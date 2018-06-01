ЛУКОЙЛ тепло поздравил волгоградских ребят с Днём защиты детей









Сотни детей из всех районов Волгоградской области собрались сегодня в зале ТЮЗа. День защиты детей в регионе традиционно отмечался чествованием самых талантливых. В праздничной обстановке ребят, ставших победителями регионального конкурса стихов и рисунков, наградили дипломами и ценными призами.





Как сообщает ИА «Высота 102», яркие выступления детских коллективов и теплая обстановка, созданная в ТЮЗе, никого не оставила равнодушным. В Волгоградской области вот уже 30 лет такой масштабный праздник организовывает региональное отделение Российского детского фонда, а главными участниками этого праздника становятся дети-сироты, дети-инвалиды, а также малыши из многодетных и малообеспеченных семей.

Бессменный руководитель отделения фонда Раиса Скрынникова особо отметила большую помощь благотворителей, без которых поддержка детей и многодетных семей была бы невозможна, особо отметив предприятия ЛУКОЙЛа. И в этот раз компания ЛУКОЙЛ поддержала семью, оказавшуюся в непростой жизненной ситуации, подарив сертификат на приобретение современной инвалидной коляски для ребенка.









«Такая поддержка детей не является для компании разовой акцией - рассказал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Юрий Ежов. - В первый же день лета мы обязательно поздравляем детей с праздником, который совпадает с началом каникул. И этот год не стал исключением. Накануне в детский сад компенсирующего вида №283 и школу-сад №2 Волгограда мы передали книги благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» для детей с нарушением зрения, организовали веселый праздник с аниматорами и шарами для нашего подшефного социально-реабилитационный центра для несовершеннолетних в Ворошиловском районе».









А уже в воскресенье, 3 июня, пришедшим на городской праздник в Комсомольский сад Центрального района детям компания ЛУКОЙЛ подарит книжки-раскраски и сладости.



