|Общество
|01.06.2018 14:29
В Волгограде решение о приостановлении деятельности частного детсада "Веселый улей" вступило в силу
В Волгоградском областном суде апелляционная жалоба владельцев частного детсада, которые просили отменить решение о приостановлении деятельности учреждения, оставлена без удовлетворения. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском областном суде, дав оценку представленным сторонами доказательствам, доводам и возражениям сторон, Центральный районный суд Волгограда признал исковые требования обоснованными и постановил приостановить деятельность ООО «Развитие» частного детского сада «Веселый улей» до устранения нарушений. Напомним, в феврале этого года прокуратура Кировского района совместно с комитетом образования и науки Волгоградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» была проведена проверка деятельности частного детского сада ООО «Развитие» - «Веселый улей». В результате проверки вскрылись многочисленные грубые нарушения. Выяснилось, что в данном детском саду воспитывали детей по образовательным программам «Дошкольное образование» и «Дополнительное образование детей и взрослых» без лицензии. Кроме того, согласно заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» Роспотребнадзора, здание частного детского сада «Веселый улей» признано не соответствующим требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Также было установлено, что деятельность в частном детском саду осуществляют 2 воспитателя и 1 повар, которые не были официально трудоустроены. По заключению межведомственной комиссии, пребывание несовершеннолетних в частном детском саду «Веселый улей» создает угрозу нарушения их прав на санитарно-эпидемиологическое благополучие, на охрану и укрепление их здоровья, качественное дошкольное образование. На основании этих выводов прокурор Кировского района Волгограда подал иск в суд о приостановлении деятельности "Веселого улья" до устранения нарушений. Руководство детского сада активно выступало в СМИ с заявлениями о том, что за 7 лет деятельности частного учреждения их неоднократно проверяли представители надзорных ведомств и никаких нарушений выявлено не было.
Волгоградский областной суд, проверив законность и обоснованность судебного решения в пределах доводов апелляционной жалобы, оставил решение суда первой инстанции без изменения.
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|Общество
|01.06.2018 16:04
Продажа сумки с символикой FIFA обернулась крупным штрафом для торгового работника в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Красноармейского районного суда, в феврале этого года женщину уличили в незаконном использовании товарного знака. Установлено, что в торговом павильоне, расположенном на улице 50 лет Октября, осуществлялась реализация спортивной сумки зеленого цвета стоимостью 600 рублей, содержащей незаконное воспроизведение чужого товарного знака "FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018". Продавец вину в совершении административного правонарушения признала. За содеянное ей назначен штраф в размере 5000 рублей, который более чем в 8 раз превышает стоимость указанной сумки.
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|Происшествия
|01.06.2018 15:44
Пять человек, в том числе двое детей, получили травмы в ДТП в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, на данный момент известно, что столкнулись “Mazda”, “Ford” и “Fiat”. По сведениям информагентства, авария произошла сегодня в районе поселка Водстрой. Как уточнили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, травмы получил 69-летний мужчина, водитель одного из авто. Он отказался от госпитализации, а его 65-летняя пассажирка отправлена в БСМП №25, также в больницу попала и 29-летняя женщина, которая управляла другой машиной. Незначительные травмы получили двое детей: девятилетний мальчик и десятилетняя девочка. Родители отказались от их госпитализации. ...
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|Экология
|01.06.2018 15:27
Установки аэрозольного генератора горячего тумана BD-400, предназначенные для уничтожения опасного насекомого-вредителя, приступили к работе на территории Калачевского лесничества. Как сообщили ИА "Высота 102" в "Центре защиты леса Волгоградской области", специалистам предстоит обработать площадь в 474,9 га. В основном обрабатываются сосновые насаждения, так как пилильщик-ткач звездчатый относится к группе так называемых хвоегрызущих насекомых. Работы, окончание которых запланировано на конец текущей недели, проводятся с применением химического препарата "Клонрин, КЭ". Ранее аналогичные работы были проведены во Фроловском районе на территории Арчединского лесничества.
