







На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), состоялась конференция по вопросам повышения эксплуатационной надежности промысловых трубопроводов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, мероприятие прошло в рамках деятельности корпоративного университета ТМК(ТМК2U) и реализации программы технологического партнерства ТМК и НК «Роснефть» на 2017-2020 годы.

В мероприятии приняли участие специалисты ТМК и Российского научно-исследовательского института трубной промышленности (РосНИТИ), а также сотрудники дочерних предприятий, научно-исследовательских и проектных институтов «Роснефти».

На конференции участники, в частности, обсудили пути повышения эксплуатационной надёжности промысловых трубопроводов, включая требования к используемой для их строительства трубной продукции, внутренним антикоррозионным покрытиям труб. Отдельное внимание было уделено развитию профессиональных компетенций по оценке эксплуатации трубной продукции.

«Эксплуатационная надежность промысловых трубопроводов — это ключевая тема как для ТМК, так и для наших партнёров. Мы планируем отрабатывать на ВТЗ технологии производства бесшовных труб с более высокой эксплуатационной надежностью и затем применять эти технологии на других предприятиях компании», — отметил директор ТМК по техническим продажам и продвижению продукции на внутреннем рынке Александр Медведев.

Представители «Роснефти» также ознакомились с производством на ВТЗ, в частности, посетили электросталеплавильный и трубоэлектросварочный цеха, увидели работы по прокату труб в трубопрокатном цехе.

«Роснефть» является одним из основных потребителей трубной продукции ТМК для промысловых трубопроводов, а также обсадных, нефтегазопроводных, насосно-компрессорных, теплоизолированных труб – как в обычном, так и в хладостойком и сероводородостойком исполнении.