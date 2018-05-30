|Происшествия
|31.05.2018 07:41
На юге Волгограда в ДТП погиб молодой мотоциклист
Накануне вечером около 21.30 в Красноармейском районе Волгограда в ДТП погиб 17-летний мотоциклист. Как сообщает ИА «Высота 102», столкновение мотоцикла и ВАЗ-2115 с татарстанскими номерами произошло на пересечении улиц командира Рудь и Довженко. Молодой человек, получивший многочисленные травмы, скончался до прибытия кареты «Скорой помощи». Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону, по предварительным данным, виновником смертельной аварии мог явиться 44-летий водитель «Lada Granta», который при повороте на перекрестке не уступил дорогу мотоциклу «Honda». В удара мотоцикл отбросило на встречную полосу, где в него и врезалась «пятнашка».
Напомним, 18 мая в Центральном районе в автоаварии также погиб мотоциклист и его спутница. Мужчине было 34 года, девушке – 26. ДТП произошло на рокадной дороге вблизи моста через Волгу в момент неожиданного разворота легковушки «Chevrolet» через сплошную линию. За рулем автомобиля находился 24-летний студент из Ирака.
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На невыносимые условия поездок в “часы пик” в городских автобусах жалуются волгоградцы. Съемочная группа информагентства "Высота 102" решила протестировать один...
Результаты исследований в специализированной лаборатории подозрительного жидкого вещества, обнаруженного под землей на территории мусорного полигона «Комус» в Светлоярском районе, подтвердили...
|Общество
|31.05.2018 11:07
Работникам администрации Волгограда, ее отраслевых и территориальных структурных подразделений сохранят денежное содержание за четыре выходных дня в первом летнем месяце, которые приходятся на дни матчей ЧМ-2018 – 18,22, 25 и 28 июня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации, также руководителям муниципальных учреждений и муниципальных предприятий рекомендовано принять решение об установлении вышеперечисленных дней выходными. Соответствующий документ принят администрацией города в целях реализации постановления администрации Волгоградской области. Напомним, объявление дней проведения матчей ЧМ-2018 года выходными обусловлено желанием создать комфортные условия посещения матчей жителями и гостями Волгограда, а также снизить нагрузки на транспортную инфраструктуру города.
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|Расследования
|31.05.2018 10:40
В СУ СКР по региону дадут правовую оценку должностным лицам всех органов системы профилактики Фроловского района. Как сообщили в Следственном управлении, в ходе расследования уголовного дела по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть трехлетнего мальчика, установлено, что в ноябре 2009 года решением суда подозреваемая была лишена родительских прав в отношении троих своих малолетних детей: сына 2006 года рождения, и двух дочерей, 2007 и 2009 годов рождения. Сама женщина была поставлена на специализированный учет и внесена в так называемый банк данных семей, находящихся в социально опасном положении. Известно, что органы опеки были осведомлены о нахождении у подозреваемой на...
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|Происшествия
|31.05.2018 10:34
Два человека пострадали в аварии с участием дикого животного в Дубовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось в среду поздно вечером на 617 километре трассы “Сызрань-Саратов-Волгоград”. 32-летний водитель “ЛАДЫ X-ray” врезался в лося, который выбежал на дорогу. После этого машина съехала в кювет. В результате травмы получили сам водитель и его 28-летняя пассажирка. Пострадавшие госпитализированы.
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|Происшествия
|31.05.2018 10:29
Экс-заместитель начальника отдела - начальника отделения №1 отдела №5 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области и ныне действующий сотрудник полиции Пензенской области вместе с двумя жителями города Волгограда обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По данным СУ СКР по Пензенской области, сообщает ИА «Высота 102», дело возбуждено в связи с хищением на территории Пензенской области дизельного топлива из магистрального продуктовоза «Уфа-Западное направление». В ходе предварительного следствия сотрудниками полиции у одного из свидетелей по уголовному делу были изъяты транспортные средства. В связи с чем тому потребовалась информация о возможности их возврата, осуществляется...
