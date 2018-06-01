Юные таланты Волгоградской области - на пути к вершинам успеха











Сегодня, в день защиты детей, лауреаты Волгоградского областного музыкального фестиваля детского и юношеского творчества «Будущее начинается с прекрасного» стали участниками гала-концерта, который состоялся в Центральном концертном зале Волгограда. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Лауреатов конкурса – а это 27 юных дарований региона - исполнителей академических направлений, народных песен, музыкантов, играющих на народных инструментах, - тепло приветствовали зрители.

Максим Большаков, учащийся детской музыкальной школы №8 (фортепьяно) проникновенно исполнил «Песню жаворонка» из цикла «Времена года» Чайковского. Дарья Исаева из музыкальной школы Суровикино (флейта) - «Романтический вальс» Металлиди. Бурными аплодисментами наградили вокалиста Артема Паничкина из волгоградской музыкальной школы №1 Волгограда, в исполнении которого прозвучала «Неаполитанская песенка». Аплодировали ученику этой же школы Антону Синявскому и юной виолончелистке Еве Пан, учащейся детской школы искусств из Фролово Софье Коробко, которая, по ее собственному признанию, безумно любит петь. Блестяще, по реакции зала, исполнила «Бразильский карнавал» учащаяся детской музыкальной школы №2 Волгограда Анастасия Колпакова (фортепьяно), фантазией на тему русской народной песни «Выйду на улицу» - порадовал Иван Гуреев (баян) из ДШИ №5 Волгограда, а Максим Сбоев – (балалайка) из волгоградской музыкальной школы №1 - песней «Ах вы сени, мои сени». Зал тепло встретил выступления Ксении Стекольниковой (флейта), Артема Войнова (балалайка), Валерии Коростылевой - (академический вокал), Дарьи Холодовой (народный вокал).

Праздник действительно получился ярким и зрелищным. Юным талантам были вручены дипломы лауреатов и призы от спонсоров мероприятия – компании «Сады Придонья» и депутата Госдумы от Волгоградской области Анны Кувычко. А выступали артисты с оркестром русских народных инструментов имени Калинина под руководством художественного руководителя и главного дирижера, заслуженной артистки РФ Галины Иванковой. Это было - признавались сами участники, - самым сильным для них впечатлением. Как и известие о том, что все солисты-победители примут участие в концертных мероприятиях Волгоградской филармонии нового сезона 2018-2019 гг., который будет насыщен яркими и неожиданными премьерами. Завтра пройдет второй, заключительный гала-концерт волгоградских талантов.

О юных талантах – в материале информагентства.



