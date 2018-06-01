Запрет на продажу алкоголя вводится на территории четырех районов Волгограда в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано и.о губернатора Валентиной Гречиной в конце мая. Сегодня документ опубликован на сайте администрации Волгоградской области.

В постановлении указано, что данное решение принято в целях обеспечения безопасности мероприятий, связанных с проведением в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Так, 17,18,21,22, 24,25,27 и 28 июня этого года на территории Дзержинского, Ворошиловского, Центрального и Краснооктябрьского района в обозначенных границах будет запрещено потребление алкогольной продукции, содержащейся в стеклянной потребительской таре, в объектах общественного питания. Не допускается в эти дни и розничная продажа алкоголя в стеклянных бутылках. Непосредственно в дни проведения матчей – 18,22, 25 и 28 июня – запрет распространяется на всю алкогольную продукцию, кроме той, что будет реализовываться FIFA, партнерами FIFA, поставщиками товаров, работ, услуг FIFA в границах территории Центрального района Волгограда.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. На 45-тысячном стадионе "Волгоград Арена" сыграют сборные Туниса и Англии, Нигерии и Исландии, Саудовской Аравии и Египта, Японии и Польши. Четыре матча группового этапа в Волгограде состоятся 18,22,25 и 28 июня.



