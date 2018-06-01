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Общество
 01.06.2018 13:40

В Волгограде уставшие от обещаний жители своими силами ремонтируют дороги во дворах домов


Жители микрорайона Жилгородок в Дзержинском районе не желают больше терпеть до "лучших времен" и бесконечно ждать очереди на финансирование по программе благоустройства дворов. Как сообщили ИА "Высота 102" жители микрорайона, в течение месяца по своей инициативе проводят ямочный ремонт. За долгие годы забвения от дорог во дворах многоэтажек остались только ямы, по которым ни пройти, ни проехать. Убитые дороги - обычное явление для волгоградских двориков. Жители Жилгородка приняли активное участие в общегородском субботнике, но, в отличие от других волгоградцев, не остановились на расчистке придомовой территории. По инициативе жильцов, их силами, с привлечением внебюджетных средств, дворы стали кардинально преображаться. "Мы понимаем, что сейчас все финансовые средства брошены на проведение чемпионата по футболу, вряд ли наши дворы посетят иностранные гости, поэтому рассчитывать на бюджетное финансирование не приходится. Да и раньше на эту проблему особо никто не обращал внимание. Но терпеть уже не было сил. Конечно, даже временный ямочный ремонт стоит для нас, жильцов, неподъемных денег. Поэтому мы обратились за помощью к депутату Волгоградской городской думы Денису Глазунову. И мы рады, что он откликнулся на поддержал нашу инициативу", - говорит жительница Жилгородка Елена Иванова. Как сообщила Лариса Филатова, после обращения жильцов депутат Денис Глазунов встретился с ними, осмотрел территорию и уже через несколько дней во дворах закипела работа: появились грузовики с асфальтовой крошкой, асфальтоукладчики и работники команды депутата. Вместе с жильцами был сделан ямочный ремонт. Конечно, это не идеальное покрытие, но теперь жильцы могут без опасения для здоровья ходить и ездить во дворах своих домов. Иными словами, территория, прилегающая к нашему дому, преобразилась.  
Ямочный ремонт внутриквартальных дорог по инициативе жильцов и поддержке команды Глазунова проводится во дворах домов в Жилгородке и на Семи ветрах.
Депутат Денис Глазунов обсуждает с членами команды план работ
1июня13:40
Депутат Денис Глазунов обсуждает с членами команды план работ


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Общество 01.06.2018 16:04

Продажа сумки с символикой FIFA обернулась крупным штрафом для торгового работника в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Красноармейского районного суда, в феврале этого года женщину уличили в незаконном использовании товарного знака. Установлено, что в торговом павильоне, расположенном на улице 50 лет Октября, осуществлялась реализация спортивной сумки зеленого цвета стоимостью 600 рублей, содержащей незаконное воспроизведение чужого товарного знака "FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018". Продавец вину в совершении административного правонарушения признала. За содеянное ей назначен штраф в размере 5000 рублей, который более чем в 8 раз превышает стоимость указанной сумки.
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Происшествия 01.06.2018 15:44

Пять человек, в том числе двое детей, получили травмы в ДТП в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, на данный момент известно, что столкнулись “Mazda”, “Ford” и “Fiat”. По сведениям информагентства, авария произошла сегодня в районе поселка Водстрой. Как уточнили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, травмы получил 69-летний мужчина, водитель одного из авто. Он отказался от госпитализации, а его 65-летняя пассажирка отправлена в БСМП №25, также в больницу попала и 29-летняя женщина, которая управляла другой машиной. Незначительные травмы получили двое детей: девятилетний мальчик и десятилетняя девочка. Родители отказались от их госпитализации. ...
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Экология 01.06.2018 15:27

Вредителя сосны изгоняют из лесных массивов Волгоградской области Установки аэрозольного генератора горячего тумана BD-400, предназначенные для уничтожения опасного насекомого-вредителя, приступили к работе на территории Калачевского лесничества. Как сообщили ИА "Высота 102" в "Центре защиты леса Волгоградской области", специалистам предстоит обработать площадь в 474,9 га. В основном обрабатываются сосновые насаждения, так как пилильщик-ткач звездчатый относится к группе так называемых хвоегрызущих насекомых. Работы, окончание которых запланировано на конец текущей недели, проводятся с применением химического препарата "Клонрин, КЭ". Ранее аналогичные работы были проведены во Фроловском районе на территории Арчединского лесничества.
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Астрахань 01.06.2018 15:00 (Обновлено: 01.06.2018 15:00)

