Волжский городской суд вынес приговор в отношении врача медико-социальной экспертизы, осужденной за получение взяток. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда Волгоградской области, женщина с июля 2016 года до апреля 2017 года через посредника получала взятки за решение вопроса об установлении любому желающему гражданину группы инвалидности. В частности, в «прейскурант» входила и такая услуга, как выдача повторных справок об инвалидности без проведения соответствующего медицинского обследования. Сумма вознаграждения, которое она получала, составляла 35 000 рублей с каждого из установленных следствием семи человек. При этом гражданами для решения их вопроса посредникам передавались суммы в размере от 95 000 до 110 000 рублей. В ходе судебного разбирательства подсудимая вину не признала. Однако состав преступления был доказан.

Приговором суда врач была осуждена за совершение 7-ми преступлений, предусмотренных ст.290 ч.2 УК РФ (получение взятки, в значительном размере). Ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности государственной гражданской службы, связанные с осуществлением функции представителя власти, а также с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.





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