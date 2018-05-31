В Волгограде изучат финансовую отчетность фонда капремонта

Унитарная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" готовится к визиту аудиторов, которые проверят финансовую (бухгалтерскую) отчетность регоператора за 2017 год. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на областной комитет ЖКХ и ТЭК, в настоящее время идет отбор специализированной организации для проведения обязательного аудита доходов и расходов фонда капремонта, аккумулирующего на спецсчетах взносы собственников на капитальный ремонт многоквартирных домов. Известно, что на конкурс подала заявку только одна аудиторская организация - ООО "АФ "ФОТУР", которая уже осуществляла аудиторскую проверку финансовой отчетности фонда капремонта за 2016 год. Тогда, как сообщало информагентство, ревизоры изучили данные бухгалтерского баланса, отчетов о финансовых результатах деятельности фонда и о целевом использовании средств, и сделали вывод, что "представленная отчетность отражает достоверно во всех существующих аспектах финансовое положение фонда капремонта за 2016 год".

Напомним, что фонд капремонта был создан 18 октября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Волгоградской области № 566-п "О создании некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" Волгоградской области. Ежегодно фонд обязан отчитываться о своей деятельности и расходовании денежных средств. В предыдущие годы по итогам проверок работа фонда признавалась удовлетворительной.



