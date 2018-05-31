|Экономика
|31.05.2018 13:11
«Сады Придонья» готовят к сдаче очередной дом для своих сотрудников
Первый таунхаус, рассчитанный на две семьи сотрудников «Садов Придонья», был сдан в конце 2016 года. С тех пор построено еще три коттеджа, сейчас идут отделочные работы в четвертом, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Компания «Сады Придонья» большое внимание уделяет тщательному проектированию и качественному строительству комфортабельного жилья для своих сотрудников, живущих в поселке Сады Придонья. Проект, получивший название «Дельфиниум» — жилье европейского класса, дом сдается с полной чистовой отделкой, с установленной сантехникой.
По словам вице-президента компании «Сады Придонья» И.Самохина, работа в этом направлении будет продолжена и дальше.
«Квалифицированные сотрудники, занимающие ключевые позиции, должны быть обеспечены не только отличными условиями труда, но и жильем, — говорит Иван Самохин. — Важно, чтобы люди оставались жить в поселке и не уезжали. Для этого необходимо повышать и интеллектуальную концентрацию, и демографическую ситуацию».
В этом году благоустройство коснется и самого поселка, отмечают в пресс-службе. Возле храма Иоанна Воина будет разбит парк, который станет местом отдыха жителей Садов Придонья. Этот проект осуществляется полностью за счет средств компании. Благоустроенность — это одна из важных хозяйственных задач, решение которой позволит облагородить трудовые и бытовые условия жизни населения поселка.
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|Общество
|31.05.2018 16:18
Особо охраняемые земли включали в генеральные планы поселений в ряде районов области. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, подобные нарушения были найдены в Среднеахтубинском, Алексеевском, Иловлинском, Камышинском, Кумылженском, Ленинском, Ольховском, Чернышковском районах. Так, при принятии генеральных планов поселений Среднеахтубинского района в границы вошли 4 843 гектара природного парка “Волго-Ахтубинская пойма”. После прокурорских мер реагирования начата работа по корректировке генпланов и исключению захваченных земель из границ населенных пунктов. По выявленным нарушениям внесено 7 представлений, предъявлено в суд 3 иска, опротестовано 4 незаконных правовых акта и объявлено одно предостережение.
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|Общество
|31.05.2018 15:50
Ежемесячную компенсацию за потерю трудоспособности будет выплачивать Министерство финансов России жительнице Иловлинского района, пострадавшей при взрыве газа. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял Волгоградский областной суд. В конце декабря 2001 года в доме женщины произошел взрыв бытового газа. Возник пожар, в котором она получила серьезные ожоги. После этого женщине дали третью группу инвалидности. Виновником происшествия признали ОАО “Фроловомежрайгаз”. Выяснилось, что авария произошла из-за нарушения технологии присоединения частного дома к центральному газопроводу. С 2007 года компанию обязали выплачивать пострадавшей ежемесячную компенсацию. После банкротства фирмы в 2016 году женщина денег не получала. Тогда прокуратура...
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|Телеком
|31.05.2018 15:45
В период майских праздников 2018 года абоненты «МегаФона» пользовались интернетом за рубежом больше, чем годом ранее. Трафик вырос в 4,5 раза. При этом число путешествующих клиентов осталось примерно на уровне прошлогодних показателей, тогда как количество приезжающих в Россию и регистрирующихся в сети «МегаФона» увеличилось на 3%, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Чаще всего абоненты «МегаФона» пользуются в поездках за рубеж социальными сетями «ВКонтакте», Instagram и Facebook, мессенджерами WhatsApp, Viber и Facebook Messеnger, а также сервисами навигации, такси и афишными сайтами. Исходящий голосовой трафик в период майских праздников текущего года также показал рост. Он составил 31%...
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|Расследования
|31.05.2018 15:36
Завершено расследование уголовных дел в отношении 36-летнего жителя Волгограда, обвиняемого в убийстве и незаконном обороте оружия. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, оба дела уже переданы в прокуратуру. По данным следствия, 18 января этого года обвиняемый приехал к одному из кафе, расположенном в Красноармейском районе, вместе со знакомыми на так называемую "разборку". Разговор перерос в драку. В результате злоумышленник выстрелили из пистолета в 24-летнего парня. Пострадавшего доставили в больницу, но несмотря на старания врачей, он скончался. Оказалось, что его застрелили из газового пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. У стрелка...
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|Происшествия
|31.05.2018 15:19
Сегодня Фроловский районный суд постановил арестовать 32-летнюю Елену Ментишеву, которая подозревается в нанесении смертельных побоев своему трехлетнему сыну. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая. Ходатайство об аресте женщины подали следователи, которые проводят расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели малыша. Об этой вопиющей истории информагентство ранее уже рассказывало. Напомним, тело ребенка было обнаружено 28 мая этого года в одном из частных домовладений в поселке Дудаченский Фроловского района. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате тупой травмы живота, сопровождающейся разрывом внутренних органов. По подозрению в непреднамеренном...
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|Расследования
|31.05.2018 15:07
Полгода ограничения свободы получил житель Волгограда за хранение и ношение винтовки. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, днем 15 февраля он нашел сверток с винтовкой и решил забрать ее себе. Позже он решил взять с собой огнестрельное оружие на прогулку, во время которой его и задержали полицейские. На суде мужчина полностью согласился с предъявленным обвинением, признал свою вину, а также попросил о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства.
