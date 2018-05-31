Волгоградцы стали пользоваться кредитами ВТБ в 1,4 раза чаще









По итогам 1 квартала 2018 года розничный кредитный портфель ВТБ в Волгоградской области вырос на 4% - до 22 млрд рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, основную долю в его структуре занимает ипотека – 10,1 млрд рублей, за ней следуют кредиты наличными – 9,3 млрд рублей и автокредиты – 1,4 млрд рублей.

За первые три месяца жителям Волгоградской области выдано свыше 4 тыс. кредитов на общую сумму 2,7 млрд рублей. Примерно половина выдач пришлась на кредиты наличными с совокупным объемом 1,6 млрд рублей (+45% к 2017 году).

Динамично развивается и рынок ипотечного кредитования. С января по март выдано около 500 жилищных кредитов на сумму 875 млн рублей, что на четверть превышает показатель аналогичного периода в 2017 году. Квартиры на вторичном рынке остаются в регионе самыми востребованными. Средняя сумма ипотечного кредита выросла до 1,55 млн рублей.

Объем выдач в сегменте автокредитования по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличился в 1,4 раза и составил 220 млн рублей. Ключевым катализатором роста стали программы господдержки. Пятьсот волгоградцев воспользовались кредитом на покупку нового автомобиля, при этом каждый второй получил субсидию государства.

Спрос на сберегательные продукты по ЮФО оказался выше всего в Волгограде. Вкладчики стали всё чаще отдавать свое предпочтение госбанкам с конкурентоспособными предложениями. В результате, портфель привлеченных средств, включая депозиты и остатки на текущих и брокерских счетах, вырос на 15 % и достиг отметки 19,9 млрд рублей.

«Мы продолжаем демонстрировать уверенный рост по всем направлениям розничного бизнеса ВТБ в Волгоградской области. Этому способствуют не только снижение процентных ставок на кредиты и привлекательные условия по банковским продуктам, но и слаженная работа коллектива», - отметила управляющий розничного бизнеса ВТБ в Волгоградской области Светлана Федорова.