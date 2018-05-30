Трамвайчик тронется: В Волгограде открываются три «пляжных» речных маршрута

На время летнего сезона в Волгограде будут работать три дополнительных речных маршрута - «Волгоград-Краснослободск», «Волгоград -Бакалда» и «Бакалда-Культбаза». Новыми летними маршрутами волгоградцы, желающие провести время на левом берегу Волги и на острове Сарпинский, смогут воспользоваться уже в начале июня, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

Так, речной трамвайчик до Краснослободска будет отправляться от Речпорта ежедневно, время отправлений 07-00, 08-00, 9-00, 13-00, 17-00, 18-00 и 19-00. Стоимость билета для взрослых - 50 рублей, детский билет можно будет приобрести в два раза дешевле.

Два летних рейса до турбазы «Бакалда» также начнут курсировать уже в начале июня: «Волгоград- Бакалда» и «Бакалда-Культбаза». Работать эти маршруты будут по понедельникам и вторникам. Время отправления от Волгограда в понедельник в 7-30, 16-30 и в 18-30, время отправления от «Бакалды» в 9-20 и 18-20, по вторникам кораблик будет отправляться с набережной в 7.30 и 16.30, со стороны турбазы запланированы рейсы в 6-35,9-20 и 18-20. От «Культбазы» до «Бакалды» по понедельникам кораблик будет ходить в 6-00, 8-45 и 17-45 и 8-45 и 17-45 в обратном направлении. Во вторник до острова Сарпинский время отправления 7-50 и 16-50, от «Культбаза» кораблик отправится в 6-00, 8-45 и 17.45. Стоимость проезда на каждом маршруте составит 80 рублей, для детей – 40 рублей.



