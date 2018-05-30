Экс-полицейский Волгоградской области обвинен в покушении на мошенничество

Экс-заместитель начальника отдела - начальника отделения №1 отдела №5 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области и ныне действующий сотрудник полиции Пензенской области вместе с двумя жителями города Волгограда обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По данным СУ СКР по Пензенской области, сообщает ИА «Высота 102», дело возбуждено в связи с хищением на территории Пензенской области дизельного топлива из магистрального продуктовоза «Уфа-Западное направление». В ходе предварительного следствия сотрудниками полиции у одного из свидетелей по уголовному делу были изъяты транспортные средства. В связи с чем тому потребовалась информация о возможности их возврата, осуществляется ли в отношении него уголовное преследование, планирует ли орган следствия привлекать его по уголовному делу в качестве подозреваемого и обвиняемого. Также его интересовало, можно ли избежать уголовного преследования и уголовной ответственности по делу, и за какое денежное вознаграждение. С этой целью свидетель обратился к своему другу, у которого имелись знакомые в правоохранительных органах.

В январе 2017 года 36-летний обвиняемый, состоящий в должности заместителя начальника отдела-начальника отделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области, решил воспользоваться указанными обстоятельствами и вступил в сговор с двумя жителями города Волгограда, 1968 и 1970 годов рождения, договорившись между собой сообщить потерпевшему, что стоимость решения его вопросов составляет 6 млн рублей. Потерпевший, находясь в кабинете офисного помещения по улице Краснополянской в городе Волгограде, передал преступникам часть денежных средств в размере 2 млн рублей, а также списал долг одного из злоумышленников, связанного с осуществлением ими совместной предпринимательской деятельности, в размере 2 млн руб.

В настоящее время полицейскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его подельникам - в виде домашнего ареста.