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|Общество
|31.05.2018 14:46
Оснащенная мягкими модулями и сигнальными флажками КВЕСТ-площадка к большой радости ребятишек открылась сегодня на территории детского сада № 117 в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», на её торжественное открытие в преддверии Дня защиты детей собрались малыши с соседних садов и даже школ, так как в планах – проведение здесь познавательных игровых программ для воспитанников детсадов и учащихся начальных классов школ района. Здесь всё – для детских развлечений и интерактивных путешествий на машинах, паровозах и пароходах. Детям было даже доверено поучаствовать в церемонии перерезания красной ленточки. Ребят встречали сказочные...
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|Экология
|31.05.2018 14:30
Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по факту возгорания в минувшие выходные полигона твердых бытовых отходов ООО "Комус" в Светлоярском районе. Как сообщил сегодня ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, по результатам проверки в отношении юридического и ответственного должностного лица предприятия возбуждены административные производства по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления). Санкция данной статьи предусматривает штрафы для должностного лица в размере от 10 до 30 тыс. рублей, для юридического лица – от 100 до 250 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до...
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|Политика
|31.05.2018 14:01
Из бюллетеней для предварительного голосования «Единой России» в Волгоградской области исключат 21 человека. Как заявил сегодня журналистам секретарь реготделения партии Сергей Горняков, эти граждане не выполнили одно из главных поставленных задач – участие как минимум в двух дебатах, сообщает ИА «Высота 102». Поскольку листы для голосования уже отпечатаны, то фамилии аутсайдеров придется вычеркивать в ручном режиме. До финишной прямой предварительного голосования успешно добрались 267 человек, из которых 165 – претенденты на статус кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы от "Единой России". По признанию регионального лидера...
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|Общество
|31.05.2018 13:37
Новый министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин проведет в Волгограде совещание по вопросам обеспечения устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранения уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы. Как сообщает пресс-служба министерства, рабочий визит главы Минприроды в Волгоград будет весьма насыщенным. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым министр осмотрит площадку строительства сооружения для обводнения р. Ахтуба, примет участие в церемонии открытия объекта "Берегоукрепление правого берега р. Волга" в Волгограде и наградит активных участников акции "Вода России". В планах также посещение мемориального комплекса на Мамаевом кургане, стадиона "Волгоград Арена" и парка "Аллея России". Визит Дмитрия Кобылкина в Волгоград...
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|Происшествия
|31.05.2018 13:17
Водитель автомобиля Hyundai с волгоградскими регистрационными номерами, перевозивший 4,5 тонны мороженой рыбы, задержан за попытку провести через Астраханскую область товар без маркировки. По сообщению Астраханского регионального пограничного управления, передает ИА "Высота 102", партия водных даров предназначалась для реализации в торговых точках Волгоградской области. Закупка рыбы частиковых видов была произведена в Казахстане. Водителю выписан акт о нарушении единых ветеринарно-санитарных требований при перевозке товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору, а сам груз через границу пропущен не был. Фото ИА «Астрахань 24».
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|Происшествия
|31.05.2018 12:52
В рабочем поселке Городище появились пауки-фаланги. Как сообщил ИА "Высота 102" житель районного центра, сегодня он обнаружил страшного вида паука размером с мизинец на пороге собственного дома. Со всеми мерами предосторожности житель Городища изловил непрошеного гостя и поместил в банку. Эту опасную находку он намерен отнести в администрацию рабочего поселка. Житель Городища считает, что власти должны предупредить население о появлении опасных насекомых. Паукообразные насекомые - фаланги славятся своей агрессивностью. Они не относятся к ядовитым, но укусы вызывают у человека сильную болевую реакцию. Опасность для человека представляют остатки пищи, которые находятся на челюстях фаланги. Попав в рану при укусе...
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|Происшествия
|31.05.2018 12:34
Нерадивый отец из Николаевска был задержан при попытке дать взятку судебному приставу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, в феврале этого года на машину неплательщика алиментов был наложен арест. 40-летний мужчина предложил начальнику районного отдела УФССП России 15 тысяч рублей за то, чтобы он нарушил закон и снял обременение с автомобиля. При передаче денег злоумышленника задержали оперативные сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела МВД. Сейчас следователи расследуют уголовное дело и выясняют обстоятельства преступления. Подозреваемый признал свою вину.
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|Расследования
|31.05.2018 12:18 (Обновлено: 31.05.2018 12:25)
Жителя Москвы, состоящего на налоговом учете в Волгограде, подозревают в мошенничестве с возмещением НДС. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия, 48-летний директор общества с ограниченной ответственностью занимался экспортом зерна через портовый элеватор Ейска. В тоже время, он подавал в налоговую службу ложные сведения, по которым ему возмещали налог на добавленную стоимость. Таким образом, из бюджета Волгоградской области только за первый квартала 2015 года он "увел" более 38 млн. рублей. Подозреваемый арестован. Под подпиской о невыезде находятся четыре человека: руководители фирм-"однодневок", через которые проходили фиктивные расчеты, и бухгалтерские работники. В результате обысков...
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|Расследования
|31.05.2018 11:46
Уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии героина, фигурантами которого стали волгоградец и двое иностранцев, передано в суд. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, весной прошлого года этническая группировка занималась торговлей наркотиками в Краснооктябрьском районе. Двое наркокурьеров привозили героин из Москвы и Московской области, фасовали его, а третий через интернет продавал его наркозависимым лицам. Дурманящее вещество передавалось клиентам бесконтактным способом - через тайники-закладки. Банду задержали в мае 2017 года при попытке сбыта полкилограмма героина. Во время следствия все фигуранты этого дела находились в СИЗО. Чтобы доказать их вину, были проведены около 40 различных...
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