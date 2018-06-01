В Волгограде лихач на “ВАЗе” сбил женщину и скрылся

На сутки отправится под арест водитель автобуса "Волгабас", в салоне которого упала пассажирка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Краснооктябрьского районного суда, водителя признали виновным в невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием (ст. 12.7 КоАП РФ). Все дело в том, что после того, как стало известно о падении пассажира в салоне, водитель не остановился, сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь не вызвал. О назначении наказания в виде административного ареста настаивала потерпевшая. Суду она пояснила, что упала после резкого торможения и ударилась правовой рукой. Сам водитель свою вину не отрицал, пояснив лишь, что вызвать сотрудников полиции не...

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