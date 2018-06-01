|Общество
|01.06.2018 17:02
В Волгограде фирма по установке окон заманивала покупателей нереальными скидками
Арбитражный суд Волгоградской области поддержал решение УФАС о признании недостоверной телевизионной рекламы «Окошкино». Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном УФАС, внимание антимонопольного органа к рекламе фирмы возник после обращения женщины, которая не получила обещанных выгод. Потенциальным потребителям с экрана ТВ вещали, что если они до определенной даты запишутся на замер окон, то получат 57% скидку. Женщина все сделала, как ей советовали в рекламе. Однако при вызове замерщика выяснилось, что обещанной скидки она не получит. В УФАС по заявлению гражданки было возбуждено дело. Специалисты антимонопольного ведомства установили, что рекламируемые скидки в размере 57% фактически применялись в компании к неким внутренним расчетным ценам «Окошкино», которые формировались из цен производителя окон и наценки компании «Окошкино». Но потенциальные покупатели воспринимали рекламу, как снижение отпускных цен продавца - компании «Окошкино» на 57%. Комиссия УФАС в декабре 2017 года пришла к выводу, что компания доводит до потребителей недостоверную информацию. Рекламодатель с выводами УФАС не согласился и обжаловал решение в суде. Арбитражный суд поддержал позицию антимонопольщиков.
"В судебном заседании представители оконной компании утверждали, что в данном рекламном деле антимонопольный орган пытается ввести завуалированное регулирование цен на их продукцию. Это совершенно не так. Разумеется цены на рынке изготовления и установки окон нерегулируемые, свободные. Рынок является конкурентным и государственные органы не вмешиваются в процесс ценообразования на нем. Но целенаправленно вводить в заблуждение потребителей относительно уровня цен и скидок на товары не дозволяет закон о рекламе", - прокомментировала решение суда заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Ирина Никуйко.
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|Общество
|01.06.2018 18:27
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской Федерации в ходе рабочей поездки ознакомился с готовностью города-героя на Волге к ЧМ-2018. Глава МВД России осмотрел помещения одного из пунктов временной дислокации сводного отряда полиции, в котором разместились прикомандированные сотрудники. Владимира Колокольцева особо интересовали вопросы организации службы, быта и питания прикомандированных. Глава МВД России провел рабочее совещание с участием руководителей ГУ МВД по Волгоградской области и сводных отрядов, прибывших в Волгоград из соседних регионов. Состоялась встреча главы МВД с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, в ходе которой были обсуждены вопросы готовности...
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|Происшествия
|01.06.2018 17:16
Легковой автомобиль загорелся сегодня вечером в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании на Спартановке у дома №10 по улице Павлова поступил в 16:15. В течение нескольких минут к месту подъехали расчеты специализированной пожарно-спасательной части. Они потушили авто. По имеющимся сведениям, сгорел автомобиль “Opel”. Причины возгорания выясняются.
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|Общество
|01.06.2018 16:32
Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали стоимость авиабилетов в период проведения чемпионата мира по футболу из Волгограда и в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в сервисе путешествий, выяснилось, в дни игр цены на перелет порой вырастают в 6 раз. Первые три строчки рейтинга самых подорожавших направлений с прилетом в Волгоград занимают маршруты из Москвы 27, 24 и 17 июня. 27 июня авиабилеты дорожают на 461%, то есть в шесть раз - с 3 296 рублей до 18 497 рублей. 24 июня за билет придется отдать в пять раз больше, чем в обычные дни (18 209 рублей против 3 296 рублей)....
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|Общество
|01.06.2018 16:04
Продажа сумки с символикой FIFA обернулась крупным штрафом для торгового работника в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Красноармейского районного суда, в феврале этого года женщину уличили в незаконном использовании товарного знака. Установлено, что в торговом павильоне, расположенном на улице 50 лет Октября, осуществлялась реализация спортивной сумки зеленого цвета стоимостью 600 рублей, содержащей незаконное воспроизведение чужого товарного знака "FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018". Продавец вину в совершении административного правонарушения признала. За содеянное ей назначен штраф в размере 5000 рублей, который более чем в 8 раз превышает стоимость указанной сумки.
