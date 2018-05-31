Ежемесячную компенсацию за потерю трудоспособности будет выплачивать Министерство финансов России жительнице Иловлинского района, пострадавшей при взрыве газа. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял Волгоградский областной суд.

В конце декабря 2001 года в доме женщины произошел взрыв бытового газа. Возник пожар, в котором она получила серьезные ожоги. После этого женщине дали третью группу инвалидности.

Виновником происшествия признали ОАО “Фроловомежрайгаз”. Выяснилось, что авария произошла из-за нарушения технологии присоединения частного дома к центральному газопроводу.

С 2007 года компанию обязали выплачивать пострадавшей ежемесячную компенсацию. После банкротства фирмы в 2016 году женщина денег не получала. Тогда прокуратура Иловлинского района подала иск к Минфину с требованием обеспечить выплаты пострадавшей. Районный суд в этом отказал, так как женщина не использовала свою возможность получить компенсацию за счет имущества организации-банкрота.

Правда, прокуратура доказала, что конкурсный управляющий не включил пострадавшую в реестр кредиторов. К тому же, порядок капитализации платежей при банкротстве предусматривается только для сотрудников предприятия-банкрота.

Решение областного суда вступило в законную силу.







