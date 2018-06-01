Реклама на сайте | Мобильная версия
Расследования
 02.06.2018 10:38

Стали известны обстоятельства тройного ДТП под Волгоградом

Стали известны обстоятельства аварии с участием трех автомашин в районе поселка Водстрой, в которой пострадали 5 человек. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по уточненным сведениям, авария произошла в 14:40 за пределами города, в Городищенском районе на 3-й Продольной в 300 метрах от железнодорожного переезда “станция Орловка”. 
По имеющимся сведениям, 44-летний водитель “Ford Focus” не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в “Mazda 323”, которой управляла 42-летняя женщина, и столкнулся с  “Fiat Albea”, за рулем которого сидел мужчина 69 лет. 
В результате аварии в больницу с травмами попали водитель и двое детей 10 и 11 лет - пассажиров “Mazda”, а также  65-летняя женщина-пассажир “Fiat”.



Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

Волгоградского эколога "Зеленого патруля" после нападения прооперировалиПодписано соглашение о реализации в Волгограде инвестпроекта по производству метанола и организации химкластераПо традиции площадь Чекистов в Волгограде стала местом встречи «зеленых фуражек»В Волгоградской области депутаты ждут от силовиков решительных действий в борьбе с "тепличными городами"Все выше и выше: Цены на бензин в Волгоградской области продолжают расти
 
Актуальные интервью и комментарии

Общественную палату России заинтересовал новый мусоросортировочный комплекс в Волгоградской области

Эх, прокачу!: В "час пик" автобусы в Волгограде превращаются в душегубки

Ядовитый фильтрат с мусорного полигона под Волгоградом вытекает в почву

Сегодня председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации Игорь Шпектор, находясь в...

На невыносимые условия поездок в “часы пик” в городских автобусах жалуются волгоградцы.  Съемочная группа информагентства "Высота 102" решила  протестировать один...

Результаты исследований в специализированной лаборатории подозрительного жидкого вещества, обнаруженного под землей на территории мусорного полигона «Комус» в Светлоярском районе, подтвердили...

Общество 02.06.2018 14:01

Водители двух перегруженных грузовиков, нарушивших постановление губернатора о временном ограничении движения по дорогам Волгоградской области, заплатят по 7000 рублей штрафа. Такое решение, как сообщает ИА «Высота 102», принял мировой судья в рабочем поселке Рудня. Согласно материалам дела, оба нарушителя были остановлены 16 апреля этого года на автодороге Самойловка-Шумилинская Алексеевского района Волгоградской области. Фуры, перевозившие ячмень и пшеницу, следовали по дороге в период действия ограничений движения с превышением с допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 50% без специального разрешения. В материалах дела отмечено, что превышение осевой нагрузки у нарушителей была зафиксирована в районе от 60 до 96%. Оба...
Прочитана: 1586 раз
Общество 02.06.2018 13:14

Запрет на продажу алкоголя вводится на территории четырех районов Волгограда в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано и.о губернатора Валентиной Гречиной в конце мая. Сегодня документ опубликован на сайте администрации Волгоградской области. В постановлении указано, что данное решение принято в целях обеспечения безопасности мероприятий, связанных с проведением в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Так, 17,18,21,22, 24,25,27 и 28 июня этого года на территории Дзержинского, Ворошиловского, Центрального и Краснооктябрьского района в обозначенных границах будет запрещено потребление алкогольной продукции, содержащейся в стеклянной потребительской таре, в объектах общественного питания. Не допускается...
Прочитана: 866 раз
Происшествия 02.06.2018 10:16

Женщина пострадала в результате дорожного происшествия в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, минувшей ночью, в 23:30, проезжая по переулку Советскому, водитель “ВАЗ-2104” сбил женщину и скрылся. ДТП случилось напротив дома № 62 по улице Майской. Известно, что она шла по обочине дороги навстречу транспорту. 34-летняя пострадавшая госпитализирована. Полиция ищет водителя-беглеца. Всех, кто располагает информацией о случившемся, просят сообщить об этом в правоохранительные органы.
Прочитана: 930 раз
Происшествия 02.06.2018 07:55

