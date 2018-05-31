В Волгограде пошла под суд международная наркогруппировка

Уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии героина, фигурантами которого стали волгоградец и двое иностранцев, передано в суд. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, весной прошлого года этническая группировка занималась торговлей наркотиками в Краснооктябрьском районе. Двое наркокурьеров привозили героин из Москвы и Московской области, фасовали его, а третий через интернет продавал его наркозависимым лицам. Дурманящее вещество передавалось клиентам бесконтактным способом - через тайники-закладки.

Банду задержали в мае 2017 года при попытке сбыта полкилограмма героина. Во время следствия все фигуранты этого дела находились в СИЗО. Чтобы доказать их вину, были проведены около 40 различных экспертиз, в том числе генетической, физико-химической, судебно-психиатрической. Отметим, что один из обвиняемых вину признал полностью, второй лишь частично, третий же отказался признавать себя виновным. Сейчас уголовное дело рассматривается в Краснооктябрьском районном суде.