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|Экология
|31.05.2018 10:23
Красивейшие места Волго-Ахтубинской поймы в районе поселка Рыбачий Среднеахтубинского района Волгоградской области рискуют утонуть в мусоре из-за разрастания несанкционированной свалки. Съемочная группа ИА «Высоты 102» стала свидетелем душераздирающей картины - на особо охраняемой территории природного парка, рядом с заливными лугами образовалась гигантская помойка. Неизвестные люди безнаказанно сваливают здесь пластик, стекло и строительный мусор. Как рассказали местные жители, за руку им пока никого поймать не удалось, так как машины с мусором приезжают в темное время суток. Работы специалистов профильных...
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|Экология
|31.05.2018 09:49
В Дубовском районе специалисты регионального управления Россельхознадзора провели проверку соблюдения земельного законодательства. Как сообщили ИА "Высота 102" в надзорном ведомстве, в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий на территории Стрельношироковского сельского поселения специалистами Россельхознадзора был установлен факт повреждения защитного лесного насаждения "путем спиливания одного дерева", что является нарушением федерального закона "О мелиорации земель". Главу поселения как должностное лицо, отвечающее за сохранность защитного лесного насаждения, привлекли к административной ответственности и оштрафовали.
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|Общество
|31.05.2018 09:43
Жителя Волгограда возмутило, что под вывеской "Все по одной цене" на прилавках магазинов сети лежат товары различной стоимости, обратился с жалобой в антимонопольное ведомство. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФАС по региону, указанная заявителем информация подтвердилась. В Волгограде согласно ценникам, выставленным в магазинах «FIX Price», цены на товары различаются и составляют: 16 руб., 55 руб., 99 руб., 77 руб. и др. Также установлено, что аналогичная информация распространялась в магазинах «FIX Price» на территории других регионов страны. Так, Тамбовским УФАС России решением от 15 ноября 2017 года реклама магазинов сети «FIX Price» с использованием слогана «Всё по одной цене!» была...
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|Общество
|31.05.2018 09:38
2169 жителей домов, расположенных в границах «последней мили», уже получили специальные автопропуска, которые дают владельцам личных автомобилей право проезда в период действия пешеходных зон в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу. В районных администрациях организована выдача пропусков на транспорт для юридических лиц. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. На сегодняшний день автопропуска получили порядка 70% жителей – это практически все волгоградцы, которые планируют в эти дни пользоваться личным автотранспортом и не уезжают в другие города. В МФЦ Центрального и Краснооктябрьского района выдача пропусков для личного автотранспорта горожан, проживающих в домах зоны «последней мили», продолжается. «Список...
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|Экология
|31.05.2018 08:53
Специалисты управления Росприроднадзора провели рейдовое обследование территории, прилегающей к полигону ТБО ООО «Комус», расположенному в Светлоярском районе Волгоградской области после инцидента с возгоранием свалки. Как сообщили информагентству в ведомстве, проверка была назначена в связи с обращениями граждан, поступившими на телефон оперативного дежурного управления в прошлое воскресенье, а также публикацией на сайте ИА «Высота 102» «Под Волгоградом продолжают свозить отходы на горящий полигон «Комус». Специалисты управления совместно с прокуратурой Светлоярского района, а также сотрудниками филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области провели отбор проб атмосферного воздуха. В настоящее время проводятся лабораторные исследования отобранных проб. Между тем, как говорится...
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|Общество
|31.05.2018 08:46
На время летнего сезона в Волгограде будут работать три дополнительных речных маршрута - «Волгоград-Краснослободск», «Волгоград -Бакалда» и «Бакалда-Культбаза». Новыми летними маршрутами волгоградцы, желающие провести время на левом берегу Волги и на острове Сарпинский, смогут воспользоваться уже в начале июня, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Так, речной трамвайчик до Краснослободска будет отправляться от Речпорта ежедневно, время отправлений 07-00, 08-00, 9-00, 13-00, 17-00, 18-00 и 19-00. Стоимость билета для взрослых - 50 рублей, детский билет можно будет приобрести в два раза дешевле. Два летних рейса до турбазы «Бакалда» также начнут курсировать уже в начале июня: «Волгоград- Бакалда» и «Бакалда-Культбаза». Работать...
