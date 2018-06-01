Водителей двух фур оштрафовали за нарушение запрета движения по дорогам Волгоградской области

Водители двух перегруженных грузовиков, нарушивших постановление губернатора о временном ограничении движения по дорогам Волгоградской области, заплатят по 7000 рублей штрафа. Такое решение, как сообщает ИА «Высота 102», принял мировой судья в рабочем поселке Рудня. Согласно материалам дела, оба нарушителя были остановлены 16 апреля этого года на автодороге Самойловка-Шумилинская Алексеевского района Волгоградской области. Фуры, перевозившие ячмень и пшеницу, следовали по дороге в период действия ограничений движения с превышением с допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 50% без специального разрешения. В материалах дела отмечено, что превышение осевой нагрузки у нарушителей была зафиксирована в районе от 60 до 96%. Оба водителя свою вину полностью признали. Тем не менее, они могут обжаловать судебные решения в установленные законом сроки.

Как ранее сообщало информагентство, с 9 апреля текущего в Волгоградской области на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения были введены ограничения на проезд грузовиков, имеющих нагрузку на каждую ось более 5 тонн. Водителей предупреждали временные дорожные знаки "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства".



