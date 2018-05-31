В Волгограде с болельщиками ЧМ-2018 поговорят на шести языках









Сегодня в Волгограде в тестовом режиме заработала круглосуточная телефонная линия, созданная для информационной поддержки жителей и гостей Волгограда в период Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, в течение мирового футбольного первенства общение будет осуществляться на русском, английском, немецком, французском языках. В преддверии игры команды Саудовской Аравии на линию выйдет специалист со знанием арабского языка, а перед матчем сборной Японии – сотрудник со знанием языка страны восходящего солнца.

Специалисты колл-центра помогут болельщикам и туристам добраться до главных спортивных объектов, расскажут о маршрутах транспорта, достопримечательностях, проконсультируют по наличию мест в гостиницах, а также окажут помощь в экстренных ситуациях. Операторы линии будут общаться на шести языках, номер единой бесплатной справочной службы — 8-800-350-7834. С 1 до 14 июня колл-центр будет работать в режиме базовой нагрузки, продолжится тестирование сервисов и операторов. Начиная с 15 июня и по 30 июня на линию выйдут дополнительные операторы.

"Многоязыковой колл-центр — это новый, первый опыт для Волгограда, — отметил заместитель губернатора - председатель комитета культуры Волгоградской области Владимир Попков. — Этот сервис подготовлен специально для гостей чемпионата: обучен персонал, закуплено оборудование".

Для функционирования линии установлены компьютеры со специальным программным обеспечением, которое позволяет обрабатывать поступающие звонки непосредственно с экрана монитора, распределять их по операторам, устанавливать конференц-связь. Отмечается, что все операторы телефонной линии прошли обучение в региональном Агентстве развития туризма и социокультурных проектов. Они изучили туристические маршруты, транспортные схемы и способы проезда по городу, информацию о достопримечательностях, коллективных средствах размещения, объектах общественного питания.