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|Астрахань
|01.06.2018 15:00 (Обновлено: 01.06.2018 15:00)
В Астраханской области из-за сорванного ветром батута одна девочка находится в коме, у второй – перелом таза
В Астраханской области из-за сорванного батута на площади Королёва в ЗАТО Знаменск 8-летняя девочка получила перелом таза и сотрясение головного мозга, 4-летняя находится в коме. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального следственного управления, 31 мая владелец плохо закрепил батутный аттракцион, который от порыва ветра сорвало с места. Данная конструкция должна закрепляться десятью анкерами, однако индивидуальный предприниматель использовал только 4, а также верёвки недостаточной толщины. В этот момент на батуте находились две девочки. Одна упала на газон, другая – на тротуар. Обе получили серьёзные травмы. Следственными органами СК РФ по Астраханской области возбуждено уголовное дело. Индивидуальный предприниматель задержан,...
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|Общество
|01.06.2018 14:50
На возвращении психолого-педагогической экспертизы детских игрушек в России настаивает координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» Анна Кувычко. О том, что данный вопрос в ближайшее время будет обсуждаться на уровне Правительства РФ, сегодня в Волгограде на пресс-конференции, посвященной Всемирному Дню защиты детей, заявила депутат Госдумы РФ от региона. Такой институт при Минобрнауки, по словам парламентария, действовал в стране до 2005 года, но был упразднен. Сейчас, как полагает законодатель, назрела необходимость его возвращения. На брифинг, участие в котором приняли также представители Роспотребнадзора и аппарата детского омбудсмена по региону, депутат Госдумы принесла несколько игрушек, вид которых вызвал...
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|Общество
|01.06.2018 14:08
Понижение температуры до минусовых отметок ожидается этой ночью в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня МЧС по региону разослало предупреждение о том, что во второй половине ночи и утром в субботу, 2 июня, местами в Волгоградской области "ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов".
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|Расследования
|01.06.2018 13:52 (Обновлено: 01.06.2018 13:52)
К 2 годам и семи месяцам колонии общего режима приговорен волгоградский бизнесмен Александр Руднев за уклонение от уплаты налога. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, директор строительной компании ООО “Фирма “Авто” уходил от уплаты налогов, заключая субподрядные договоры с фирмами-однодневками. Эти организации реальной работой не занимались и налоги, соответственно, не платили. Затем коммерсант вносил в налоговые декларации ложные сведения. В результате незаконно полученных налоговых вычетов, бизнесмен не доплатил казне более 47 миллионов рублей. Известно, что предпринимателя также ждет иск о возмещении ущерба, нанесенного бюджету.
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|Астрахань
|01.06.2018 13:42
Известный шоумен предложил перенести администрацию Ахтубинска Астраханской области в исправительную колонию
Известный российский шоумен и ведущий Первого канала Иван Ургант предложил администрации города Ахтубинска Астраханской области переехать «в более подходящее место — исправительную колонию». Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Так актер отреагировал в своей передаче на новость о переносе детской площадки. Напомним, после того, как мать троих детей несколько раз пожаловалась на плохое состояние игрового комплекса, глава муниципального образования решил демонтировать площадку и перенести ее в соседний микрорайон. Астраханцы пожаловались, что их дети остались ни с чем. «Наших детей и внуков лишили возможности играть и развиваться, и это в летние каникулы», - заявили родители в обращениях к власти. ...
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|Общество
|01.06.2018 13:40
Жители микрорайона Жилгородок в Дзержинском районе не желают больше терпеть до "лучших времен" и бесконечно ждать очереди на финансирование по программе благоустройства дворов. Как сообщили ИА "Высота 102" жители микрорайона, в течение месяца по своей инициативе проводят ямочный ремонт. За долгие годы забвения от дорог во дворах многоэтажек остались только ямы, по которым ни пройти, ни проехать. Убитые дороги - обычное явление для волгоградских двориков. Жители Жилгородка приняли активное участие в общегородском субботнике, но, в отличие от других волгоградцев, не остановились на расчистке придомовой территории. По инициативе жильцов, их силами, с привлечением внебюджетных средств, дворы стали кардинально преображаться....