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|Происшествия
|01.06.2018 15:44
Пять человек, в том числе двое детей, получили травмы в ДТП в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, на данный момент известно, что столкнулись “Mazda”, “Ford” и “Fiat”. По сведениям информагентства, авария произошла сегодня в районе поселка Водстрой. Как уточнили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, травмы получил 69-летний мужчина, водитель одного из авто. Он отказался от госпитализации, а его 65-летняя пассажирка отправлена в БСМП №25, также в больницу попала и 29-летняя женщина, которая управляла другой машиной. Незначительные травмы получили двое детей: девятилетний мальчик и десятилетняя девочка. Родители отказались...
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|Экология
|01.06.2018 15:27
Установки аэрозольного генератора горячего тумана BD-400, предназначенные для уничтожения опасного насекомого-вредителя, приступили к работе на территории Калачевского лесничества. Как сообщили ИА "Высота 102" в "Центре защиты леса Волгоградской области", специалистам предстоит обработать площадь в 474,9 га. В основном обрабатываются сосновые насаждения, так как пилильщик-ткач звездчатый относится к группе так называемых хвоегрызущих насекомых. Работы, окончание которых запланировано на конец текущей недели, проводятся с применением химического препарата "Клонрин, КЭ". Ранее аналогичные работы были проведены во Фроловском районе на территории Арчединского лесничества.
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|Астрахань
|01.06.2018 15:00 (Обновлено: 01.06.2018 15:00)
В Астраханской области из-за сорванного ветром батута одна девочка находится в коме, у второй – перелом таза
В Астраханской области из-за сорванного батута на площади Королёва в ЗАТО Знаменск 8-летняя девочка получила перелом таза и сотрясение головного мозга, 4-летняя находится в коме. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального следственного управления, 31 мая владелец плохо закрепил батутный аттракцион, который от порыва ветра сорвало с места. Данная конструкция должна закрепляться десятью анкерами, однако индивидуальный предприниматель использовал только 4, а также верёвки недостаточной толщины. В этот момент на батуте находились две девочки. Одна упала на газон, другая – на тротуар. Обе получили серьёзные травмы. Следственными органами СК РФ по Астраханской области возбуждено уголовное дело. Индивидуальный предприниматель задержан,...
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|Общество
|01.06.2018 14:50
На возвращении психолого-педагогической экспертизы детских игрушек в России настаивает координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» Анна Кувычко. О том, что данный вопрос в ближайшее время будет обсуждаться на уровне Правительства РФ, сегодня в Волгограде на пресс-конференции, посвященной Всемирному Дню защиты детей, заявила депутат Госдумы РФ от региона. Такой институт при Минобрнауки, по словам парламентария, действовал в стране до 2005 года, но был упразднен. Сейчас, как полагает законодатель, назрела необходимость его возвращения. На брифинг, участие в котором приняли также представители Роспотребнадзора и аппарата детского омбудсмена по региону, депутат Госдумы принесла несколько игрушек, вид которых вызвал...
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|Общество
|01.06.2018 14:08
Понижение температуры до минусовых отметок ожидается этой ночью в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня МЧС по региону разослало предупреждение о том, что во второй половине ночи и утром в субботу, 2 июня, местами в Волгоградской области "ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов".
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|Расследования
|01.06.2018 13:52 (Обновлено: 01.06.2018 13:52)
К 2 годам и семи месяцам колонии общего режима приговорен волгоградский бизнесмен Александр Руднев за уклонение от уплаты налога. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, директор строительной компании ООО “Фирма “Авто” уходил от уплаты налогов, заключая субподрядные договоры с фирмами-однодневками. Эти организации реальной работой не занимались и налоги, соответственно, не платили. Затем коммерсант вносил в налоговые декларации ложные сведения. В результате незаконно полученных налоговых вычетов, бизнесмен не доплатил казне более 47 миллионов рублей. Известно, что предпринимателя также ждет иск о возмещении ущерба, нанесенного бюджету.
