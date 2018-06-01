|Газетный киоск
|01.06.2018 20:16
Инвестиции в 1-й этап строительства метанолового завода в Волгограде составят 40 млрд рублей
ВОЛГОГРАД,/ТАСС/. Строительство самого крупного в России метанолового завода, с объемом инвестиций 40 млрд рублей на первом этапе, начнется в Волгограде, сообщил в ходе совещания губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"Подписали соглашение о реализации проекта по строительству завода по выработке метанола, с общим объемом инвестиций на первом этапе 600 млн долларов или 40 млрд рублей на площадке "Химпрома". Для нас это будет один из важнейших проектов по ликвидации накопленного ущерба именно "Химпрома" в рамках реализации проекта", - сказал он.
Ранее в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель компании "АЕОН Корпорейшн" Роман Троценко сообщил о начале реализации проекта по созданию химического кластера в Волгограде. В частности, в кластер войдет планируемый к строительству метаноловый завод. Общий объем инвестиций в проект по созданию кластера составляет $1,2 млрд.
По словам Троценко, реализация всего проекта рассчитана на восемь лет, однако метаноловый завод, который даст 650 рабочих мест, будет построен за 3,5 года.
В органической химии метанол используется в качестве растворителя. Метанол используется также в газовой промышленности для борьбы с образованием гидратов (из-за низкой температуры замерзания и хорошей растворимости). В органическом синтезе метанол применяют для выпуска формальдегида, формалина, уксусной кислоты, изопрена и др. Метанол применяют как добавку к жидкому топливу для двигателей внутреннего сгорания.
Волгоградский завод "Химпром" производил неорганические и органические соединения технического назначения, полимеры, растворители, дезинфицирующие и моющие средства, другую химическую продукцию. В сентябре 2014 года работа волгоградского завода "Химпром" была полностью остановлена из-за многомиллиардных долгов. На выполнение всех социальных обязательств сокращенным из-за ликвидации предприятия 4,5 тыс. работников "Химпрома" было выплачено более 400 млн рублей.
Общественную палату России заинтересовал новый мусоросортировочный комплекс в Волгоградской области
Эх, прокачу!: В "час пик" автобусы в Волгограде превращаются в душегубки
Ядовитый фильтрат с мусорного полигона под Волгоградом вытекает в почву
Сегодня председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации Игорь Шпектор, находясь в...
На невыносимые условия поездок в “часы пик” в городских автобусах жалуются волгоградцы. Съемочная группа информагентства "Высота 102" решила протестировать один...
Результаты исследований в специализированной лаборатории подозрительного жидкого вещества, обнаруженного под землей на территории мусорного полигона «Комус» в Светлоярском районе, подтвердили...
|Аналитика
|01.06.2018 20:44
Сегодня, в день защиты детей, лауреаты Волгоградского областного музыкального фестиваля детского и юношеского творчества «Будущее начинается с прекрасного» стали участниками гала-концерта, который состоялся в Центральном концертном зале Волгограда. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Лауреатов конкурса – а это 27 юных дарований региона - исполнителей академических направлений, народных песен, музыкантов, играющих на народных инструментах, - тепло приветствовали зрители. Максим Большаков, учащийся детской музыкальной школы №8 (фортепьяно) проникновенно исполнил «Песню жаворонка» из цикла «Времена года» Чайковского. Дарья Исаева из музыкальной школы Суровикино (флейта) - «Романтический вальс» Металлиди. Бурными аплодисментами наградили вокалиста Артема Паничкина из волгоградской музыкальной школы...
Прочитана: 905 раз
|Общество
|01.06.2018 20:24
Депутата Госдумы от Волгоградской области попросили помочь в создании парка фронтовикам в Городищенском районе
Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию парка памяти воинов, погибших в этих местах в годы Великой Отечественной войны. Написаны сотни писем, обращений, исхожены десятки кабинетов, а воз и ныне там. С этим вопросом они пришли сегодня к депутату Госдумы от Волгоградской области Анне Кувычко. Как сообщает ИА «Высота 102», она провела очередной прием граждан по личным вопросам в здании общественной приемной «Единой России». Но не только этот вопрос - больной для волгоградцев. Грустную историю поведала парламентарию Ольга Преженцова. Рассказала, что опекун инвалида детства заключила договор ренты...
Прочитана: 466 раз
|Общество
|01.06.2018 20:10
Сотни детей из всех районов Волгоградской области собрались сегодня в зале ТЮЗа. День защиты детей в регионе традиционно отмечался чествованием самых талантливых. В праздничной обстановке ребят, ставших победителями регионального конкурса стихов и рисунков, наградили дипломами и ценными призами. Как сообщает ИА «Высота 102», яркие выступления детских коллективов и теплая обстановка, созданная в ТЮЗе, никого не оставила равнодушным. В Волгоградской области вот уже 30 лет такой масштабный праздник организовывает региональное отделение Российского детского фонда, а главными участниками этого праздника становятся дети-сироты, дети-инвалиды, а также малыши из многодетных и малообеспеченных семей. Бессменный руководитель отделения...
