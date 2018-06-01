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Общество
 01.06.2018 20:24

Депутата Госдумы от Волгоградской области попросили помочь в создании парка фронтовикам в Городищенском районе


Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию парка памяти воинов, погибших в этих местах в годы Великой Отечественной войны. Написаны сотни писем, обращений, исхожены десятки кабинетов, а воз и ныне там. С этим вопросом они пришли сегодня к депутату Госдумы от Волгоградской области Анне Кувычко. Как сообщает ИА «Высота 102», она провела очередной прием граждан по личным вопросам в здании общественной приемной «Единой России».  
Но не только этот вопрос - больной для волгоградцев. Грустную историю поведала парламентарию Ольга Преженцова. Рассказала, что опекун инвалида детства заключила договор ренты с дирекцией Волгоградского благотворительного фонда социальной поддержки населения, которым являлся Денис Землянский. Молодой человек в результате остался без квартиры.  
Наболевший вопрос у представительницы инициативной группы родителей детей, обучающихся в волгоградском лицее-интернате «Лидер» в Советском районе Волгограда. Она просит парламентария помочь прекратить попытки закрытия этого уникального учреждения и найти разумное и приемлемое решение проблемы.  
Еще одна посетительница рассказывает печальную судьбу своего сына, который отбывает наказание в колонии. Она убеждена, что ее ребенок осужден незаконно. Волновали волгоградцев отсутствие дороги в Вишневой балке Краснооктябрьского района, снос объектов капитального строительства и многие другие вопросы, которые не решаются годами, несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции.  
Звучали на встрече и слова признательности. Многодетная мама из Городищенского района поблагодарила Аннну Кувычко за подаренную стиральную машину, а сейчас пришла с новой просьбой – решить вопрос по установке котла, так как их дом отапливается дровами. 
Наталья Кочетова, руководитель общественной организации «Семейное благо» выразила депутату искренние слова благодарности от многодетных родителей, которым вот уже несколько лет помогает парламентарий. Она убеждена, что это не только ощутимая материальная поддержка нуждающимся людям, возможность пережить трудности, но и надежда на то, что выход из трудной жизненной ситуации будет найден. 
Подробности – в материале информагентства.


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Понижение температуры до минусовых отметок ожидается этой ночью в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня МЧС по региону разослало предупреждение о том, что во второй половине ночи и утром в субботу, 2 июня, местами в Волгоградской области "ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов". 
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