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|Астрахань
|01.06.2018 13:42
Известный шоумен предложил перенести администрацию Ахтубинска Астраханской области в исправительную колонию
Известный российский шоумен и ведущий Первого канала Иван Ургант предложил администрации города Ахтубинска Астраханской области переехать «в более подходящее место — исправительную колонию». Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Так актер отреагировал в своей передаче на новость о переносе детской площадки. Напомним, после того, как мать троих детей несколько раз пожаловалась на плохое состояние игрового комплекса, глава муниципального образования решил демонтировать площадку и перенести ее в соседний микрорайон. Астраханцы пожаловались, что их дети остались ни с чем. «Наших детей и внуков лишили возможности играть и развиваться, и это в летние каникулы», - заявили родители в обращениях к власти. ...
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|Общество
|01.06.2018 13:40
Жители микрорайона Жилгородок в Дзержинском районе не желают больше терпеть до "лучших времен" и бесконечно ждать очереди на финансирование по программе благоустройства дворов. Как сообщили ИА "Высота 102" жители микрорайона, в течение месяца по своей инициативе проводят ямочный ремонт. За долгие годы забвения от дорог во дворах многоэтажек остались только ямы, по которым ни пройти, ни проехать. Убитые дороги - обычное явление для волгоградских двориков. Жители Жилгородка приняли активное участие в общегородском субботнике, но, в отличие от других волгоградцев, не остановились на расчистке придомовой территории. По инициативе жильцов, их силами, с привлечением внебюджетных средств, дворы стали кардинально преображаться....
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|Расследования
|01.06.2018 13:13
Волжский городской суд вынес приговор в отношении врача медико-социальной экспертизы, осужденной за получение взяток. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда Волгоградской области, женщина с июля 2016 года до апреля 2017 года через посредника получала взятки за решение вопроса об установлении любому желающему гражданину группы инвалидности. В частности, в «прейскурант» входила и такая услуга, как выдача повторных справок об инвалидности без проведения соответствующего медицинского обследования. Сумма вознаграждения, которое она получала, составляла 35 000 рублей с каждого из установленных следствием семи человек. При этом гражданами для решения их вопроса посредникам передавались суммы в размере от 95 000 до...
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|Происшествия
|01.06.2018 12:25
В суд передано уголовное дело в отношении жителя Ленинского района, зарегистрировавшего в своем доме несколько десятков иностранцев. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, за 2017 год мужчина подал в отдел полиции заявления о регистрации 54 граждан Таджикистана и Узбекистана. Также он подал 33 заявления о продлении сроков проживания иностранцев. Естественно, что никто из зарегистрированных на квадратных метрах гостеприимного хозяина не жил. Известно, что все иностранные гости работали на сельхозугодьях. Мужчина свою вину признал и рассказал, что зарегистрировал людей у себя, чтобы помочь им устроиться на работу. За фиктивную постановку на учет иностранцев ему грозит до трех лет...
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|Общество
|01.06.2018 11:30
Сегодня в Волгограде в тестовом режиме заработала круглосуточная телефонная линия, созданная для информационной поддержки жителей и гостей Волгограда в период Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, в течение мирового футбольного первенства общение будет осуществляться на русском, английском, немецком, французском языках. В преддверии игры команды Саудовской Аравии на линию выйдет специалист со знанием арабского языка, а перед матчем сборной Японии – сотрудник со знанием языка страны восходящего солнца. Специалисты колл-центра помогут болельщикам и туристам добраться до главных спортивных объектов, расскажут о маршрутах транспорта, достопримечательностях, проконсультируют по наличию мест в...
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В Волгограде фирма по установке окон заманивала покупателей нереальными скидками 6
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