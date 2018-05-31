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Происшествия
 01.06.2018 08:32

В Волжском «семерка» завалила столб


Накануне в городе Волжский Волгоградской области «семерка» врезалась в столб. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, ДТП случилось на ул. Горького, по которой машина двигалась в сторону ул. Коммунистической. Отечественная легковушка врезалась в световую опору, в результате бетонная конструкция рухнула. При этом столб свалился прямо на проезжую часть, лишь чудом не задев другие автомобили. Позже конструкцию уже уложили вдоль дороги, освободив улицу для движения. Водитель «семерки» не получил видимых повреждений и сам вызвал эвакуатор после составления протокола на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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Происшествия 01.06.2018 12:25

В суд передано уголовное дело в отношении жителя Ленинского района, зарегистрировавшего в своем доме несколько десятков иностранцев. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, за 2017 год мужчина подал в отдел полиции заявления о регистрации 54 граждан Таджикистана и Узбекистана. Также он подал 33 заявления о продлении сроков проживания иностранцев. Естественно, что никто из зарегистрированных на квадратных метрах гостеприимного хозяина не жил. Известно, что все иностранные гости работали на сельхозугодьях. Мужчина свою вину признал и рассказал, что зарегистрировал людей у себя, чтобы помочь им устроиться на работу. За фиктивную постановку на учет иностранцев ему грозит до трех лет...
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Общество 01.06.2018 11:30

В Волгограде с болельщиками ЧМ-2018 поговорят на шести языках Сегодня в Волгограде в тестовом режиме заработала круглосуточная телефонная линия, созданная для информационной поддержки жителей и гостей Волгограда в период Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, в течение мирового футбольного первенства общение будет осуществляться на русском, английском, немецком, французском языках. В преддверии игры команды Саудовской Аравии на линию выйдет специалист со знанием арабского языка, а перед матчем сборной Японии – сотрудник со знанием языка страны восходящего солнца. Специалисты колл-центра помогут болельщикам и туристам добраться до главных спортивных объектов, расскажут о маршрутах транспорта, достопримечательностях, проконсультируют по наличию мест в...
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Общество 01.06.2018 10:56

Только чудом разыгравшийся накануне в Волгограде сильный ветер не скинул груду досок на головы прохожих с крыши дома №5 по ул. Хользунова в Краснооктябрьском районе. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, на крыше многоэтажки кто-то устроил склад строительных материалов. «Даже, если крышу ремонтируют, строители должны были убрать доски под кровлю, вчера в МЧС передавали предупреждение об усилении ветра. А, если бы доски слетели и убили человека?», - задаются вопросом горожане.  Напомним, о подобной ситуации уже сообщало ИА «Высота 102». На крыше дома №16 по ул. Ким в Ворошиловском районе Волгограда коммунальщики «забыли» горы шифера и не убрали битые кирпичи от...
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Экономика 01.06.2018 10:45

Унитарная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" готовится к визиту аудиторов, которые проверят финансовую (бухгалтерскую) отчетность регоператора за 2017 год. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на областной комитет ЖКХ и ТЭК, в настоящее время идет отбор специализированной организации для проведения обязательного аудита доходов и расходов фонда капремонта, аккумулирующего на спецсчетах взносы собственников на капитальный ремонт многоквартирных домов. Известно, что на конкурс подала заявку только одна аудиторская организация - ООО "АФ "ФОТУР", которая уже осуществляла аудиторскую проверку финансовой отчетности фонда капремонта за 2016 год. Тогда, как сообщало информагентство, ревизоры изучили данные бухгалтерского баланса, отчетов о финансовых результатах...
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Происшествия 01.06.2018 10:21

Два человека пострадали в результате столкновения автомобиля "скорой помощи" с опорой линии электропередач в Быково. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла у дома №5 по улице Воровского. 50-летний водитель медицинского “УАЗа” не справился с управлением, машина пересекла встречную полосу и выехала на обочину. Там “УАЗ” врезался в столб и перевернулся. Ушибы получили водитель и 50-летняя женщина-фельдшер. Они доставлены в больницу. 
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Происшествия 01.06.2018 10:13

Велосипедист пострадал в аварии в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ЧП случилось в четверг у дома № 17 на улице Пархоменко. По предварительным данным, 32-летний водитель “ВАЗ-21054”, выезжая со двора, не уступил дорогу 30-летнему велосипедисту, который ехал по тротуару. В результате столкновения велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. 
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Происшествия 01.06.2018 09:47

На станции Максима Горького в Волгограде сошли с рельсов вагоны грузового состава. Как стало известно ИА «Высота 102»,  в четверг около 23:30 с путей сошли два вагона, груженые щебнем. Обстоятельства инцидента выясняются.  
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Экономика 01.06.2018 09:31

