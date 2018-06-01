Бизнесмен из Волгограда получил срок за неуплату 47 млн рублей налогов

К 2 годам и семи месяцам колонии общего режима приговорен волгоградский бизнесмен Александр Руднев за уклонение от уплаты налога. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, директор строительной компании ООО “Фирма “Авто” уходил от уплаты налогов, заключая субподрядные договоры с фирмами-однодневками. Эти организации реальной работой не занимались и налоги, соответственно, не платили. Затем коммерсант вносил в налоговые декларации ложные сведения. В результате незаконно полученных налоговых вычетов, бизнесмен не доплатил казне более 47 миллионов рублей.

Известно, что предпринимателя также ждет иск о возмещении ущерба, нанесенного бюджету.



