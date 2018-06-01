Глава МВД России проинспектировал Волгоград

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской Федерации в ходе рабочей поездки ознакомился с готовностью города-героя на Волге к ЧМ-2018. Глава МВД России осмотрел помещения одного из пунктов временной дислокации сводного отряда полиции, в котором разместились прикомандированные сотрудники. Владимира Колокольцева особо интересовали вопросы организации службы, быта и питания прикомандированных.

Глава МВД России провел рабочее совещание с участием руководителей ГУ МВД по Волгоградской области и сводных отрядов, прибывших в Волгоград из соседних регионов.

Состоялась встреча главы МВД с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, в ходе которой были обсуждены вопросы готовности города к приему участников и гостей чемпионата мира по футболу.

Напомним, во время чемпионата мира по футболу 2018 года на 45-тысячном стадионе "Волгоград Арена" сыграют сборные Туниса и Англии, Нигерии и Исландии, Саудовской Аравии и Египта, Японии и Польши. Четыре матча группового этапа пройдут 18,22,25 и 28 июня.