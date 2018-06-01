Арбитражный суд Волгоградской области поддержал решение УФАС о признании недостоверной телевизионной рекламы «Окошкино». Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном УФАС, внимание антимонопольного органа к рекламе фирмы возник после обращения женщины, которая не получила обещанных выгод. Потенциальным потребителям с экрана ТВ вещали, что если они до определенной даты запишутся на замер окон, то получат 57% скидку. Женщина все сделала, как ей советовали в рекламе. Однако при вызове замерщика выяснилось, что обещанной скидки она не получит. В УФАС по заявлению гражданки было возбуждено дело. Специалисты антимонопольного ведомства установили, что рекламируемые скидки в размере 57% фактически применялись в компании к неким внутренним расчетным ценам «Окошкино», которые формировались из цен производителя окон и наценки компании «Окошкино». Но потенциальные покупатели воспринимали рекламу, как снижение отпускных цен продавца - компании «Окошкино» на 57%. Комиссия УФАС в декабре 2017 года пришла к выводу, что компания доводит до потребителей недостоверную информацию. Рекламодатель с выводами УФАС не согласился и обжаловал решение в суде. Арбитражный суд поддержал позицию антимонопольщиков.

"В судебном заседании представители оконной компании утверждали, что в данном рекламном деле антимонопольный орган пытается ввести завуалированное регулирование цен на их продукцию. Это совершенно не так. Разумеется цены на рынке изготовления и установки окон нерегулируемые, свободные. Рынок является конкурентным и государственные органы не вмешиваются в процесс ценообразования на нем. Но целенаправленно вводить в заблуждение потребителей относительно уровня цен и скидок на товары не дозволяет закон о рекламе", - прокомментировала решение суда заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Ирина Никуйко.