На сутки отправится под арест водитель автобуса "Волгабас", в салоне которого упала пассажирка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Краснооктябрьского районного суда, водителя признали виновным в невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием (ст. 12.7 КоАП РФ). Все дело в том, что после того, как стало известно о падении пассажира в салоне, водитель не остановился, сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь не вызвал. О назначении наказания в виде административного ареста настаивала потерпевшая. Суду она пояснила, что упала после резкого торможения и ударилась правовой рукой. Сам водитель свою вину не отрицал, пояснив лишь, что вызвать сотрудников полиции не...
Прочитана: 1846 раз
Разное 02.06.2018 06:06

Жизнь кошачья: спасенная волгоградцем одноглазая Муха принесла радость в новый дом Судьба одноглазой кошки Мухи сделала крутой вираж после публикации ИА «Высота 102». Рассказ о том, как пушистая красавица стала калекой по вине очень злых людей, которые выжгли ей глаз сигаретой и бросили умирать, не остался без отклика. Из ветеринарной клиники, где временно жила кошка, ее забрал житель Волгограда по имени Виталий. Сегодня он рассказал, что Муха оказалась удивительно благодарным существом и совершенно очаровала всю семью. Самой свежей новостью из жизни Мухи стало рождение у нее на днях трех пушистиков (принесла плоды дружба с другим домочадцем - котом). Счастливый хозяин пребывает в таком умилении, что пока даже помыслить...
Прочитана: 2228 раз
Аналитика 01.06.2018 20:44

Сегодня, в день защиты детей,  лауреаты Волгоградского областного музыкального фестиваля детского и юношеского творчества «Будущее начинается с прекрасного»  стали участниками гала-концерта, который состоялся в Центральном концертном зале Волгограда. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Лауреатов конкурса – а  это 27 юных дарований региона - исполнителей академических направлений, народных песен,  музыкантов, играющих на народных инструментах, - тепло приветствовали  зрители.  Максим Большаков, учащийся детской музыкальной школы №8 (фортепьяно) проникновенно исполнил  «Песню жаворонка» из цикла «Времена года» Чайковского. Дарья Исаева из музыкальной школы Суровикино  (флейта) - «Романтический вальс» Металлиди. Бурными аплодисментами наградили вокалиста Артема Паничкина из волгоградской музыкальной школы...
Прочитана: 8664 раз
Общество 01.06.2018 20:24

Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию парка памяти воинов, погибших в этих местах в годы Великой Отечественной войны. Написаны сотни писем, обращений, исхожены десятки кабинетов, а воз и ныне там. С этим вопросом они пришли сегодня к депутату Госдумы от Волгоградской области Анне Кувычко. Как сообщает ИА «Высота 102», она провела очередной прием граждан по личным вопросам в здании общественной приемной «Единой России».   Но не только этот вопрос - больной для волгоградцев. Грустную историю поведала парламентарию Ольга Преженцова. Рассказала, что опекун инвалида детства заключила договор ренты...
Прочитана: 4200 раз
Газетный киоск 01.06.2018 20:16

ВОЛГОГРАД,/ТАСС/. Строительство самого крупного в России метанолового завода, с объемом инвестиций 40 млрд рублей на первом этапе, начнется в Волгограде, сообщил в ходе совещания губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. "Подписали соглашение о реализации проекта по строительству завода по выработке метанола, с общим объемом инвестиций на первом этапе 600 млн долларов или 40 млрд рублей на площадке "Химпрома". Для нас это будет один из важнейших проектов по ликвидации накопленного ущерба именно "Химпрома" в рамках реализации проекта", - сказал он. Ранее в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель компании "АЕОН Корпорейшн" Роман Троценко сообщил о начале реализации проекта по созданию...
Прочитана: 2512 раз
Общество 01.06.2018 20:10