В Астраханской области из-за сорванного ветром батута одна девочка находится в коме, у второй – перелом таза В Астраханской области из-за сорванного батута на площади Королёва в ЗАТО Знаменск 8-летняя девочка получила перелом таза и сотрясение головного мозга, 4-летняя находится в коме. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального следственного управления, 31 мая владелец плохо закрепил батутный аттракцион, который от порыва ветра сорвало с места. Данная конструкция должна закрепляться десятью анкерами, однако индивидуальный предприниматель использовал только 4, а также верёвки недостаточной толщины. В этот момент на батуте находились две девочки. Одна упала на газон, другая – на тротуар. Обе получили серьёзные травмы. Следственными органами СК РФ по Астраханской области возбуждено уголовное дело. Индивидуальный предприниматель задержан,...
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Общество 01.06.2018 14:50

С подачи «Народного контроля» игрушки-монстры могут исчезнуть из волгоградских магазинов На возвращении психолого-педагогической экспертизы детских игрушек в России настаивает координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» Анна Кувычко.  О том, что данный вопрос в ближайшее время будет обсуждаться на уровне Правительства РФ, сегодня в Волгограде на пресс-конференции, посвященной Всемирному Дню защиты детей, заявила депутат Госдумы РФ от региона. Такой институт при Минобрнауки, по словам парламентария, действовал в стране до 2005 года, но был упразднен. Сейчас, как полагает законодатель, назрела необходимость его возвращения.  На брифинг, участие в котором приняли также представители Роспотребнадзора и аппарата детского омбудсмена по региону, депутат Госдумы принесла несколько игрушек, вид которых вызвал...
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Общество 01.06.2018 14:08

Понижение температуры до минусовых отметок ожидается этой ночью в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня МЧС по региону разослало предупреждение о том, что во второй половине ночи и утром в субботу, 2 июня, местами в Волгоградской области "ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов". 
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Расследования 01.06.2018 13:52 (Обновлено: 01.06.2018 13:52)

К 2 годам и семи месяцам колонии общего режима приговорен волгоградский бизнесмен Александр Руднев за уклонение от уплаты налога. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, директор строительной компании ООО “Фирма “Авто” уходил от уплаты налогов, заключая субподрядные договоры с фирмами-однодневками. Эти организации реальной работой не занимались и налоги, соответственно, не платили. Затем коммерсант вносил в налоговые декларации ложные сведения. В результате незаконно полученных налоговых вычетов, бизнесмен не доплатил казне более 47 миллионов рублей. Известно, что предпринимателя также ждет иск о возмещении ущерба, нанесенного бюджету. 
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Астрахань 01.06.2018 13:42

Известный шоумен предложил перенести администрацию Ахтубинска Астраханской области в исправительную колонию Известный российский шоумен и ведущий Первого канала Иван Ургант предложил администрации города Ахтубинска Астраханской области переехать «в более подходящее место — исправительную колонию». Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Так актер отреагировал в своей передаче на новость о переносе детской площадки. Напомним, после того, как мать троих детей несколько раз пожаловалась на плохое состояние игрового комплекса, глава муниципального образования решил демонтировать площадку и перенести ее в соседний микрорайон. Астраханцы пожаловались, что их дети остались ни с чем. «Наших детей и внуков лишили возможности играть и развиваться, и это в  летние каникулы», - заявили  родители в обращениях к власти.  ...
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Расследования 01.06.2018 13:13

Волжский городской суд вынес приговор в отношении врача медико-социальной экспертизы, осужденной за получение взяток. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда Волгоградской области, женщина с июля 2016 года до апреля 2017 года через посредника получала взятки за решение вопроса об установлении любому желающему гражданину группы инвалидности. В частности, в «прейскурант» входила и такая услуга, как выдача повторных справок об инвалидности без проведения соответствующего медицинского обследования. Сумма вознаграждения, которое она получала, составляла 35 000 рублей с каждого из установленных следствием семи человек. При этом гражданами для решения их вопроса посредникам передавались суммы в размере от 95 000 до...
Прочитана: 1449 раз
Происшествия 01.06.2018 12:25

