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Общество
 31.05.2018 17:26

Волгоградская область провожает весну сильным ветром

Усиление ветра ожидается в регионе сегодня вечером и завтра ночью. Как сообщили ИА “Высота 102” в  ГУ МЧС России по Волгоградской области со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, усилится северо-западный ветер. Местами его порывы будут достигать 15-20 м/с. Специалисты МЧС советуют не парковать машины вблизи деревьев, рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций. Любителей отдыха на воде призывают не выходить в плавание на маломерных судах.
В случае, если непогода застигнет на открытой территории, нужно обходить шаткие строения и постараться укрыться в надежных зданиях. В помещениях рекомендуют плотно закрыть окна и форточки. 


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Аналитика 31.05.2018 20:00

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Здравоохранение 31.05.2018 19:34 (Обновлено: 31.05.2018 19:34)

В День защиты детей в Волгограде в детской клинической стоматологической поликлинике №2 пройдет день открытых дверей. ИА "Высота 102" накануне проконсультировалась у врачей поликлиники, как можно уберечь детей от стоматофобии, и какие инновационные методы лечения маленьких пациентов сегодня практикуются. Подробности - в видеосюжете.
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Культура 31.05.2018 19:32

Юные виртуозы Волгоградской области «зажгут» в честь Дня защиты детей «Будущее начинается с прекрасного» - под таким названием в Волгограде пройдет гала-концерт с участием юных музыкантов Волгоградской области – лауреатов регионального музыкального фестиваля детского и юношеского творчества, сообщает ИА «Высота 102». На сцене ЦКЗ 1 и 2 июня выступят лауреаты, которых выбрало авторитетное жюри. По информации областной филармонии, талантливые дети получат редкую возможность показать свое мастерство на одной сцене с Волгоградским академическим симфоническим оркестром и оркестром русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина.
Прочитана: 160 раз
Общество 31.05.2018 17:24

Доска позора: От заброшенной стройки в Волгограде веет бедой Заброшенная стройка в квартале жилых домов по улице 50 лет Октября, 17, много лет очень беспокоит волгоградцев, проживающих в Красноармейском районе. Как сообщила ИА «Высота 102» Елена Миронова, представитель общественной организации «Местная петиция», забор вокруг строительства разваливается, проход на территорию открыт для всех. Рядом находятся три школы и детский сад.  «А там и прутья железные торчат и вообще черт ногу сломит, - говорит Елена. - Почему такое ощущение, что пока какой-нибудь несчастный случай не произойдет, никто на это внимание не обратит? Поэтому мы обращаемся и к застройщику, и к власти: пожалуйста, огородите стройку! Всем от этого лучше будет». ...
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Общество 31.05.2018 17:06

В Волгоградской области дачники и энергетики сошлись в схватке за энергоресурсы Волгоградские активисты общероссийского народного фронта намерены обратиться в органы прокуратуры по проблеме задолженности садоводческого некоммерческого товарищества «Радуга», сложившейся в процессе взаиморасчетов с сетевыми энергетическими компаниями за поставку энергоресурса. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, с просьбой о помощи от имени членов товарищества обратился председатель СНТ «Радуга» Владимир Янюшкин. За два года у товарищества сложилась задолженность перед сетевиками за потребление электроэнергии в размере более 4 млн руб. Согласно акту, составленному энергетической компанией, эта сумма накопилась за безучетное потребление электроэнергии, которое происходило из-за нарушений в измерительном комплексе, обслуживающем данное СНТ. При этом энергетики предъявили свои финансовые претензии...
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Общество 31.05.2018 16:18

Особо охраняемые земли включали в генеральные планы поселений в ряде районов области. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, подобные нарушения были найдены в Среднеахтубинском, Алексеевском, Иловлинском, Камышинском, Кумылженском, Ленинском, Ольховском, Чернышковском районах.  Так, при принятии генеральных планов поселений Среднеахтубинского района в границы вошли 4 843 гектара природного парка “Волго-Ахтубинская пойма”. После прокурорских мер реагирования начата работа по корректировке генпланов и исключению захваченных земель из границ населенных пунктов. Отметим, что в Иловлинском, Камышинском, Кумылженском, Ленинском, Ольховском, Чернышковском районах нарушения были выявлены до постановки границ населенных пунктов на кадастровый учет и их  застройки. ...
Прочитана: 864 раз
Общество 31.05.2018 15:50

Ежемесячную компенсацию за потерю трудоспособности будет выплачивать Министерство финансов России жительнице Иловлинского района, пострадавшей при взрыве газа. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял Волгоградский областной суд.  В конце декабря 2001 года в доме женщины произошел взрыв бытового газа. Возник пожар, в котором она получила серьезные ожоги. После этого женщине дали третью группу инвалидности. Виновником происшествия признали ОАО “Фроловомежрайгаз”. Выяснилось, что авария произошла из-за нарушения технологии присоединения частного дома к центральному газопроводу. С 2007 года компанию обязали выплачивать пострадавшей ежемесячную компенсацию. После банкротства фирмы в 2016 году женщина денег не получала. Тогда прокуратура...
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Телеком 31.05.2018 15:45

