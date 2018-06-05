В Волгограде замруководителя аппарата детского омбудсмена выступил против мультяшных фекалий







Своим мнением о вреде игрушек с трансгендерными признаками поделился заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области Евгений Ковшиков. На пресс-конференции, посвященной Дню защиты детей, чиновник сделал ряд заявлений, сообщает ИА «Высота 102». Участники брифинга собрались для обсуждения мер повышения безопасности детских игрушек. Говорили о том, как избавить магазины от контрафакта и товаров, которые могут оказаться вредными для психики подрастающего поколения. Последняя тема затронула господина Ковшикова, который поделился своими измышлениями на этот счет.





Начал подчиненный детского омбудсмена Нины Болдыревой с обсуждения игрушек, у которых исчезли первичные половые признаки. Такие, по его словам, выпускают в Америке, Европе и Китае. «Приходит то, что нам называют толерантностью, нежелание различать папу, маму, которых предлагается называть «первый родитель» и «второй родитель». Потихоньку эта экспансия проникает и в детские умы. Ребенок привыкает к мысли, что кукла (а это образ ребенка) может быть какой угодно. Ребенок точно также привыкает к отсутствию своей половой идентификации», - сделал вывод Евгений Ковшиков.

Заполонили прилавки магазинов, по словам чиновника, игрушки, которые «не имеют ролевого назначения». В качестве яркого примера он привел губку Боба. «Это что за игрушка? Это губка, у которой два глазика наклеено. Как можно ей играть? Только так, как показано в мультике», - рассуждает представитель аппарата защитника прав детей в регионе. Но больше всего чиновника возмутили куклы из одной шведской телепрограммы. «Есть замечательный такой сериал «Какашка и струя мочи». Там реально перед экраном выступают актеры, одетые в форме какашки и струи мочи. После чего появляются такие игрушки, которыми играют дети», - поделился с участниками пресс-конференции и журналистами своими познаниями Евгений Ковшиков.

Не оставил без внимания заместитель руководителя аппарата детского омбудсмена даже современных солдатиков. «Есть американские, израильские солдатики. Но практически нет советских и российских, которые попадаются только в очень дорогих наборах. Дети вынуждены играть в американских», - возмущенно заявил выступающий.

Из этих мелочей, по убеждению Евгения Ковшикова, складывается воспитание детей, у которых вырабатываются неправильные стереотипы. «Хороший солдат – это американский, английский солдат. Все остальные – плохие», - такая ассоциация, по мнению чиновника, непременно рождается в мальчишеских головах. Дальше - хуже. Дети, по уверениям госслужащего, начинают думать, что во Второй Мировой войне победили американцы.

В заключение замруководителя аппарата уполномоченного по правам детей напомнил о важности патриотического воспитания детей, особенно в нашем регионе. «Волгоград-Сталинград – это город воинской славы», - зачем-то понизил в почетном звании город-герой представитель главного в области защитника детей.

К слову, за два дня до этой пресс-конференции, где выступал подчиненный детского обмбудсмена Нины Болдыревой, во Фролово похоронили трехлетнего мальчика Колю, который умер, по данным следствия, после избиения родной матерью. Евгений Ковшиков, который переживает по поводу патриотического воспитания детей, видимо, не счел нужным комментировать другую проблему - убийства детей в семьях.



