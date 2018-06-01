Стали известны обстоятельства тройного ДТП под Волгоградом

Стали известны обстоятельства аварии с участием трех автомашин в районе поселка Водстрой , в которой пострадали 5 человек. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по уточненным сведениям, авария произошла в 14:40 за пределами города, в Городищенском районе на 3-й Продольной в 300 метрах от железнодорожного переезда “станция Орловка”.

По имеющимся сведениям, 44-летний водитель “Ford Focus” не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в “Mazda 323”, которой управляла 42-летняя женщина, и столкнулся с “Fiat Albea”, за рулем которого сидел мужчина 69 лет.

В результате аварии в больницу с травмами попали водитель и двое детей 10 и 11 лет - пассажиров “Mazda”, а также 65-летняя женщина-пассажир “Fiat”.









