Завершено расследование дела о перестрелке на юге Волгограда

Завершено расследование уголовных дел в отношении 36-летнего жителя Волгограда, обвиняемого в убийстве и незаконном обороте оружия. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, оба дела уже переданы в прокуратуру.

По данным следствия, 18 января этого года обвиняемый приехал к одному из кафе, расположенном в Красноармейском районе, вместе со знакомыми на так называемую "разборку". Разговор перерос в драку. В результате злоумышленник выстрелили из пистолета в 24-летнего парня. Пострадавшего доставили в больницу, но несмотря на старания врачей, он скончался.

Оказалось, что его застрелили из газового пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. У стрелка никаких документов на хранение и ношение оружия не было.