Прочитана: 242 раз
|Аналитика
|01.06.2018 20:04
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде глава Минприроды поучаствовал в мозговом штурме на тему спасения Волги
Смотрите сегодня в программе: в Волгограде провели «мозговой штурм» на тему исполнения нового майского указа президента в сфере экологии и спасения Волги. Жизнь среди трупов: безответственные скотоводы погружают поселковые территории Волгоградской области в средневековье. «Народный контроль» «Единой России»: надо защитить детей от игрушек, опасных для психики. Набережная, стадион, парки и фонтаны: в Волгограде благодаря ЧМ-2018 расширился список мест для показа гостям из федерального центра. Одна семья: волгоградские полицейские поддерживают детей и близких своих коллег, погибших при исполнении служебного долга. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10....
Прочитана: 3519 раз
|Общество
|01.06.2018 18:27
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской Федерации в ходе рабочей поездки ознакомился с готовностью города-героя на Волге к ЧМ-2018. По информации пресс-службы ГУ МВД региона, глава МВД России осмотрел помещения одного из пунктов временной дислокации сводного отряда полиции в детском оздоровительном лагере "Заволжье", в котором разместились прикомандированные сотрудники. Владимира Колокольцева особо интересовали вопросы организации службы, быта и питания прикомандированных. Он убедился, что полицейские из других регионов живут в трех-четырехместных комнатах. Для них организовано горячее трехразовое питание. Кроме того, созданы условия для отдыха и занятий...
Прочитана: 2700 раз
|Происшествия
|01.06.2018 17:16
Легковой автомобиль загорелся сегодня вечером в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании на Спартановке у дома №10 по улице Павлова поступил в 16:15. В течение нескольких минут к месту подъехали расчеты специализированной пожарно-спасательной части. Они потушили авто. По имеющимся сведениям, сгорел автомобиль “Opel”. Причины возгорания выясняются.
Прочитана: 1346 раз
|Общество
|01.06.2018 17:02
Арбитражный суд Волгоградской области поддержал решение УФАС о признании недостоверной телевизионной рекламы «Окошкино». Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном УФАС, внимание антимонопольного органа к рекламе фирмы возник после обращения женщины, которая не получила обещанных выгод. Потенциальным потребителям с экрана ТВ вещали, что если они до определенной даты запишутся на замер окон, то получат 57% скидку. Женщина все сделала, как ей советовали в рекламе. Однако при вызове замерщика выяснилось, что обещанной скидки она не получит. В УФАС по заявлению гражданки было возбуждено дело. Специалисты антимонопольного ведомства установили, что рекламируемые скидки в размере 57% фактически применялись в компании к неким внутренним...
Прочитана: 998 раз
|Общество
|01.06.2018 16:32
Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали стоимость авиабилетов в период проведения чемпионата мира по футболу из Волгограда и в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в сервисе путешествий, выяснилось, в дни игр цены на перелет порой вырастают в 6 раз. Первые три строчки рейтинга самых подорожавших направлений с прилетом в Волгоград занимают маршруты из Москвы 27, 24 и 17 июня. 27 июня авиабилеты дорожают на 461%, то есть в шесть раз - с 3 296 рублей до 18 497 рублей. 24 июня за билет придется отдать в пять раз больше, чем в обычные дни (18 209 рублей против 3 296 рублей)....
Прочитана: 1333 раз
|Общество
|01.06.2018 16:15
Жители микрорайона Жилгородок в Дзержинском районе не желают больше терпеть до "лучших времен" и бесконечно ждать очереди на финансирование по программе благоустройства дворов. Как сообщили ИА "Высота 102" жители микрорайона, в течение месяца по своей инициативе проводят ямочный ремонт. За долгие годы забвения от дорог во дворах многоэтажек остались только ямы, по которым ни пройти, ни проехать. Убитые дороги - обычное явление для волгоградских двориков. Жители Жилгородка приняли активное участие в общегородском субботнике, но, в отличие от других волгоградцев, не остановились на расчистке придомовой территории. По инициативе жильцов, их силами, с привлечением внебюджетных средств, дворы стали кардинально преображаться....
Прочитана: 3980 раз
|Общество
|01.06.2018 16:04
Продажа сумки с символикой FIFA обернулась крупным штрафом для торгового работника в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Красноармейского районного суда, в феврале этого года женщину уличили в незаконном использовании товарного знака. Установлено, что в торговом павильоне, расположенном на улице 50 лет Октября, осуществлялась реализация спортивной сумки зеленого цвета стоимостью 600 рублей, содержащей незаконное воспроизведение чужого товарного знака "FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018". Продавец вину в совершении административного правонарушения признала. За содеянное ей назначен штраф в размере 5000 рублей, который более чем в 8 раз превышает стоимость указанной сумки.
Прочитана: 749 раз
|Происшествия
|01.06.2018 15:44
Пять человек, в том числе двое детей, получили травмы в ДТП в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, на данный момент известно, что столкнулись “Mazda”, “Ford” и “Fiat”. По сведениям информагентства, авария произошла сегодня в районе поселка Водстрой. Как уточнили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, травмы получил 69-летний мужчина, водитель одного из авто. Он отказался от госпитализации, а его 65-летняя пассажирка отправлена в БСМП №25, также в больницу попала и 29-летняя женщина, которая управляла другой машиной. Незначительные травмы получили двое детей: девятилетний мальчик и десятилетняя девочка. Родители отказались...
