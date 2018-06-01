





Смотрите сегодня в программе: в Волгограде провели «мозговой штурм» на тему исполнения нового майского указа президента в сфере экологии и спасения Волги. Жизнь среди трупов: безответственные скотоводы погружают поселковые территории Волгоградской области в средневековье. «Народный контроль» «Единой России»: надо защитить детей от игрушек, опасных для психики. Набережная, стадион, парки и фонтаны: в Волгограде благодаря ЧМ-2018 расширился список мест для показа гостям из федерального центра. Одна семья: волгоградские полицейские поддерживают детей и близких своих коллег, погибших при исполнении служебного долга.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.