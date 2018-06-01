Инвестиции в 1-й этап строительства метанолового завода в Волгограде составят 40 млрд рублей

ВОЛГОГРАД,/ТАСС/. Строительство самого крупного в России метанолового завода, с объемом инвестиций 40 млрд рублей на первом этапе, начнется в Волгограде, сообщил в ходе совещания губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Подписали соглашение о реализации проекта по строительству завода по выработке метанола, с общим объемом инвестиций на первом этапе 600 млн долларов или 40 млрд рублей на площадке "Химпрома". Для нас это будет один из важнейших проектов по ликвидации накопленного ущерба именно "Химпрома" в рамках реализации проекта", - сказал он.

Ранее в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель компании "АЕОН Корпорейшн" Роман Троценко сообщил о начале реализации проекта по созданию химического кластера в Волгограде. В частности, в кластер войдет планируемый к строительству метаноловый завод. Общий объем инвестиций в проект по созданию кластера составляет $1,2 млрд.

По словам Троценко, реализация всего проекта рассчитана на восемь лет, однако метаноловый завод, который даст 650 рабочих мест, будет построен за 3,5 года.

В органической химии метанол используется в качестве растворителя. Метанол используется также в газовой промышленности для борьбы с образованием гидратов (из-за низкой температуры замерзания и хорошей растворимости). В органическом синтезе метанол применяют для выпуска формальдегида, формалина, уксусной кислоты, изопрена и др. Метанол применяют как добавку к жидкому топливу для двигателей внутреннего сгорания.

Волгоградский завод "Химпром" производил неорганические и органические соединения технического назначения, полимеры, растворители, дезинфицирующие и моющие средства, другую химическую продукцию. В сентябре 2014 года работа волгоградского завода "Химпром" была полностью остановлена из-за многомиллиардных долгов. На выполнение всех социальных обязательств сокращенным из-за ликвидации предприятия 4,5 тыс. работников "Химпрома" было выплачено более 400 млн рублей.