В суд передано уголовное дело в отношении жителя Ленинского района, зарегистрировавшего в своем доме несколько десятков иностранцев. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, за 2017 год мужчина подал в отдел полиции заявления о регистрации 54 граждан Таджикистана и Узбекистана. Также он подал 33 заявления о продлении сроков проживания иностранцев. Естественно, что никто из зарегистрированных на квадратных метрах гостеприимного хозяина не жил. Известно, что все иностранные гости работали на сельхозугодьях. Мужчина свою вину признал и рассказал, что зарегистрировал людей у себя, чтобы помочь им устроиться на работу. За фиктивную постановку на учет иностранцев ему грозит до трех лет...
Прочитана: 983 раз
Общество 01.06.2018 11:30

В Волгограде с болельщиками ЧМ-2018 поговорят на шести языках Сегодня в Волгограде в тестовом режиме заработала круглосуточная телефонная линия, созданная для информационной поддержки жителей и гостей Волгограда в период Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, в течение мирового футбольного первенства общение будет осуществляться на русском, английском, немецком, французском языках. В преддверии игры команды Саудовской Аравии на линию выйдет специалист со знанием арабского языка, а перед матчем сборной Японии – сотрудник со знанием языка страны восходящего солнца. Специалисты колл-центра помогут болельщикам и туристам добраться до главных спортивных объектов, расскажут о маршрутах транспорта, достопримечательностях, проконсультируют по наличию мест в...
Прочитана: 848 раз
Общество 01.06.2018 10:56

Только чудом разыгравшийся накануне в Волгограде сильный ветер не скинул груду досок на головы прохожих с крыши дома №5 по ул. Хользунова в Краснооктябрьском районе. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, на крыше многоэтажки кто-то устроил склад строительных материалов. «Даже, если крышу ремонтируют, строители должны были убрать доски под кровлю, вчера в МЧС передавали предупреждение об усилении ветра. А, если бы доски слетели и убили человека?», - задаются вопросом горожане.  Напомним, о подобной ситуации уже сообщало ИА «Высота 102». На крыше дома №16 по ул. Ким в Ворошиловском районе Волгограда коммунальщики «забыли» горы шифера и не убрали битые кирпичи от...
Прочитана: 5566 раз
Экономика 01.06.2018 10:45

Унитарная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" готовится к визиту аудиторов, которые проверят финансовую (бухгалтерскую) отчетность регоператора за 2017 год. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на областной комитет ЖКХ и ТЭК, в настоящее время идет отбор специализированной организации для проведения обязательного аудита доходов и расходов фонда капремонта, аккумулирующего на спецсчетах взносы собственников на капитальный ремонт многоквартирных домов. Известно, что на конкурс подала заявку только одна аудиторская организация - ООО "АФ "ФОТУР", которая уже осуществляла аудиторскую проверку финансовой отчетности фонда капремонта за 2016 год. Тогда, как сообщало информагентство, ревизоры изучили данные бухгалтерского баланса, отчетов о финансовых результатах...
Прочитана: 1116 раз
Происшествия 01.06.2018 10:21

В Волгоградской области "скорая помощь" врезалась в ЛЭП, пострадали два человека Два человека пострадали в результате столкновения автомобиля "скорой помощи" с опорой линии электропередач в Быково. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла у дома №5 по улице Воровского. 50-летний водитель медицинского “УАЗа” не справился с управлением, машина пересекла встречную полосу и выехала на обочину. Там “УАЗ” врезался в столб и перевернулся. Ушибы получили водитель и 50-летняя женщина-фельдшер. Они доставлены в больницу. 
Прочитана: 1784 раз
Происшествия 01.06.2018 10:13

Водитель сбил велосипедиста на тротуаре в центре Волгограда Велосипедист пострадал в аварии в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ЧП случилось в четверг у дома № 17 на улице Пархоменко. По предварительным данным, 32-летний водитель “ВАЗ-21054”, выезжая со двора, не уступил дорогу 30-летнему велосипедисту, который ехал по тротуару. В результате столкновения велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. 
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