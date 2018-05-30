На юге Волгограда в ДТП погиб молодой мотоциклист

Накануне вечером около 21.30 в Красноармейском районе Волгограда в ДТП погиб 17-летний мотоциклист. Как сообщает ИА «Высота 102», столкновение мотоцикла и ВАЗ-2115 с татарстанскими номерами произошло на пересечении улиц командира Рудь и Довженко. Молодой человек, получивший многочисленные травмы, скончался до прибытия кареты «Скорой помощи». Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону, по предварительным данным, виновником смертельной аварии мог явиться 44-летий водитель «Lada Granta», который при повороте на перекрестке не уступил дорогу мотоциклу «Honda». В удара мотоцикл отбросило на встречную полосу, где в него и врезалась «пятнашка».

Напомним, 18 мая в Центральном районе в автоаварии также погиб мотоциклист и его спутница. Мужчине было 34 года, девушке – 26. ДТП произошло на рокадной дороге вблизи моста через Волгу в момент неожиданного разворота легковушки «Chevrolet» через сплошную линию. За рулем автомобиля находился 24-летний студент из Ирака.



