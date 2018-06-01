В Волгограде решение о приостановлении деятельности частного детсада "Веселый улей" вступило в силу

В Волгоградском областном суде апелляционная жалоба владельцев частного детсада, которые просили отменить решение о приостановлении деятельности учреждения, оставлена без удовлетворения. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском областном суде, дав оценку представленным сторонами доказательствам, доводам и возражениям сторон, Центральный районный суд Волгограда признал исковые требования обоснованными и постановил приостановить деятельность ООО «Развитие» частного детского сада «Веселый улей» до устранения нарушений. Напомним, в феврале этого года прокуратура Кировского района совместно с комитетом образования и науки Волгоградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» была проведена проверка деятельности частного детского сада ООО «Развитие» - «Веселый улей». В результате проверки вскрылись многочисленные грубые нарушения. Выяснилось, что в данном детском саду воспитывали детей по образовательным программам «Дошкольное образование» и «Дополнительное образование детей и взрослых» без лицензии. Кроме того, согласно заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» Роспотребнадзора, здание частного детского сада «Веселый улей» признано не соответствующим требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Также было установлено, что деятельность в частном детском саду осуществляют 2 воспитателя и 1 повар, которые не были официально трудоустроены. По заключению межведомственной комиссии, пребывание несовершеннолетних в частном детском саду «Веселый улей» создает угрозу нарушения их прав на санитарно-эпидемиологическое благополучие, на охрану и укрепление их здоровья, качественное дошкольное образование. На основании этих выводов прокурор Кировского района Волгограда подал иск в суд о приостановлении деятельности "Веселого улья" до устранения нарушений. Руководство детского сада активно выступало в СМИ с заявлениями о том, что за 7 лет деятельности частного учреждения их неоднократно проверяли представители надзорных ведомств и никаких нарушений выявлено не было.

Волгоградский областной суд, проверив законность и обоснованность судебного решения в пределах доводов апелляционной жалобы, оставил решение суда первой инстанции без изменения.