Прочитана: 4294 раз
|Экология
|01.06.2018 15:27
Установки аэрозольного генератора горячего тумана BD-400, предназначенные для уничтожения опасного насекомого-вредителя, приступили к работе на территории Калачевского лесничества. Как сообщили ИА "Высота 102" в "Центре защиты леса Волгоградской области", специалистам предстоит обработать площадь в 474,9 га. В основном обрабатываются сосновые насаждения, так как пилильщик-ткач звездчатый относится к группе так называемых хвоегрызущих насекомых. Работы, окончание которых запланировано на конец текущей недели, проводятся с применением химического препарата "Клонрин, КЭ". Ранее аналогичные работы были проведены во Фроловском районе на территории Арчединского лесничества.
Прочитана: 713 раз
|Астрахань
|01.06.2018 15:00 (Обновлено: 01.06.2018 15:00)
В Астраханской области из-за сорванного ветром батута одна девочка находится в коме, у второй – перелом таза
В Астраханской области из-за сорванного батута на площади Королёва в ЗАТО Знаменск 8-летняя девочка получила перелом таза и сотрясение головного мозга, 4-летняя находится в коме. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального следственного управления, 31 мая владелец плохо закрепил батутный аттракцион, который от порыва ветра сорвало с места. Данная конструкция должна закрепляться десятью анкерами, однако индивидуальный предприниматель использовал только 4, а также верёвки недостаточной толщины. В этот момент на батуте находились две девочки. Одна упала на газон, другая – на тротуар. Обе получили серьёзные травмы. Следственными органами СК РФ по Астраханской области возбуждено уголовное дело. Индивидуальный предприниматель задержан,...
Прочитана: 1099 раз
|Общество
|01.06.2018 14:50
На возвращении психолого-педагогической экспертизы детских игрушек в России настаивает координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» Анна Кувычко. О том, что данный вопрос в ближайшее время будет обсуждаться на уровне Правительства РФ, сегодня в Волгограде на пресс-конференции, посвященной Всемирному Дню защиты детей, заявила депутат Госдумы РФ от региона. Такой институт при Минобрнауки, по словам парламентария, действовал в стране до 2005 года, но был упразднен. Сейчас, как полагает законодатель, назрела необходимость его возвращения. На брифинг, участие в котором приняли также представители Роспотребнадзора и аппарата детского омбудсмена по региону, депутат Госдумы принесла несколько игрушек, вид которых вызвал...
Прочитана: 4337 раз
|Общество
|01.06.2018 14:08
Понижение температуры до минусовых отметок ожидается этой ночью в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня МЧС по региону разослало предупреждение о том, что во второй половине ночи и утром в субботу, 2 июня, местами в Волгоградской области "ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов".
Прочитана: 3147 раз
1 июня 20:24
1 июня 20:16
Инвестиции в 1-й этап строительства метанолового завода в Волгограде составят 40 млрд рублей
1 июня 20:04
1 июня 18:27
1 июня 17:16
1 июня 16:15
1 июня 15:00
1 июня 14:50
1 июня 14:08
1 июня 13:42
1 июня 12:25
1 июня 10:56
1 июня 09:47
1 июня 09:31
1 июня 08:32
Газетный киоск
1 июня 20:16
Инвестиции в 1-й этап строительства метанолового завода в Волгограде составят 40 млрд рублей
27 мая 11:16
25 мая 09:02
22 апреля 06:35
17 апреля 08:23
10 апреля 17:50
5 апреля 14:59
4 апреля 04:18
20 марта 18:01
6 марта 10:33
5 марта 13:06
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 1 Июня, Пт
Волгоград
температура 15..17 С, давление 748..750 мм рт.ст., ветер Северо-Западный, 6 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
1 Июня, Пт
|1 $
|62.0188 руб.
|1 €
|72.5806 руб.
|1 GBP
|82.6897 руб.
|1 CHF
|62.8166 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 20285
Просмотров: 16081
Просмотров: 15784
«Высота 102 ТВ»: Позиция регионального Роспотребнадзора по опасным овощам заставила депутатов нервничать4
Просмотров: 13313
Просмотров: 6469
Просмотров: 5528
Просмотров: 4922
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +55 / 7-
Рекомендации: +41 / 4-
Владельцев тепличных "китай-городов" в Волгоградской области заподозрили в коррумпированных связях49
Рекомендации: +33 / 6-
Рекомендации: +33 / 7-
Рекомендации: +32 / 19-
«Высота 102 ТВ»: Позиция регионального Роспотребнадзора по опасным овощам заставила депутатов нервничать4
Рекомендации: +32 / 9-
Рекомендации: +31 / 12-
Рекомендации: +30 / 1-
В Астраханской области из-за сорванного ветром батута одна девочка находится в коме, у второй – перелом таза2
Рекомендации: +28 / 4-