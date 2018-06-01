В Волгоградской области зажигают новые звезды





Сегодня на главной концертной площадке Волгограда – в Центральном концертном зале - завершился праздник музыки - фейерверк красок и тембров - второй гала-концерт лауреатов областного музыкального фестиваля детского и юношеского творчества. Главные участники - молодые артисты из Волгограда и области, прошедшие конкурсный отбор жюри. Накануне, как уже сообщало ИА «Высота 102», будущие звезды сцены показывали свое мастерство вместе с оркестром русских народных инструментов имени Калинина, а сегодня они выступили в сопровождении Волгоградского академического симфонического оркестра под руководством художественного руководителя и главного дирижера Андрея Аниханова.

«Это уникальный творческий проект, - говорит депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, - и надо отдать должное его организаторам. Совсем не случайно он посвящен международному дню защиты детей и имеет символичное название «Будущее начинается с прекрасного». Очень важно, что дети получили, действительно, прекрасную возможность выступить на такой сцене и продемонстрировать свои таланты зрителям в инструментальных и вокальных номинациях». По словам парламентария, детский фестиваль, организованный Волгоградской филармонией, — это возможность показать ребятам свои возможности, талант, продемонстрировать любовь к музыке и искусству, порадовать своих друзей, родителей, педагогов. «Очень важно – поддержать юных исполнителей, душа которых тянется к прекрасному, - говорит Анна Кувычко. - Их выход на сцену, мастерство – это еще и стремление к совершенству. Желание поделиться своим умением, искусством, желание радовать зрителей и самим радоваться красоте жизни».

Программа второго дня концерта была насыщенной и состояла из двух отделений. Музыка Вивальди, Моцарта, Рахманинова, Римского-Корсакова, Чайковского, Баха, Сен-Санса и других именитых композиторов звучала со сцены в исполнении юных дарований. Ребята играли на скрипках, флейтах, фортепьяно, гобое, виолончели, арфе, валторне. И, быть может, имена многих из них станут известны в ближайшем будущем не только волгоградцам.

Во всяком случае, лауреаты фестиваля Елена и Ярослав Жарковы (дуэт скрипок) , Алиса Кабесас (флейта), Ксения Маркова (гобой), Иван Кузнецов (валторна), Василий Донцов (флейта) , Олеся Маринина (скрипка) Мария Строганова, Екатерина Чижова и Лев Гуляев (академическое пение), Николай Толкованов (виолончель), Александра Шемет (арфа) , Артем Большаков, Егор Толстиков и Яна Кудрявцева (ф-но) убеждены: как бы ни сложилась их жизнь, но музыка будет с ними всегда.



