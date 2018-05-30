2169 жителей домов, расположенных в границах «последней мили», уже получили специальные автопропуска, которые дают владельцам личных автомобилей право проезда в период действия пешеходных зон в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу. В районных администрациях организована выдача пропусков на транспорт для юридических лиц. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

На сегодняшний день автопропуска получили порядка 70% жителей – это практически все волгоградцы, которые планируют в эти дни пользоваться личным автотранспортом и не уезжают в другие города. В МФЦ Центрального и Краснооктябрьского района выдача пропусков для личного автотранспорта горожан, проживающих в домах зоны «последней мили», продолжается.

«Список документов очень небольшой, - рассказывает директор ГКУ ВО «МФЦ» Ирина Змановская. - При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на квартиру, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также действующий страховой полис ОСАГО. В среднем выдача пропуска занимает не больше 10 минут: документы сотрудники МФЦ проверяют при заявителе и тут же выдают автопропуск. Действие автопропуска распространяется на все 4 дня проведения матчей». Напомним, 18, 22, 25 и 28 июня в Волгограде объявлены выходные днями, при этом для тех учреждений, которые продолжают работу, например, лечебных заведений, предусмотрена выдача пропусков на служебный транспорт. Выдают такой пропуск в районных администрациях после проверки соответствующими структурами. В пресс-службе администрации Волгограда также отметили прецеденты, когда отдельные руководители коммерческих предприятий, не считаясь с вопросами удобства и безопасности горожан, пытаются получить пропуск, а иногда и не один, на свой личный транспорт, зачастую премиальных марок, не задействованный в производственном процессе. При этом данные руководители, получая пропуска на производственный транспорт, не могут аргументировано обосновать необходимость дополнительного пропуска для личного автомобиля на эти 4 дня.