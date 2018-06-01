С подачи «Народного контроля» игрушки-монстры могут исчезнуть из волгоградских магазинов







На возвращении психолого-педагогической экспертизы детских игрушек в России настаивает координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» Анна Кувычко. О том, что данный вопрос в ближайшее время будет обсуждаться на уровне Правительства РФ, сегодня в Волгограде на пресс-конференции, посвященной Всемирному Дню защиты детей, заявила депутат Госдумы РФ от региона. Такой институт при Минобрнауки, по словам парламентария, действовал в стране до 2005 года, но был упразднен. Сейчас, как полагает законодатель, назрела необходимость его возвращения.





На брифинг, участие в котором приняли также представители Роспотребнадзора и аппарата детского омбудсмена по региону, депутат Госдумы принесла несколько игрушек, вид которых вызвал у нее определенные подозрения. «Это игрушки-монстры, у которых вместо рук – ветки деревьев. В комплекте идет маленький гробик, в котором, по всей видимости, должна спать кукла. Мы не специалисты и делать преждевременные выводы неправильно, поэтому данным вопросом должны заняться специалисты», - считает Анна Кувычко. Замруководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области Евгений Ковшиков добавил, что рынок детских игрушек, компьютерных игр, в том числе, стоит оградить от продукции, которая может негативно повлиять на психику подрастающего поколения.

Еще одна прозвучавшая из уст координатора «Народного контроля» инициатива касается введения обязательной маркировки игрушек. В апреле текущего года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил перечень десяти групп товаров, которые с начала 2019 года в обязательном порядке будут оснащаться защитными кодами. В этот перечень вошла, в том числе, детская одежда. Игрушки, по мнению депутата Госдумы, тоже должны быть включены в данный список. Маркировка позволяет покупателю, в том числе, отслеживать через единую базу данных в интернете, движение товара от производителя до конечного потребителя.

По словам начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Виталия Осадчего, данная мера должна способствовать борьбе с контрафактом. Порядка 70% рынка детских игрушек в Волгоградской области, как пояснил представитель службы, сегодня занимают китайские производители. «Предприниматели закупают эту продукцию не совсем законным путем, в том числе через интернет, социальные сети, без каких-либо документов, подтверждающих их качество. Зачастую игрушки не содержат какой-либо информации о составе, производителе, или данные сведения не соответствуют действительности», - описал ситуацию Виталий Осадчий. Так называемое чипирование игрушек позволит, по убеждению представителя надзорного ведомства, упростить контроль за оборотом данной продукции и поспособствует легализации происхождения товаров.







