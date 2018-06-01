В Волгоградской области стартовали мини-выборы партии власти

Сегодня в Волгограде 64 участковые счетные комиссии ждут избирателей на праймериз «Единой России». Как сообщает ИА «Высота 102», предварительное голосование стартовало в 8.00 и завершится в 20.00. По аналогии с настоящими выборами для участия в процедуре по отбору кандидатов в депутаты гордумы от партии нужно с паспортом прийти на участок по месту регистрации, получить бюллетень и проголосовать – причем можно сразу за несколько кандидатов. Адрес участка можно уточнить на официально сайте предварительного голосования.

В областном центре на статус выдвиженцев от партии власти претендуют 167 человек, из которых отберут 36. Ровно столько мандатов в представительное собрание города-героя будет разыграно на выборах 9 сентября. Наиболее крупные процедуры предварительного голосования сегодня также проходят в Волжском и Камышине, где единороссы также определяются с будущей командой кандидатов в местные городские думы.

С 28 мая по 1 июня партия власти впервые проводила онлайн-голосование для тех избирателей, которые сегодня не смогут посетить участки. Результаты электронных мини-выборов будут учтены при подведении общих итогов. Имена победителей в реготделении «ЕР» обещают озвучить в понедельник, 4 июня.