ЛУКОЙЛ тепло поздравил волгоградских ребят с Днём защиты детей Сотни детей из всех районов Волгоградской области собрались сегодня в зале ТЮЗа. День защиты детей в регионе традиционно отмечался чествованием самых талантливых. В праздничной обстановке ребят, ставших победителями регионального конкурса стихов и рисунков, наградили дипломами и ценными призами.      Как сообщает ИА «Высота 102», яркие выступления детских коллективов и теплая обстановка, созданная в ТЮЗе, никого не оставила равнодушным. В Волгоградской области вот уже 30 лет такой масштабный праздник организовывает региональное отделение Российского детского фонда, а главными участниками этого праздника становятся дети-сироты, дети-инвалиды, а также малыши из многодетных и малообеспеченных семей. Бессменный руководитель отделения...
Прочитана: 1144 раз
Аналитика 01.06.2018 20:04

Смотрите сегодня в программе: в Волгограде провели «мозговой штурм» на тему исполнения нового майского указа президента в сфере экологии и спасения Волги. Жизнь среди трупов: безответственные скотоводы погружают поселковые территории Волгоградской области в средневековье. «Народный контроль» «Единой России»: надо защитить детей от игрушек, опасных для психики. Набережная, стадион, парки и фонтаны: в Волгограде благодаря ЧМ-2018 расширился список мест для показа гостям из федерального центра. Одна семья: волгоградские полицейские поддерживают детей и близких своих коллег, погибших при исполнении служебного долга. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10....
Прочитана: 13563 раз
Общество 01.06.2018 18:27

Глава МВД России проинспектировал Волгоград Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской Федерации в ходе рабочей поездки ознакомился с готовностью города-героя на Волге к ЧМ-2018. По информации пресс-службы  ГУ МВД региона, глава МВД России осмотрел помещения одного из пунктов временной дислокации сводного отряда полиции в детском оздоровительном лагере "Заволжье", в котором разместились прикомандированные сотрудники. Владимира Колокольцева особо интересовали вопросы организации службы, быта и питания прикомандированных. Он убедился, что полицейские из других регионов живут в трех-четырехместных комнатах. Для них организовано горячее трехразовое питание. Кроме того, созданы условия для отдыха и занятий...
Прочитана: 4123 раз
Происшествия 01.06.2018 17:16

Легковой автомобиль загорелся сегодня вечером в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании на Спартановке у дома №10 по улице Павлова поступил в 16:15. В течение нескольких минут к месту подъехали расчеты специализированной пожарно-спасательной части. Они потушили авто. По имеющимся сведениям, сгорел автомобиль “Opel”. Причины возгорания выясняются. 
Прочитана: 2366 раз
Общество 01.06.2018 17:02

Арбитражный суд Волгоградской области поддержал решение УФАС о признании недостоверной телевизионной рекламы «Окошкино». Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном УФАС, внимание антимонопольного органа к рекламе фирмы возник после обращения женщины, которая не получила обещанных выгод. Потенциальным потребителям с экрана ТВ вещали, что если они до определенной даты запишутся на замер окон, то получат 57% скидку. Женщина все сделала, как ей советовали в рекламе. Однако при вызове замерщика выяснилось, что обещанной скидки она не получит. В УФАС по заявлению гражданки было возбуждено дело. Специалисты антимонопольного ведомства установили, что рекламируемые скидки в размере 57% фактически применялись в компании к неким внутренним...
Прочитана: 1559 раз
Общество 01.06.2018 16:32

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали стоимость авиабилетов в период проведения чемпионата мира по футболу из Волгограда и в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в сервисе путешествий, выяснилось, в дни игр цены на перелет порой вырастают в 6 раз. Первые три строчки рейтинга самых подорожавших направлений с прилетом в Волгоград занимают маршруты из Москвы 27, 24 и 17 июня. 27 июня авиабилеты дорожают на 461%, то есть в шесть раз - с 3 296 рублей до 18 497 рублей. 24 июня за билет придется отдать в пять раз больше, чем в обычные дни (18 209 рублей против 3 296 рублей)....
Прочитана: 1735 раз
Общество 01.06.2018 16:15