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|Спорт
|30.05.2018 21:38
“Ротор-Волгоград” вошел в список клубов, из которых будет формироваться футбольная национальная лига в следующем сезоне, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на пресс-службу ФНЛ. В связи с тем, что лицензии на выступление не получили “Арарат”, “Кубань” и “Тосно”, их могут заменить “Луч-Энергия”, “Тюмень” и “Факел”, занявшие в сезоне-2017/2018 18, 19 и 20 места. Также в список попал и “Ротор-Волгоград”, располагающийся на 17 строчке турнирной таблицы. Также в списке: “Авангард” (Курск), “Анжи” (Махачкала), “Армавир” (Армавир), “Балтика” (Калининград), “Зенит-2” (Санкт-Петербург), “Луч-Энергия” (Владивосток), “Мордовия” (Саранск), “Олимпиец” (Нижний Новгород), “Сибирь” (Новосибирск), “СКА-Хабаровск” (Хабаровск), “Динамо СПб” (Санкт-Петербург), “Спартак-2” (Москва), “Тамбов” (Тамбов), “Томь” (Томск), “Тюмень” (Тюмень),...
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|Аналитика
|30.05.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: жителей Светлоярского района Волгоградской области обложили экологически опасными «бомбами» - на этот раз опасность скрывается глубоко под землей. Нулевая реакция местной власти: в Волго-Ахтубинской пойме на территории Среднеахтубинского района растет очередная несанкционированная свалка. Дисплеи оказались полезны: электронные табло на относительно новых остановках Волгограда начали постепенно оживать. Водители и статистики видят одно и то же: средние цены на автомобильное топливо стремятся ввысь. В Волжском нашли «героя», ударившего девушку - продавца: в полиции он выглядел уже не таким бравым. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00...
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|Общество
|30.05.2018 17:49
Желание поразвлечься дорого стоило жителю Волжского - мужчина получил судимость за угон асфальтоукладочного катка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда Волгоградской области, в один из летних дней прошлого года мужчина, находясь на территории школы №32, увидел технику и решил на ней «покататься». Воспользовавшись ключами от катка, находящимися в замке зажигания, он запустил двигатель и начал маневрировать на территории школы. В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Приговором суда волжанин был осужден по ч.1 ст.166 УК РФ (угон) и ему назначено наказание в виде лишение свободы сроком на 1...
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|Телеком
|30.05.2018 17:20
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) «МегаФон» и Nokia подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области развития сетей 5G и внедрения инновационных решений для таких отраслей, как энергетика, транспорт, промышленное производство, медиа, сфера обслуживания. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, «МегаФон» совместно с Nokia также продемонстрировали участникам форума работу сети 5G. Тест проходил с использованием стандартизированных диапазонов 26/28 ГГц, на протяжении всей демонстрации интернет-соединение работало с минимальной задержкой сигнала – всего 1 мс. Высокая емкость, позволяющая одновременно подключить к сети десятки тысяч интернет-устройств, и минимальная задержка сигнала сети порядка – 1 мс – сетей 5G коренным образом...
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|Расследования
|30.05.2018 16:49
Руководителя "УЖФ Краснооктябрьского района" и ООО "Энерго-Инвест" (ИНН 3441036060) Анну Драгунову отправили в СИЗО. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня принял Центральный районный суд Волгограда. Уголовное дело по статье "Мошенничество" было возбуждено после исчезновения крупной суммы денег, собранных с жильцов в оплату коммунальных услуг. Отметим, что на реальном аресте, сроком на два месяца, настаивало следствие. Сама Драгунова заявила, что готова сотрудничать со следствием и попросила назначить домашний арест, поясняя, что бежать ей некуда. Позже, этим же вечером, в СИЗО отправилась и Лариса Лактионова. Она руководит компанией, которая...
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На юге Волгограда в ДТП погиб молодой мотоциклист 7
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