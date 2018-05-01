



Жители Волжского, купившие билеты на матчи ЧМ-2018, «днем с огнем» разыскивают расписание автобусов №146 и 123, которые бесплатно должны будут возить пассажиров по паспортам болельщиков. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, в открытом доступе нет ни нынешнего расписания данных автобусов, ни информации о том, каким образом будут курсировать эти маршруты в дни проведения матчей. «Своего сайта у ООО «Волгоградский автобусный парк» нет, звоним на «горячую линию» этой компании, попадаем по номеру в Санкт-Петербург, там нам ничего конкретного не говорят, отправляют в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, - рассказали волжане-болельщики. – Мы не понимаем, почему расписание автобусов – это тайна и почему, самое главное, мы должны обзванивать всех, чтобы узнать, как мы сможем уехать из Волжского в дни матчей?».









Между тем, претензии волжан можно считать обоснованными. ООО «Волгоградский автобусный парк», аффилированная компании "Питер-Авто" фирма, в конце прошлого года выиграло аукцион на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на территории Волгоградской области: № 123 "Волжский (30 микрорайон)-Волгоград (ЖДВ)"; № 146 "г. Волжский (магазин "Стимул") через р.п. Средняя Ахтуба-Волгоград (центральный автовокзал ГУП "ВОП "Вокзал-Авто")". Перевозчик, который к тому времени уверенно «захватил» солидную часть рынка пассажирских услуг в Волгограде, выиграл аукцион у своего конкурента – МУП «Волжская автоколонна №1732», которое традиционно обслуживало маршруты №123 и 146 и, что немаловажно, публиковало информацию о расписании движения автобусов на своем сайте. Однако «Волгоградскому автобусному парку» удалось получить контракт стоимостью более 33 миллионов рублей и, соответственно, право на обслуживание данных автобусов. Как следует из технической документации, новый перевозчик должен работать на данных маршрутах с 1 января 2018 года и до 30 сентября этого же года. Причем пик пассажирских перевозок должен приходиться на период с 1 мая по 31 июля – 13687 рейсов из 20070 по маршруту №123 и 5839 рейсов из 8563 по маршруту №146.

При этом, цитата из техзадания, «перевозка пассажиров и багажа осуществляется по утвержденному в установленном порядке маршруту и расписанию». Как сегодня на самом деле курсируют эти автобусы и самое главное, как будут ездить в дни матчей, для волжан по-прежнему остается тайной. Попытки корреспондента ИА "Высота 102" прояснить ситуацию в пресс-службе администрации Волгоградской области ничем не закончились. Был получен лаконичный комментарий – «В дни матчей автобусы будут ездить по расписанию, которое действует в настоящий момент». Следующий вопрос – «Как же узнать это самое расписание?» - остался без ответа.

Однако отсутствие расписания движения автобусов №123 и 146 в открытом доступе – это еще не самое интересное. Оказывается, перевозчик не в полной мере выполняет условия контракта стоимостью более 33 миллионов рублей. В частности, в техзадании оговаривается, что «оплата проезда может осуществляться по электронным проездным билетам кондуктором с использованием ручных электронных устройств контроля, либо самостоятельно пассажирами при наличии стационарных устройств контроля оплаты проезда». Однако ни кондукторов, ни этих самых стационарных устройств контроля оплаты проезда в салонах автобусов нет. Наличные деньги передаются водителям, которые, кстати, по утверждению некоторых пассажиров, не всегда дают билеты. Далее – по маршруту №123 должны курсировать, как следует из условий аукциона, большие и средние автобусы. На самом деле все маршруты «Волжский-Волгоград» обслуживают автобусы только средней вместимости.

Кроме того, как следует из техзадания, «весь подвижной состав в период с 01.05.2018 по 31.07.2018 должен быть украшен символикой чемпионата мира по футболу FIFA2018, оснащен звуковой системой автоматического информирования пассажиров на русском и английском языках о наименовании остановочного пункта и другой информации». Однако никакой звуковой системы в автобусах не установлено. А небольшие наклейки на передних стеклах автобусов с символикой чемпионата вряд и еле видными буквами на русском и английском языках вряд ли можно считать "украшением" транспортных средств.

Возникает вопрос – знакомы ли в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области с условиями аукциона, который и проводило это ведомство? А, если знакомы, то почему не контролируют выполнение условий контракта и не принимают мер к перевозчику за невыполнение данных требований?

Сегодня на окончание работ по подготовке города к проведению ЧМ-2018 брошены все силы. Удивляет, что в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области посчитали свою работу после проведения аукциона на обслуживание двух маршрутов ЧМ-2018 и по выполнению обязательств перед волжскими болельщиками – давно законченной.