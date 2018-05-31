







Волгоградские активисты общероссийского народного фронта намерены обратиться в органы прокуратуры по проблеме задолженности садоводческого некоммерческого товарищества «Радуга», сложившейся в процессе взаиморасчетов с сетевыми энергетическими компаниями за поставку энергоресурса. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, с просьбой о помощи от имени членов товарищества обратился председатель СНТ «Радуга» Владимир Янюшкин. За два года у товарищества сложилась задолженность перед сетевиками за потребление электроэнергии в размере более 4 млн руб. Согласно акту, составленному энергетической компанией, эта сумма накопилась за безучетное потребление электроэнергии, которое происходило из-за нарушений в измерительном комплексе, обслуживающем данное СНТ. При этом энергетики предъявили свои финансовые претензии в адрес СНТ «Радуга», применив максимальный тариф расчета за потребленную энергию по мощности, как для промышленного предприятия.

«Долг предъявлен в адрес товарищества как юридического лица, но собирать эту сумму ему придется с садоводов. Люди, которые исправно оплачивают земельный налог и членские взносы, не понимают, почему они остаются должны, тогда как явно не потребляют столько энергии, сколько им насчитали. Долг взыскивается энергетиками через суд, решение которого в их пользу уже вступило в силу. В случае неспособности выплаты долга товариществу предстоит процедура банкротства», - подчеркнули в ОНФ.

По мнению экспертов регионального отделения ОНФ в Волгоградской области, претензии за неучтенное потребление энергии садоводам предъявлены необоснованно.

«СНТ не в состоянии оплатить такую сумму, поэтому энергетики направляют свою претензию в суд, где судья не вникает ни в проблематику каждого СНТ, ни в методику расчетов энергетиков. К сожалению, проблематика СНТ «Радуга» в нашем регионе массовая, она стала просто абсурдной в своих масштабах – каждое второе СНТ на территории Волгограда и Волгоградской области подверглось таким финансовым нападкам энергетиков. Они нашли для себя лазейку в постановлении правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442 и успешно ею пользуются. А малоопытные представители СТН процессуально проигрывают в судах, с них взысканы громадные суммы – от 1 млн до 102 млн руб. Положительная судебная практика только начинает формироваться у нас, но нужна поддержка контролирующих органов», – подытожила эксперт регионального отделения ОНФ в Волгоградской области Нелли Буренина.



