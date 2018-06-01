В Волгограде уставшие от обещаний жители своими силами ремонтируют дороги во дворах домов





Жители микрорайона Жилгородок в Дзержинском районе не желают больше терпеть до "лучших времен" и бесконечно ждать очереди на финансирование по программе благоустройства дворов. Как сообщили ИА "Высота 102" жители микрорайона, в течение месяца по своей инициативе проводят ямочный ремонт. За долгие годы забвения от дорог во дворах многоэтажек остались только ямы, по которым ни пройти, ни проехать. Убитые дороги - обычное явление для волгоградских двориков. Жители Жилгородка приняли активное участие в общегородском субботнике, но, в отличие от других волгоградцев, не остановились на расчистке придомовой территории. По инициативе жильцов, их силами, с привлечением внебюджетных средств, дворы стали кардинально преображаться. "Мы понимаем, что сейчас все финансовые средства брошены на проведение чемпионата по футболу, вряд ли наши дворы посетят иностранные гости, поэтому рассчитывать на бюджетное финансирование не приходится. Да и раньше на эту проблему особо никто не обращал внимание. Но терпеть уже не было сил. Конечно, даже временный ямочный ремонт стоит для нас, жильцов, неподъемных денег. Поэтому мы обратились за помощью к депутату Волгоградской городской думы Денису Глазунову. И мы рады, что он откликнулся на поддержал нашу инициативу", - говорит жительница Жилгородка Елена Иванова. Как сообщила Лариса Филатова, после обращения жильцов депутат Денис Глазунов встретился с ними, осмотрел территорию и уже через несколько дней во дворах закипела работа: появились грузовики с асфальтовой крошкой, асфальтоукладчики и работники команды депутата. Вместе с жильцами был сделан ямочный ремонт. Конечно, это не идеальное покрытие, но теперь жильцы могут без опасения для здоровья ходить и ездить во дворах своих домов. Иными словами, территория, прилегающая к нашему дому, преобразилась.

Ямочный ремонт внутриквартальных дорог по инициативе жильцов и поддержке команды Глазунова проводится во дворах домов в Жилгородке и на Семи ветрах.







