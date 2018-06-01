В дни матчей ЧМ-2018 авиабилеты в Волгоград подорожали до 6 раз

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали стоимость авиабилетов в период проведения чемпионата мира по футболу из Волгограда и в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в сервисе путешествий, выяснилось, в дни игр цены на перелет порой вырастают в 6 раз. Первые три строчки рейтинга самых подорожавших направлений с прилетом в Волгоград занимают маршруты из Москвы 27, 24 и 17 июня. 27 июня авиабилеты дорожают на 461%, то есть в шесть раз - с 3 296 рублей до 18 497 рублей. 24 июня за билет придется отдать в пять раз больше, чем в обычные дни (18 209 рублей против 3 296 рублей). 17 июня вылет обойдется дороже в три раза (11 492 вместо 3 296 рублей).

Что касается вылетов из Волгограда, то самый дорогие билеты продаются в Москву на 29 июня. Они обойдутся в шесть раз дороже, чем в обычный день (18 447 рублей вместо 2 993 рублей). В пять раз больше придется отдать за билеты в Санкт-Петербург 26 июня (24 255 вместо 5 056 рублей). В этот же день в пять раз дороже выйдет перелет из Волгограда в Краснодар (13 652 рубля вместо 2 933 рублей).



