В Волжском «семерка» завалила столб

В суд передано уголовное дело в отношении жителя Ленинского района, зарегистрировавшего в своем доме несколько десятков иностранцев. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, за 2017 год мужчина подал в отдел полиции заявления о регистрации 54 граждан Таджикистана и Узбекистана. Также он подал 33 заявления о продлении сроков проживания иностранцев. Естественно, что никто из зарегистрированных на квадратных метрах гостеприимного хозяина не жил. Известно, что все иностранные гости работали на сельхозугодьях. Мужчина свою вину признал и рассказал, что зарегистрировал людей у себя, чтобы помочь им устроиться на работу. За фиктивную постановку на учет иностранцев ему грозит до трех лет...

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