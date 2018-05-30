В Волгограде магазины «FIX Price» наказали за смену ориентации

Жителя Волгограда возмутило, что под вывеской "Все по одной цене" на прилавках магазинов сети лежат товары различной стоимости, обратился с жалобой в антимонопольное ведомство. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФАС по региону, указанная заявителем информация подтвердилась. В Волгограде согласно ценникам, выставленным в магазинах «FIX Price», цены на товары различаются и составляют: 16 руб., 55 руб., 99 руб., 77 руб. и др. Также установлено, что аналогичная информация распространялась в магазинах «FIX Price» на территории других регионов страны. Так, Тамбовским УФАС России решением от 15 ноября 2017 года реклама магазинов сети «FIX Price» с использованием слогана «Всё по одной цене!» была признана ненадлежащей.

Волгоградское УФАС России рассмотрело заявление в отношении ООО «БЭСТ ПРАЙС» (Московская область), осуществляющего торговую деятельность в сети магазинов «FIX Price» и выдало Обществу предупреждение о необходимости прекращения распространения, в том числе на вывесках, информации «Всё по одной цене!», которая вводит потребителей в заблуждение относительно цен на товары в магазинах сети «FIX Price».