Специалисты ТМК и «Роснефти» обсудили вопросы повышения надежности промысловых трубопроводов На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), состоялась конференция по вопросам повышения эксплуатационной надежности промысловых трубопроводов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, мероприятие прошло в рамках деятельности корпоративного университета ТМК(ТМК2U) и реализации программы технологического партнерства ТМК и НК «Роснефть» на 2017-2020 годы. В мероприятии приняли участие специалисты ТМК и Российского научно-исследовательского института трубной промышленности (РосНИТИ), а также сотрудники дочерних предприятий, научно-исследовательских и проектных институтов «Роснефти». На конференции участники, в частности, обсудили пути повышения эксплуатационной надёжности промысловых трубопроводов, включая требования к используемой для их строительства трубной продукции, внутренним антикоррозионным покрытиям труб....
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Расследования 01.06.2018 09:23 (Обновлено: 01.06.2018 09:30)

Заплатить более 100 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба природе пришлось браконьеру из Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в январе 45-летнего мужчину задержали в нескольких километрах от села Глухое Ленинского района на территории охотхозяйства “Замурское”. Он промышлял там, несмотря на запрет. В результате его добычей стали кабан и косуля. По имеющимся сведениям, он пытался скрыться от стражей порядка на своей машине, но это ему не удалось. Он признал свою вину и возместил нанесенный ущерб. Однако ответить за браконьерство ему придется. Мужчине предъявлено обвинение по статье “Незаконная охота с причинением крупного ущерба”. ...
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Экономика 01.06.2018 07:14 (Обновлено: 01.06.2018 08:32)

Расширить площадь застройки и ее этажность на улице Профсоюзной,20 в Волгограде намеревается ООО «СК «Пересвет-Юг». Как сообщает ИА «Высота 102», 13 июня в 18.00 в администрации Ворошиловского района по данному поводу проведут публичные слушания, инициатором которых явился сам застройщик. На участке близ бывшего завода медоборудования компания хочет построить жилой дом, высота которого может возрасти с 30 метров до 45. Процент застройки участка «Пересвет-Юг» намерен увеличить с 60 до 61%. Увеличивая этажность, застройщик не прочь сэкономить на подземном паркинге и предусмотреть не 104, а только 75 мест под машины. От волгоградцев на публичных слушаниях ждут предложений и замечаний по обновленному проекту. ...
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Расследования 01.06.2018 04:56

Докатились: Болельщиков из Волгоградской области оставили на обочине маршрутов ЧМ-2018 Жители Волжского, купившие билеты на матчи ЧМ-2018, «днем с огнем» разыскивают расписание автобусов №146 и 123, которые бесплатно должны будут возить пассажиров по паспортам болельщиков. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, в открытом доступе нет ни нынешнего расписания данных автобусов, ни информации о том, каким образом будут курсировать эти маршруты в дни проведения матчей. «Своего сайта у ООО «Волгоградский автобусный парк» нет, звоним на «горячую линию» этой компании, попадаем по номеру в Санкт-Петербург, там нам ничего конкретного не говорят, отправляют в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, - рассказали волжане-болельщики. – Мы не понимаем, почему расписание автобусов...
Прочитана: 3575 раз
Аналитика 31.05.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: в жилищно-коммунальном хозяйстве Волгограда очередной уголовный скандал с пропажей денег жителей. Сложно, но возможно: в хищении десятков миллионов рублей из бюджета Волгоградской области заподозрили бизнесмена из Москвы. Да будет ФНЛ: «Ротор-Волгоград» попал в список потенциальных участников футбольной национальной лиги следующего сезона. Кто волонтер?: молодежные активисты - добровольцы и губернатор Волгоградской области обменялись зарядами бодрости и позитива в преддверии чемпионата мира по футболу. Ведь красота же!: в новом парке у подножия Мамаева кургана запустили световые инсталляции. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10. ...
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Здравоохранение 31.05.2018 19:34

В День защиты детей в Волгограде в детской клинической стоматологической поликлинике №2 пройдет день открытых дверей. ИА "Высота 102" накануне проконсультировалась у врачей поликлиники, как можно уберечь детей от стоматофобии, и какие инновационные методы лечения маленьких пациентов сегодня практикуются. Подробности - в видеосюжете.
Прочитана: 2513 раз
Культура 31.05.2018 19:32

Юные виртуозы Волгоградской области «зажгут» в честь Дня защиты детей «Будущее начинается с прекрасного» - под таким названием в Волгограде пройдет гала-концерт с участием юных музыкантов Волгоградской области – лауреатов регионального музыкального фестиваля детского и юношеского творчества, сообщает ИА «Высота 102». На сцене ЦКЗ 1 и 2 июня выступят лауреаты, которых выбрало авторитетное жюри. По информации областной филармонии, талантливые дети получат редкую возможность показать свое мастерство на одной сцене с Волгоградским академическим симфоническим оркестром и оркестром русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина.
Прочитана: 1328 раз
Общество 31.05.2018 17:26

Усиление ветра ожидается в регионе сегодня вечером и завтра ночью. Как сообщили ИА “Высота 102” в  ГУ МЧС России по Волгоградской области со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, усилится северо-западный ветер. Местами его порывы будут достигать 15-20 м/с. Специалисты МЧС советуют не парковать машины вблизи деревьев, рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций. Любителей отдыха на воде призывают не выходить в плавание на маломерных судах. В случае, если непогода застигнет на открытой территории, нужно обходить шаткие строения и постараться укрыться в надежных зданиях. В помещениях рекомендуют плотно закрыть окна и форточки. 
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