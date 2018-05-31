Бизнесмен из Москвы обманом выманил из казны Волгоградской области десятки миллионов рублей

Жителя Москвы, состоящего на налоговом учете в Волгограде, подозревают в мошенничестве с возмещением НДС. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия, 48-летний директор общества с ограниченной ответственностью занимался экспортом зерна через портовый элеватор Ейска. В тоже время, он подавал в налоговую службу ложные сведения, по которым ему возмещали налог на добавленную стоимость. Таким образом, из бюджета Волгоградской области только за первый квартала 2015 года он "увел" более 38 млн. рублей. Подозреваемый арестован. Под подпиской о невыезде находятся четыре человека: руководители фирм-"однодневок", через которые проходили фиктивные расчеты, и бухгалтерские работники. В результате обысков в Волгограде и Краснодарском крае оперативники изъяли предметы и документы, важные для расследования. На имущество предпринимателя наложен арест.



