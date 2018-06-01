|Аналитика
|01.06.2018 20:44
Юные таланты Волгоградской области - на пути к вершинам успеха
Сегодня, в день защиты детей, лауреаты Волгоградского областного музыкального фестиваля детского и юношеского творчества «Будущее начинается с прекрасного» стали участниками гала-концерта, который состоялся в Центральном концертном зале Волгограда. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Лауреатов конкурса – а это 27 юных дарований региона - исполнителей академических направлений, народных песен, музыкантов, играющих на народных инструментах, - тепло приветствовали зрители.
Максим Большаков, учащийся детской музыкальной школы №8 (фортепьяно) проникновенно исполнил «Песню жаворонка» из цикла «Времена года» Чайковского. Дарья Исаева из музыкальной школы Суровикино (флейта) - «Романтический вальс» Металлиди. Бурными аплодисментами наградили вокалиста Артема Паничкина из волгоградской музыкальной школы №1 Волгограда, в исполнении которого прозвучала «Неаполитанская песенка». Аплодировали ученику этой же школы Антону Синявскому и юной виолончелистке Еве Пан, учащейся детской школы искусств из Фролово Софье Коробко, которая, по ее собственному признанию, безумно любит петь. Блестяще, по реакции зала, исполнила «Бразильский карнавал» учащаяся детской музыкальной школы №2 Волгограда Анастасия Колпакова (фортепьяно), фантазией на тему русской народной песни «Выйду на улицу» - порадовал Иван Гуреев (баян) из ДШИ №5 Волгограда, а Максим Сбоев – (балалайка) из волгоградской музыкальной школы №1 - песней «Ах вы сени, мои сени». Зал тепло встретил выступления Ксении Стекольниковой (флейта), Артема Войнова (балалайка), Валерии Коростылевой - (академический вокал), Дарьи Холодовой (народный вокал).
Праздник действительно получился ярким и зрелищным. Юным талантам были вручены дипломы лауреатов и призы от спонсоров мероприятия – компании «Сады Придонья» и депутата Госдумы от Волгоградской области Анны Кувычко. А выступали артисты с оркестром русских народных инструментов имени Калинина под руководством художественного руководителя и главного дирижера, заслуженной артистки РФ Галины Иванковой. Это было - признавались сами участники, - самым сильным для них впечатлением. Как и известие о том, что все солисты-победители примут участие в концертных мероприятиях Волгоградской филармонии нового сезона 2018-2019 гг., который будет насыщен яркими и неожиданными премьерами. Завтра пройдет второй, заключительный гала-концерт волгоградских талантов.
О юных талантах – в материале информагентства.
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На невыносимые условия поездок в “часы пик” в городских автобусах жалуются волгоградцы. Съемочная группа информагентства "Высота 102" решила протестировать один...
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|Общество
|01.06.2018 20:24
Депутата Госдумы от Волгоградской области попросили помочь в создании парка фронтовикам в Городищенском районе
Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию парка памяти воинов, погибших в этих местах в годы Великой Отечественной войны. Написаны сотни писем, обращений, исхожены десятки кабинетов, а воз и ныне там. С этим вопросом они пришли сегодня к депутату Госдумы от Волгоградской области Анне Кувычко. Как сообщает ИА «Высота 102», она провела очередной прием граждан по личным вопросам в здании общественной приемной «Единой России». Но не только этот вопрос - больной для волгоградцев. Грустную историю поведала парламентарию Ольга Преженцова. Рассказала, что опекун инвалида детства заключила договор ренты...
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|Газетный киоск
|01.06.2018 20:16
ВОЛГОГРАД,/ТАСС/. Строительство самого крупного в России метанолового завода, с объемом инвестиций 40 млрд рублей на первом этапе, начнется в Волгограде, сообщил в ходе совещания губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. "Подписали соглашение о реализации проекта по строительству завода по выработке метанола, с общим объемом инвестиций на первом этапе 600 млн долларов или 40 млрд рублей на площадке "Химпрома". Для нас это будет один из важнейших проектов по ликвидации накопленного ущерба именно "Химпрома" в рамках реализации проекта", - сказал он. Ранее в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель компании "АЕОН Корпорейшн" Роман Троценко сообщил о начале реализации проекта по созданию...
