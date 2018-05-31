«Сады Придонья» готовят к сдаче очередной дом для своих сотрудников









Первый таунхаус, рассчитанный на две семьи сотрудников «Садов Придонья», был сдан в конце 2016 года. С тех пор построено еще три коттеджа, сейчас идут отделочные работы в четвертом, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

Компания «Сады Придонья» большое внимание уделяет тщательному проектированию и качественному строительству комфортабельного жилья для своих сотрудников, живущих в поселке Сады Придонья. Проект, получивший название «Дельфиниум» — жилье европейского класса, дом сдается с полной чистовой отделкой, с установленной сантехникой.

По словам вице-президента компании «Сады Придонья» И.Самохина, работа в этом направлении будет продолжена и дальше.

«Квалифицированные сотрудники, занимающие ключевые позиции, должны быть обеспечены не только отличными условиями труда, но и жильем, — говорит Иван Самохин. — Важно, чтобы люди оставались жить в поселке и не уезжали. Для этого необходимо повышать и интеллектуальную концентрацию, и демографическую ситуацию».

В этом году благоустройство коснется и самого поселка, отмечают в пресс-службе. Возле храма Иоанна Воина будет разбит парк, который станет местом отдыха жителей Садов Придонья. Этот проект осуществляется полностью за счет средств компании. Благоустроенность — это одна из важных хозяйственных задач, решение которой позволит облагородить трудовые и бытовые условия жизни населения поселка.



