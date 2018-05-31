В Тракторозаводском районе Волгограда открылась детская КВЕСТ-площадка









Оснащенная мягкими модулями и сигнальными флажками КВЕСТ-площадка к большой радости ребятишек открылась сегодня на территории детского сада № 117 в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», на её торжественное открытие в преддверии Дня защиты детей собрались малыши с соседних садов и даже школ, так как в планах – проведение здесь познавательных игровых программ для воспитанников детсадов и учащихся начальных классов школ района.

Здесь всё – для детских развлечений и интерактивных путешествий на машинах, паровозах и пароходах. Детям было даже доверено поучаствовать в церемонии перерезания красной ленточки.









Ребят встречали сказочные герои, не обошлось без хлопушек и мыльных пузырей. Но самое главное для них впереди - возможность получить массу положительных эмоций и оздоровиться на физкультурных занятиях под открытым небом.

Появление этой площадки стало возможным благодаря победе в мае минувшего года проекта «Киндер-КВЕСТ» детского сада №117 в конкурсе «ТЕРРИТОРИЯ РУСАЛа». При поддержке городских и районных органов власти и финансовой помощи Волгоградского алюминиевого завода площадка оборудована резиновым покрытием Мастерфайбр и имитирует лабиринт с разноцветными дорожками.

Как отметил на торжественном открытии площадки начальник Тракторозаводского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда, участие в социальных проектах даст возможность и другим учреждениям района иметь подобные площадки.









«Просто бегать – это скучно, детям поиграть бы лучше, «Киндер-КВЕСТ» помог решить – игру и спорт соединить», - такие стихи прозвучали из уст детей, которые с увлечением приступили к освоению нового игрового пространства.