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|Общество
|01.06.2018 20:10
Сотни детей из всех районов Волгоградской области собрались сегодня в зале ТЮЗа. День защиты детей в регионе традиционно отмечался чествованием самых талантливых. В праздничной обстановке ребят, ставших победителями регионального конкурса стихов и рисунков, наградили дипломами и ценными призами. Как сообщает ИА «Высота 102», яркие выступления детских коллективов и теплая обстановка, созданная в ТЮЗе, никого не оставила равнодушным. В Волгоградской области вот уже 30 лет такой масштабный праздник организовывает региональное отделение Российского детского фонда, а главными участниками этого праздника становятся дети-сироты, дети-инвалиды, а также малыши из многодетных и малообеспеченных семей. Бессменный руководитель отделения...
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|Аналитика
|01.06.2018 20:04
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде глава Минприроды поучаствовал в мозговом штурме на тему спасения Волги
Смотрите сегодня в программе: в Волгограде провели «мозговой штурм» на тему исполнения нового майского указа президента в сфере экологии и спасения Волги. Жизнь среди трупов: безответственные скотоводы погружают поселковые территории Волгоградской области в средневековье. «Народный контроль» «Единой России»: надо защитить детей от игрушек, опасных для психики. Набережная, стадион, парки и фонтаны: в Волгограде благодаря ЧМ-2018 расширился список мест для показа гостям из федерального центра. Одна семья: волгоградские полицейские поддерживают детей и близких своих коллег, погибших при исполнении служебного долга. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10....
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|Общество
|01.06.2018 18:27
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской Федерации в ходе рабочей поездки ознакомился с готовностью города-героя на Волге к ЧМ-2018. По информации пресс-службы ГУ МВД региона, глава МВД России осмотрел помещения одного из пунктов временной дислокации сводного отряда полиции в детском оздоровительном лагере "Заволжье", в котором разместились прикомандированные сотрудники. Владимира Колокольцева особо интересовали вопросы организации службы, быта и питания прикомандированных. Он убедился, что полицейские из других регионов живут в трех-четырехместных комнатах. Для них организовано горячее трехразовое питание. Кроме того, созданы условия для отдыха и занятий...
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|Происшествия
|01.06.2018 17:16
Легковой автомобиль загорелся сегодня вечером в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании на Спартановке у дома №10 по улице Павлова поступил в 16:15. В течение нескольких минут к месту подъехали расчеты специализированной пожарно-спасательной части. Они потушили авто. По имеющимся сведениям, сгорел автомобиль “Opel”. Причины возгорания выясняются.
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|Общество
|01.06.2018 17:02
Арбитражный суд Волгоградской области поддержал решение УФАС о признании недостоверной телевизионной рекламы «Окошкино». Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном УФАС, внимание антимонопольного органа к рекламе фирмы возник после обращения женщины, которая не получила обещанных выгод. Потенциальным потребителям с экрана ТВ вещали, что если они до определенной даты запишутся на замер окон, то получат 57% скидку. Женщина все сделала, как ей советовали в рекламе. Однако при вызове замерщика выяснилось, что обещанной скидки она не получит. В УФАС по заявлению гражданки было возбуждено дело. Специалисты антимонопольного ведомства установили, что рекламируемые скидки в размере 57% фактически применялись в компании к неким внутренним...
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|Общество
|01.06.2018 16:32
Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали стоимость авиабилетов в период проведения чемпионата мира по футболу из Волгограда и в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в сервисе путешествий, выяснилось, в дни игр цены на перелет порой вырастают в 6 раз. Первые три строчки рейтинга самых подорожавших направлений с прилетом в Волгоград занимают маршруты из Москвы 27, 24 и 17 июня. 27 июня авиабилеты дорожают на 461%, то есть в шесть раз - с 3 296 рублей до 18 497 рублей. 24 июня за билет придется отдать в пять раз больше, чем в обычные дни (18 209 рублей против 3 296 рублей)....