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|Расследования
|01.06.2018 13:13
Волжский городской суд вынес приговор в отношении врача медико-социальной экспертизы, осужденной за получение взяток. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда Волгоградской области, женщина с июля 2016 года до апреля 2017 года через посредника получала взятки за решение вопроса об установлении любому желающему гражданину группы инвалидности. В частности, в «прейскурант» входила и такая услуга, как выдача повторных справок об инвалидности без проведения соответствующего медицинского обследования. Сумма вознаграждения, которое она получала, составляла 35 000 рублей с каждого из установленных следствием семи человек. При этом гражданами для решения их вопроса посредникам передавались суммы в размере от 95 000 до...
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|Происшествия
|01.06.2018 12:25
В суд передано уголовное дело в отношении жителя Ленинского района, зарегистрировавшего в своем доме несколько десятков иностранцев. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, за 2017 год мужчина подал в отдел полиции заявления о регистрации 54 граждан Таджикистана и Узбекистана. Также он подал 33 заявления о продлении сроков проживания иностранцев. Естественно, что никто из зарегистрированных на квадратных метрах гостеприимного хозяина не жил. Известно, что все иностранные гости работали на сельхозугодьях. Мужчина свою вину признал и рассказал, что зарегистрировал людей у себя, чтобы помочь им устроиться на работу. За фиктивную постановку на учет иностранцев ему грозит до трех лет...
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|Общество
|01.06.2018 11:30
Сегодня в Волгограде в тестовом режиме заработала круглосуточная телефонная линия, созданная для информационной поддержки жителей и гостей Волгограда в период Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, в течение мирового футбольного первенства общение будет осуществляться на русском, английском, немецком, французском языках. В преддверии игры команды Саудовской Аравии на линию выйдет специалист со знанием арабского языка, а перед матчем сборной Японии – сотрудник со знанием языка страны восходящего солнца. Специалисты колл-центра помогут болельщикам и туристам добраться до главных спортивных объектов, расскажут о маршрутах транспорта, достопримечательностях, проконсультируют по наличию мест в...
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|Общество
|01.06.2018 10:56
Только чудом разыгравшийся накануне в Волгограде сильный ветер не скинул груду досок на головы прохожих с крыши дома №5 по ул. Хользунова в Краснооктябрьском районе. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, на крыше многоэтажки кто-то устроил склад строительных материалов. «Даже, если крышу ремонтируют, строители должны были убрать доски под кровлю, вчера в МЧС передавали предупреждение об усилении ветра. А, если бы доски слетели и убили человека?», - задаются вопросом горожане. Напомним, о подобной ситуации уже сообщало ИА «Высота 102». На крыше дома №16 по ул. Ким в Ворошиловском районе Волгограда коммунальщики «забыли» горы шифера и не убрали битые кирпичи от...
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|Экономика
|01.06.2018 10:45
Унитарная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" готовится к визиту аудиторов, которые проверят финансовую (бухгалтерскую) отчетность регоператора за 2017 год. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на областной комитет ЖКХ и ТЭК, в настоящее время идет отбор специализированной организации для проведения обязательного аудита доходов и расходов фонда капремонта, аккумулирующего на спецсчетах взносы собственников на капитальный ремонт многоквартирных домов. Известно, что на конкурс подала заявку только одна аудиторская организация - ООО "АФ "ФОТУР", которая уже осуществляла аудиторскую проверку финансовой отчетности фонда капремонта за 2016 год. Тогда, как сообщало информагентство, ревизоры изучили данные бухгалтерского баланса, отчетов о финансовых результатах...
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|Происшествия
|01.06.2018 10:21
Два человека пострадали в результате столкновения автомобиля "скорой помощи" с опорой линии электропередач в Быково. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла у дома №5 по улице Воровского. 50-летний водитель медицинского “УАЗа” не справился с управлением, машина пересекла встречную полосу и выехала на обочину. Там “УАЗ” врезался в столб и перевернулся. Ушибы получили водитель и 50-летняя женщина-фельдшер. Они доставлены в больницу.
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В Волгограде решение о приостановлении деятельности частного детсада "Веселый улей" вступило в силу 2
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