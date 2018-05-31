Волгоградская область провожает весну сильным ветром

Усиление ветра ожидается в регионе сегодня вечером и завтра ночью. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, усилится северо-западный ветер. Местами его порывы будут достигать 15-20 м/с. Специалисты МЧС советуют не парковать машины вблизи деревьев, рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций. Любителей отдыха на воде призывают не выходить в плавание на маломерных судах.

В случае, если непогода застигнет на открытой территории, нужно обходить шаткие строения и постараться укрыться в надежных зданиях. В помещениях рекомендуют плотно закрыть окна и форточки.