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|Общество
|01.06.2018 16:15
Жители микрорайона Жилгородок в Дзержинском районе не желают больше терпеть до "лучших времен" и бесконечно ждать очереди на финансирование по программе благоустройства дворов. Как сообщили ИА "Высота 102" жители микрорайона, в течение месяца по своей инициативе проводят ямочный ремонт. За долгие годы забвения от дорог во дворах многоэтажек остались только ямы, по которым ни пройти, ни проехать. Убитые дороги - обычное явление для волгоградских двориков. Жители Жилгородка приняли активное участие в общегородском субботнике, но, в отличие от других волгоградцев, не остановились на расчистке придомовой территории. По инициативе жильцов, их силами, с привлечением внебюджетных средств, дворы стали кардинально преображаться....
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|Общество
|01.06.2018 16:04
Продажа сумки с символикой FIFA обернулась крупным штрафом для торгового работника в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Красноармейского районного суда, в феврале этого года женщину уличили в незаконном использовании товарного знака. Установлено, что в торговом павильоне, расположенном на улице 50 лет Октября, осуществлялась реализация спортивной сумки зеленого цвета стоимостью 600 рублей, содержащей незаконное воспроизведение чужого товарного знака "FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018". Продавец вину в совершении административного правонарушения признала. За содеянное ей назначен штраф в размере 5000 рублей, который более чем в 8 раз превышает стоимость указанной сумки.
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|Происшествия
|01.06.2018 15:44
Пять человек, в том числе двое детей, получили травмы в ДТП в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, на данный момент известно, что столкнулись “Mazda”, “Ford” и “Fiat”. По сведениям информагентства, авария произошла сегодня в районе поселка Водстрой. Как уточнили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, травмы получил 69-летний мужчина, водитель одного из авто. Он отказался от госпитализации, а его 65-летняя пассажирка отправлена в БСМП №25, также в больницу попала и 29-летняя женщина, которая управляла другой машиной. Незначительные травмы получили двое детей: девятилетний мальчик и десятилетняя девочка. Родители отказались...
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|Экология
|01.06.2018 15:27
Установки аэрозольного генератора горячего тумана BD-400, предназначенные для уничтожения опасного насекомого-вредителя, приступили к работе на территории Калачевского лесничества. Как сообщили ИА "Высота 102" в "Центре защиты леса Волгоградской области", специалистам предстоит обработать площадь в 474,9 га. В основном обрабатываются сосновые насаждения, так как пилильщик-ткач звездчатый относится к группе так называемых хвоегрызущих насекомых. Работы, окончание которых запланировано на конец текущей недели, проводятся с применением химического препарата "Клонрин, КЭ". Ранее аналогичные работы были проведены во Фроловском районе на территории Арчединского лесничества.
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|Астрахань
|01.06.2018 15:00 (Обновлено: 01.06.2018 15:00)
В Астраханской области из-за сорванного ветром батута одна девочка находится в коме, у второй – перелом таза
В Астраханской области из-за сорванного батута на площади Королёва в ЗАТО Знаменск 8-летняя девочка получила перелом таза и сотрясение головного мозга, 4-летняя находится в коме. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального следственного управления, 31 мая владелец плохо закрепил батутный аттракцион, который от порыва ветра сорвало с места. Данная конструкция должна закрепляться десятью анкерами, однако индивидуальный предприниматель использовал только 4, а также верёвки недостаточной толщины. В этот момент на батуте находились две девочки. Одна упала на газон, другая – на тротуар. Обе получили серьёзные травмы. Следственными органами СК РФ по Астраханской области возбуждено уголовное дело. Индивидуальный предприниматель задержан,...
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|Общество
|01.06.2018 14:50
На возвращении психолого-педагогической экспертизы детских игрушек в России настаивает координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» Анна Кувычко. О том, что данный вопрос в ближайшее время будет обсуждаться на уровне Правительства РФ, сегодня в Волгограде на пресс-конференции, посвященной Всемирному Дню защиты детей, заявила депутат Госдумы РФ от региона. Такой институт при Минобрнауки, по словам парламентария, действовал в стране до 2005 года, но был упразднен. Сейчас, как полагает законодатель, назрела необходимость его возвращения. На брифинг, участие в котором приняли также представители Роспотребнадзора и аппарата детского омбудсмена по региону, депутат Госдумы принесла несколько игрушек, вид которых вызвал...
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|Общество
|01.06.2018 14:08
Понижение температуры до минусовых отметок ожидается этой ночью в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня МЧС по региону разослало предупреждение о том, что во второй половине ночи и утром в субботу, 2 июня, местами в Волгоградской области "ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов".
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