Депутат Госдумы поделилась лайфхаками с молодой политической порослью Волгограда







Депутат Госдумы Анна Кувычко в качестве наставника встретилась с участниками кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап». Об этом сообщает ИА «Высота 102». В команду российского парламентария попали четверо участников предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы. Встречу со своими подопечными Анна Кувычко начала с приятного презента – каждый из молодых людей получил футболку с символикой проекта. Участников проекта интересовали, прежде всего, тонкости и «подводные камни» публичных выступлений. Депутат поделилась опытом, рассказала об особенностях ведения встреч с населением и важности подготовительной работы (изучения проблематики вопросов, анализе информации, статистических данных и т.д.).

Начинающие политики в ходе общения с Анной Кувычко рассказали об участии в дебатах, встречах с избирателями, достижениях и сложностях в политической деятельности. Прозвучали и предложения. Например, участник праймериз, директор детско-юношеской спортивной школы Иван Селезнев предлагает создать общественную организацию «Волгоградская федерация школьного спорта» для большего вовлечения детей во внеурочное время в физкультуру.

«Партия взяла курс на обновление, о чем было заявлено на последнем съезде «Единой России». Для этого нам требуются молодые кадры. Они все разные, у каждого своя сфера деятельности. Но вместе они преследуют одну цель - быть полезными своему городу, региону, стране. Мы как наставники проекта сделаем все возможное, чтобы вхождение в политическую жизнь было комфортным», - отметила Анна Кувычко.

«Единая Россия» запустила пилотный проект «ПолитСтартап» в 2018 году. Он направлен на кадровое обновление партийных рядов. В проект приглашаются участники предварительного голосования в возрасте до 35 лет, которые никогда не занимались политикой. Они получили наставников из числа представителей партии в регионе и федеральных экспертов, которые помогают им формировать дорожные карты по предвыборной кампании. Также участники «ПолитСтартап» проходят обучение по специальным образовательным модулям.



