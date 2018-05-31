Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по факту возгорания в минувшие выходные полигона твердых бытовых отходов ООО "Комус" в Светлоярском районе. Как сообщил сегодня ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, по результатам проверки в отношении юридического и ответственного должностного лица предприятия возбуждены административные производства по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления). Санкция данной статьи предусматривает штрафы для должностного лица в размере от 10 до 30 тыс. рублей, для юридического лица – от 100 до 250 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. В адрес ООО "Комус" внесено представление, которое находится на рассмотрении.

В ходе прокурорской проверки установлен факт возгорания в 5 часов утра 26 мая этого года твердых бытовых отходов на территории полигона, расположенного в Светлоярском районе. Сильное задымление наблюдалось и 27 мая вплоть до 17.00. Общая площадь возгорания составила 300 кв. м., глубина горения 0,1-0,2 м. "В соответствии с санитарными правилами, определяющими требования к устройству, содержанию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов на территории полигона должны быть приняты меры по недопустимости возгорания отходов, между тем ООО "Комус" надлежащие меры по недопущения возгорания приняты не были", - сообщил Руслан Гасанов.

Проверку по факту возгорания на полигоне "Комус" проводит и управление Росприроднадзора. Как говорится в сообщении этого ведомства, главный инженер и генеральный директор ООО "Комус" заявили, что возгорание, обнаруженное на границе полигона 26 мая, было локализовано в течение нескольких часов. Однако данную информацию опровергают и жители Светлоярского района, которые зафиксировали на видеосъемке продолжающееся задымление свалки и 27 мая.



