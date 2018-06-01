Жительница Волгограда за продажу сумки с символикой FIFA выплатит восьмикратный штраф

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали стоимость авиабилетов в период проведения чемпионата мира по футболу из Волгограда и в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в сервисе путешествий, выяснилось, в дни игр цены на перелет порой вырастают в 6 раз. Первые три строчки рейтинга самых подорожавших направлений с прилетом в Волгоград занимают маршруты из Москвы 27, 24 и 17 июня. 27 июня авиабилеты дорожают на 461%, то есть в шесть раз - с 3 296 рублей до 18 497 рублей. 24 июня за билет придется отдать в пять раз больше, чем в обычные дни (18 209 рублей против 3 296 рублей)....

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