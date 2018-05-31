В Волгограде «любимый» застройщик обладминистрации просит добавки

Расширить площадь застройки и ее этажность на улице Профсоюзной,20 в Волгограде намеревается ООО «СК «Пересвет-Юг». Как сообщает ИА «Высота 102», 13 июня в 18.00 в администрации Ворошиловского района по данному поводу проведут публичные слушания, инициатором которых явился сам застройщик. На участке близ бывшего завода медоборудования компания хочет построить жилой дом, высота которого может возрасти с 30 метров до 45. Процент застройки участка «Пересвет-Юг» намерен увеличить с 60 до 61%. Увеличивая этажность, застройщик не прочь сэкономить на подземном паркинге и предусмотреть не 104, а только 75 мест под машины. От волгоградцев на публичных слушаниях ждут предложений и замечаний по обновленному проекту.

Группа компаний «Пересвет-Юг» - одна из крупнейших в Волгограде, к услугам которой в последнее время все чаще прибегают местные власти. Этого застройщика не единожды привлекали для достройки проблемных жилых домов – в Краснослободске и Волгограде. Эта же фирма возводила дом на улице Космонавтов на месте снесенной девятиэтажки, пострадавшей от взрыва газа.