В Волгограде уставшие от обещаний жители своими силами ремонтируют дороги во дворах домов Жители микрорайона Жилгородок в Дзержинском районе не желают больше терпеть до "лучших времен" и бесконечно ждать очереди на финансирование по программе благоустройства дворов. Как сообщили ИА "Высота 102" жители микрорайона, в течение месяца по своей инициативе проводят ямочный ремонт. За долгие годы забвения от дорог во дворах многоэтажек остались только ямы, по которым ни пройти, ни проехать. Убитые дороги - обычное явление для волгоградских двориков. Жители Жилгородка приняли активное участие в общегородском субботнике, но, в отличие от других волгоградцев, не остановились на расчистке придомовой территории. По инициативе жильцов, их силами, с привлечением внебюджетных средств, дворы стали кардинально преображаться....
Прочитана: 4658 раз


2 июня 14:01
Водителей двух фур оштрафовали за нарушение запрета движения по дорогам Волгоградской области
2 июня 13:14
В четырех районах Волгограда на период ЧМ вводятся ограничения на продажу алкоголя
2 июня 10:38
Стали известны обстоятельства тройного ДТП под ВолгоградомCмотреть видео
2 июня 10:16
В Волгограде лихач на “ВАЗе” сбил женщину и скрылся
2 июня 07:55
В Волгограде водителя автобуса арестовали после падения пассажира в салоне
2 июня 06:06
Жизнь кошачья: спасенная волгоградцем одноглазая Муха принесла радость в новый домСмотреть фотографии
1 июня 20:44
Юные таланты Волгоградской области - на пути к вершинам успехаCмотреть видео
1 июня 20:24
Депутата Госдумы от Волгоградской области попросили помочь в создании парка фронтовикам в Городищенском районеCмотреть видео
1 июня 20:16
Инвестиции в 1-й этап строительства метанолового завода в Волгограде составят 40 млрд рублей
1 июня 20:10
ЛУКОЙЛ тепло поздравил волгоградских ребят с Днём защиты детейСмотреть фотографии
1 июня 20:04
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде глава Минприроды поучаствовал в мозговом штурме на тему спасения Волги Комментарии4Cмотреть видео
1 июня 18:27
Глава МВД России проинспектировал ВолгоградСмотреть фотографии
1 июня 17:16
На севере Волгограда сгорела иномарка Комментарии2
1 июня 17:02
В Волгограде фирма по установке окон заманивала покупателей нереальными скидками Комментарии8
1 июня 16:32
В дни матчей ЧМ-2018 авиабилеты в Волгоград подорожали до 6 раз Комментарии13
1 июня 16:15
В Волгограде уставшие от обещаний жители своими силами ремонтируют дороги во дворах домов Комментарии20Смотреть фотографии
1 июня 15:44
Пять человек пострадали в тройном ДТП на севере Волгограда Комментарии2Cмотреть видео
1 июня 15:00
В Астраханской области из-за сорванного ветром батута одна девочка находится в коме, у второй – перелом таза Комментарии2Смотреть фотографии
1 июня 14:50
С подачи «Народного контроля» игрушки-монстры могут исчезнуть из волгоградских магазинов Комментарии7Смотреть фотографииCмотреть видео
1 июня 14:08
На Волгоградскую область надвигаются заморозки Комментарии16
1 июня 13:52
Бизнесмен из Волгограда получил срок за неуплату 47 млн рублей налогов Комментарии14
1 июня 13:13
В Волжском медэксперта отправили в колонию за фальшивые справки об инвалидности Комментарии3
1 июня 12:25
Житель Волгоградской области из жалости зарегистрировал у себя почти сотню гастарбайтеров Комментарии5
1 июня 11:30
В Волгограде с болельщиками ЧМ-2018 поговорят на шести языках Комментарии10Смотреть фотографии
1 июня 10:56
«Доска позора»: В Волгограде груда стройматериалов грозит спикировать с крыши на головы прохожих Комментарии9Cмотреть видео
1 июня 10:45
В Волгограде изучат финансовую отчетность фонда капремонта Комментарии27
1 июня 10:21
В Волгоградской области "скорая помощь" врезалась в ЛЭП, пострадали два человекаСмотреть фотографии
1 июня 10:13
Водитель сбил велосипедиста на тротуаре в центре Волгограда Комментарии11Смотреть фотографии