Роуминг, гудбай: абоненты перестали бояться пользоваться интернетом в зарубежных странах В период майских праздников 2018 года абоненты «МегаФона» пользовались интернетом за рубежом больше, чем годом ранее. Трафик вырос в 4,5 раза. При этом число путешествующих клиентов осталось примерно на уровне прошлогодних показателей, тогда как количество приезжающих в Россию и регистрирующихся в сети «МегаФона» увеличилось на 3%, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Чаще всего абоненты «МегаФона» пользуются в поездках за рубеж социальными сетями «ВКонтакте», Instagram и Facebook, мессенджерами WhatsApp, Viber и Facebook Messеnger, а также сервисами навигации, такси и афишными сайтами. Исходящий голосовой трафик в период майских праздников текущего года также показал рост. Он составил 31%...
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Расследования 31.05.2018 15:36

Завершено расследование уголовных дел в отношении 36-летнего жителя Волгограда, обвиняемого в убийстве и незаконном обороте оружия. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, оба дела уже переданы в прокуратуру.  По данным следствия, 18 января этого года обвиняемый приехал к одному из кафе, расположенном в Красноармейском районе, вместе со знакомыми на так называемую "разборку". Разговор перерос в драку. В результате злоумышленник выстрелили из пистолета в 24-летнего парня. Пострадавшего доставили в больницу, но несмотря на старания врачей, он скончался.  Оказалось, что его застрелили из газового пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. У стрелка...
Прочитана: 4084 раз
Происшествия 31.05.2018 15:19

В Волгоградской области подозреваемую в убийстве 3-летнего сына взяли под стражу Сегодня Фроловский районный суд постановил арестовать 32-летнюю Елену Ментишеву, которая подозревается в нанесении смертельных побоев своему трехлетнему сыну. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая. Ходатайство об аресте женщины подали следователи, которые проводят расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели малыша. Об этой вопиющей истории информагентство ранее уже рассказывало. Напомним, тело ребенка было обнаружено 28 мая этого года в одном из частных домовладений в поселке Дудаченский Фроловского района. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате тупой травмы живота, сопровождающейся разрывом внутренних органов. По подозрению в непреднамеренном...
Прочитана: 4379 раз
Расследования 31.05.2018 15:07

Полгода ограничения свободы получил житель Волгограда за хранение и ношение винтовки. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, днем 15 февраля он нашел сверток с винтовкой и решил забрать ее себе. Позже он решил взять с собой огнестрельное оружие на прогулку, во время которой его и задержали полицейские. На суде мужчина полностью согласился с предъявленным обвинением, признал свою вину, а также попросил о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства.
Прочитана: 701 раз
Экология 31.05.2018 14:30

Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по факту возгорания в минувшие выходные полигона твердых бытовых отходов ООО "Комус" в Светлоярском районе. Как сообщил сегодня ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, по результатам проверки в отношении юридического и ответственного должностного лица предприятия возбуждены административные производства по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления). Санкция данной статьи предусматривает штрафы для должностного лица в размере от 10 до 30 тыс. рублей, для юридического лица – от 100 до 250 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до...
Прочитана: 1729 раз
Политика 31.05.2018 14:01

В Волгограде «Единая Россия» вычеркнет из бюллетеней для голосования лишних кандидатов Из бюллетеней для предварительного голосования «Единой России» в Волгоградской области исключат 21 человека. Как заявил сегодня журналистам секретарь реготделения партии Сергей Горняков, эти граждане не выполнили одно из главных поставленных задач – участие как минимум в двух дебатах, сообщает ИА «Высота 102». Поскольку листы для голосования уже отпечатаны, то фамилии аутсайдеров придется вычеркивать в ручном режиме. До финишной прямой предварительного голосования успешно добрались 267 человек, из которых 165 – претенденты на статус кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы от "Единой России".  По признанию...
Прочитана: 1697 раз
Общество 31.05.2018 13:37

Новый глава Минприроды проведет в Волгограде совещание по проблемам Волго-Ахтубинской поймы Новый министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин проведет в Волгограде совещание по вопросам обеспечения устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранения уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы. Как сообщает пресс-служба министерства, рабочий визит главы Минприроды в Волгоград будет весьма насыщенным. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым министр осмотрит площадку строительства сооружения для обводнения р. Ахтуба, примет участие в церемонии открытия объекта "Берегоукрепление правого берега р. Волга" в Волгограде и наградит активных участников акции "Вода России". В планах также посещение мемориального комплекса на Мамаевом кургане, стадиона "Волгоград Арена" и парка "Аллея России". Визит Дмитрия Кобылкина в Волгоград...
Прочитана: 2849 раз
Происшествия 31.05.2018 13:17

Волгоградца задержали с тоннами рыбы без маркировки на границе с Казахстаном Водитель автомобиля Hyundai с волгоградскими регистрационными номерами, перевозивший 4,5 тонны мороженой рыбы, задержан за попытку провести через Астраханскую область товар без маркировки. По сообщению Астраханского регионального пограничного управления, передает ИА "Высота 102", партия водных даров предназначалась для реализации в торговых точках Волгоградской области. Закупка рыбы частиковых видов была произведена в Казахстане. Водителю выписан акт о нарушении единых ветеринарно-санитарных требований при перевозке товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору, а сам груз через границу пропущен не был. Фото ИА «Астрахань 24».
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