрокинулся в кювет. После получения травм его отправили в медучреждение. Отметим, что водительских прав у него также не было.

Всего за сутки в регионе произошло шесть аварий с тяжкими последствиями, в которых пострадали шесть человек.