1 июня 09:47
В Волгограде грузовой состав сошел с рельсов Комментарии7
1 июня 09:31
Специалисты ТМК и «Роснефти» обсудили вопросы повышения надежности промысловых трубопроводовСмотреть фотографии
Расследования
2 июня 10:38
Стали известны обстоятельства тройного ДТП под ВолгоградомCмотреть видео
1 июня 13:52
Бизнесмен из Волгограда получил срок за неуплату 47 млн рублей налогов Комментарии14
1 июня 13:13
В Волжском медэксперта отправили в колонию за фальшивые справки об инвалидности Комментарии3
1 июня 09:23
Браконьер из Волгограда заплатил больше 100 тысяч рублей за незаконную охоту Комментарии5
1 июня 04:56
Докатились: Болельщиков из Волгоградской области оставили на обочине маршрутов ЧМ-2018 Комментарии38Смотреть фотографии
31 мая 15:35
Завершено расследование дела о перестрелке на юге Волгограда Комментарии6
31 мая 15:07
Житель Волгограда получил судимость после "прогулки"по городу с оружием Победы Комментарии7
31 мая 12:18
Бизнесмен из Москвы обманом выманил из казны Волгоградской области десятки миллионов рублей Комментарии13
31 мая 11:46
В Волгограде пошла под суд международная наркогруппировка Комментарии2
31 мая 10:40
В Волгоградской области следователи проверят органы опеки в связи с гибелью трехлетнего ребенка Комментарии5Смотреть фотографии
30 мая 16:49
В Волгограде руководителя двух УК отправили в СИЗО Комментарии16Смотреть фотографииCмотреть видео
30 мая 14:19
Соседи погибшего в Волгоградской области малыша поделились жуткими подробностями его жизни с родной мамой Комментарии8
30 мая 12:59
В Волгоградской области водителя-обманщика приговорили к 400 часам обязательных работ
30 мая 11:53
В Волгограде совратителя родных сестер приговорили к 8 годам колонии Комментарии9
30 мая 09:46
В Волгограде на организатора и персонал подпольного казино завели уголовное дело Комментарии10Смотреть фотографии
30 мая 09:33
В Волгограде будут судить телефонного "террориста" из Ростовской области Комментарии1
29 мая 21:08
В Волгограде задержаны руководители двух крупных УК Комментарии19Смотреть фотографии
29 мая 18:09
Жителю Волгоградской области грозит до 2 лет тюрьмы за избиение продавщицы Комментарии22Смотреть фотографииCмотреть видео
29 мая 18:01
В фонде капремонта Волгоградской области "вытолкнули" победителя аукциона на замену лифтов Комментарии8
29 мая 12:44
В Волгограде по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела о невыплате "серой" зарплаты Комментарии1
29 мая 11:05
В Волгоградской области адвокат получил срок за мошенничество Комментарии4
29 мая 09:51
В Волгограде трио квартирных вымогателей отправили в колонию Комментарии2
28 мая 17:26
Жителя Волгограда отправили в колонию за прыжки по капотам автомобилей Комментарии6
28 мая 11:37
Житель Волгоградской области осужден за фиктивную прописку 12 иностранцев
27 мая 16:09
В Волгограде полицейские не нашли странностей в истории с попавшим в психбольницу бездомным пенсионеромСмотреть фотографии
26 мая 12:55
Волгоградского эколога "Зеленого патруля" после нападения прооперировали Комментарии25Смотреть фотографииCмотреть видео
26 мая 05:16
Жителя Волгоградской области наказали за пьяный визит в суд
25 мая 16:45
В Волгоградской области нерадивый папаша получил судимость за "откуп" от алиментов Комментарии1
25 мая 15:53
В Волгограде сократили срок ареста прокурора Среднеахтубинского района Комментарии3
25 мая 12:47
Самовольно подключившегося к электросети жителя Волгоградской области обвиняют в убийстве дочери Комментарии5
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     

 
День 2 Июня, Сб
Волгоград
температура 17..19 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Западный, 3 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
2 Июня, Сб
1 $ 62.2056 руб.
1 € 72.7183 руб.
1 GBP 82.5904 руб.
1 CHF 63.0185 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

