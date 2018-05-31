Заплатить более 100 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба природе пришлось браконьеру из Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в январе 45-летнего мужчину задержали в нескольких километрах от села Глухое Ленинского района на территории охотхозяйства “Замурское”. Он промышлял там, несмотря на запрет. В результате его добычей стали кабан и косуля. По имеющимся сведениям, он пытался скрыться от стражей порядка на своей машине, но это ему не удалось. Он признал свою вину и возместил нанесенный ущерб. Однако ответить за браконьерство ему придется. Мужчине предъявлено обвинение по статье “Незаконная охота с причинением крупного ущерба”.



