



В СУ СКР по региону дадут правовую оценку должностным лицам всех органов системы профилактики Фроловского района. Как сообщили в Следственном управлении, в ходе расследования уголовного дела по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть трехлетнего мальчика, установлено, что в ноябре 2009 года решением суда подозреваемая была лишена родительских прав в отношении троих своих малолетних детей: сына 2006 года рождения, и двух дочерей, 2007 и 2009 годов рождения. Сама женщина была поставлена на специализированный учет и внесена в так называемый банк данных семей, находящихся в социально опасном положении. Известно, что органы опеки были осведомлены о нахождении у подозреваемой на воспитании трехлетнего ребенка, семью регулярно посещали комиссионные проверки, между тем избежать трагедии не удалось. Как ранее сообщало ИА "Высота 102", за месяц до этого соседи неблагополучной семьи обращались в органы опеки с жалобой на то, что Ментишева избивает и морит голодом своего малолетнего сына.

Напомним, тело ребенка было обнаружено 28 мая 2018 года в одном из частных домовладений в поселке Дудаченский Фроловского района. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате тупой травмы живота, сопровождающейся разрывом внутренних органов. Кроме того, на теле ребенка были обнаружены множественные гематомы и ссадины.

На допросе мать ребенка рассказала следователям, что утром 24 мая 2018 года она находилась дома вместе со своим трехлетним сыном. В какой-то момент она сорвалась на ребенка за непослушание и нанесла ему ладонью не менее трёх ударов в область головы и туловища. Следствие полагает, что именно эти «воспитательные приемы» и привели к трагедии – спустя три дня мальчик скончался. Его мать задержана по подозрению в причинении смерти сыну. Сегодня Фроловский районный суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.



