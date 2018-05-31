Особо охраняемые земли включали в генеральные планы поселений в ряде районов области. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, подобные нарушения были найдены в Среднеахтубинском, Алексеевском, Иловлинском, Камышинском, Кумылженском, Ленинском, Ольховском, Чернышковском районах.

Так, при принятии генеральных планов поселений Среднеахтубинского района в границы вошли 4 843 гектара природного парка “Волго-Ахтубинская пойма”. После прокурорских мер реагирования начата работа по корректировке генпланов и исключению захваченных земель из границ населенных пунктов.

Отметим, что в Иловлинском, Камышинском, Кумылженском, Ленинском, Ольховском, Чернышковском районах нарушения были выявлены до постановки границ населенных пунктов на кадастровый учет и их застройки. Там же где земли внесли в Единый государственный реестр недвижимости и перевели категорию городских земель, прокуратура оспаривает такие действия в суде. Так . Среднеахтубинском районе через суд вернули 5,5 гектар сельхозугодий у поселка Куйбышев.

Всего по выявленным нарушениям внесено 7 представлений, предъявлено в суд 3 иска, опротестовано 4 незаконных правовых акта и объявлено одно предостережение.