Депутаты посчитали замглавы Роспотребнадзора по Волгоградской области марсианкойКомментарии56
Владельцев тепличных "китай-городов" в Волгоградской области заподозрили в коррумпированных связяхКомментарии49
Все выше и выше: Цены на бензин в Волгоградской области продолжают растиКомментарии42
В Волгограде муниципальным служащим сохранят зарплату за «футбольные» выходныеКомментарии41
Докатились: Болельщиков из Волгоградской области оставили на обочине маршрутов ЧМ-2018Комментарии38
В Волгоградской области повысили прожиточный минимумКомментарии31
В Волгограде скандальный застройщик «ЗЖБИК» признан банкротомКомментарии29
В Волгограде изучат финансовую отчетность фонда капремонтаКомментарии27
В Волгограде сотрудники ГИБДД и "Ночные волки" рассказали байкерам о безопасности на дорогеКомментарии26
Катера Каспийской флотилии переброшены из Астрахани в Керчь для охраны Крымского мостаКомментарии26
Волгоградского эколога "Зеленого патруля" после нападения прооперировалиКомментарии25
В Волгоградской области стали чаще умирать от болезней органов дыхания и сосудовКомментарии23
В Волго-Ахтубинской пойме под носом у районной администрации строят незаконный объектКомментарии23
Эх, прокачу!: В "час пик" автобусы в Волгограде превращаются в душегубкиКомментарии23
Ядовитый фильтрат с мусорного полигона под Волгоградом вытекает в почвуКомментарии23

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: Волонтеры и губернатор Волгоградской области обменялись зарядами бодростиКомментарии7
Просмотров: 20285
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде приближение ЧМ оживило дисплеи на автобусных остановкахКомментарии6
Просмотров: 16081
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде глава Минприроды поучаствовал в мозговом штурме на тему спасения ВолгиКомментарии4
Просмотров: 13338
Юные таланты Волгоградской области - на пути к вершинам успеха
Просмотров: 8347
В Волгограде руководителя двух УК отправили в СИЗОКомментарии16
Просмотров: 6469
Зарплаты руководителей учреждений культуры Волгоградской области больше не шокируютКомментарии20
Просмотров: 4922
С подачи «Народного контроля» игрушки-монстры могут исчезнуть из волгоградских магазиновКомментарии7
Просмотров: 4706
Завершено расследование дела о перестрелке на юге ВолгоградаКомментарии6
Просмотров: 4525
В Волгограде муниципальным служащим сохранят зарплату за «футбольные» выходныеКомментарии41
Просмотров: 4519
Пять человек пострадали в тройном ДТП на севере ВолгоградаКомментарии2
Просмотров: 4451

Рекомендуемые к прочтению новости

Роуминг, гудбай: топ-5 событий за рубежом, которым стоит посвятить отпуск
Рекомендации: +41 / 4-
Владельцев тепличных "китай-городов" в Волгоградской области заподозрили в коррумпированных связяхКомментарии49
Рекомендации: +33 / 6-
В Волгограде задержаны руководители двух крупных УККомментарии19
Рекомендации: +33 / 7-
В Волгограде руководителя двух УК отправили в СИЗОКомментарии16
Рекомендации: +32 / 20-
«Высота 102 ТВ»: Позиция регионального Роспотребнадзора по опасным овощам заставила депутатов нервничатьКомментарии4
Рекомендации: +32 / 9-
Депутаты посчитали замглавы Роспотребнадзора по Волгоградской области марсианкойКомментарии56
Рекомендации: +31 / 12-
В Волгоградской области расследуют причину гибели трехлетнего ребенкаКомментарии8
Рекомендации: +30 / 1-
В Астраханской области из-за сорванного ветром батута одна девочка находится в коме, у второй – перелом тазаКомментарии2
Рекомендации: +28 / 4-
Докатились: Болельщиков из Волгоградской области оставили на обочине маршрутов ЧМ-2018Комментарии38
Рекомендации: +24 / 9-
«Высота 102 ТВ»: Волонтеры и губернатор Волгоградской области обменялись зарядами бодростиКомментарии7
Рекомендации: +24 / 16-