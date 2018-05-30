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Общество
 30.05.2018 17:49

Волжанин получил полтора года условно за угон асфальтоукладчика

Желание поразвлечься дорого стоило жителю Волжского - мужчина получил судимость за угон асфальтоукладочного катка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда Волгоградской области, в один из летних дней прошлого года мужчина, находясь на территории школы №32, увидел технику и решил на ней «покататься». Воспользовавшись ключами от катка, находящимися в замке зажигания, он запустил двигатель и начал маневрировать на территории школы. В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Приговором суда волжанин был осужден по ч.1 ст.166 УК РФ  (угон) и ему назначено наказание в виде лишение свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с таким же испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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Результаты исследований в специализированной лаборатории подозрительного жидкого вещества, обнаруженного под землей на территории мусорного полигона «Комус» в Светлоярском районе, подтвердили...

Телеком 30.05.2018 17:20

«МегаФон» и Nokia договорились совместно развивать сети 5G На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) «МегаФон» и Nokia подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области развития сетей 5G и внедрения инновационных решений для таких отраслей, как энергетика, транспорт, промышленное производство, медиа, сфера обслуживания.  Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, «МегаФон» совместно с Nokia также продемонстрировали участникам форума работу сети 5G. Тест проходил с использованием стандартизированных диапазонов 26/28 ГГц, на протяжении всей демонстрации интернет-соединение работало с минимальной задержкой сигнала – всего 1 мс.  Высокая емкость, позволяющая одновременно подключить к сети десятки тысяч интернет-устройств, и минимальная задержка сигнала сети порядка – 1 мс – сетей 5G коренным образом...
Прочитана: 495 раз
Общество 30.05.2018 16:58

Партию запрещенного к ввозу на территорию РФ сыра в количестве 5,5 кг задержали, а затем уничтожили в Волгограде путем сожжения. Как сообщили ИА "Высота 102" в  управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, сыр "Дорблю" производства Германии, сыр "Frico" производства Голландии и сыр "Ольтермани" производства Финляндии поставлен из стран, на которые был наложен запрет в соответствии с Указом Президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".  Участие в выявлении санкционной продукции принимали также сотрудники Волгоградской транспортной прокуратуры и Астраханской таможни. 
Прочитана: 470 раз
Расследования 30.05.2018 16:49

В Волгограде руководителя двух УК отправили в СИЗО Руководителя "УЖФ Краснооктябрьского района" и ООО "Энерго-Инвест" (ИНН 3441036060) Анну Драгунову отправили в СИЗО. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня принял Центральный районный суд Волгограда. Уголовное дело по статье "Мошенничество" было возбуждено после исчезновения крупной суммы денег, собранных с жильцов в оплату коммунальных услуг. По сведениям информагентства, с середины 2015 по январь 2018 со счетов компаний пропали 45 миллионов рублей. Деньги выводились через аффилированные организации с помощью фиктивных договоров на услуги по техобслуживанию, содержанию и ремонту общедомового имущества, а также содержанию придомовых территорий. Поставщики ресурсов...
Прочитана: 3994 раз
Происшествия 30.05.2018 16:26

На трассе "Волгоград-Москва" столкнулись 6 машин, есть пострадавшие Шесть автомобилей столкнулись сегодня на трассе "Волгоград-Москва" в Михайловском округе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в результате ДТП пострадали три человека - две женщины и 13-летний подросток. Авария произошла на 806 км федеральной трассы на участке с реверсивным движением, оборудованным дорожными знаками. По предварительной информации, водитель грузовика "Volvo" врезался в автомобиль "ВАЗ 2110", замыкающий очередь на проезд участка с ограниченным движением. От удара легковушка врезалась впереди стоящую машину, а затем по цепочке в ДТП оказались в общей сложности вовлечены шесть машин, в том числе "Lada Largus", "Niva Chevrolet", "Opel" и "ГАЗель". Все...
Прочитана: 2842 раз
Экология 30.05.2018 15:36 (Обновлено: 30.05.2018 17:35)

Власти района прозрели: масштабная стройка в Волго-Ахтубинской пойме признана самовольной Подозрительный объект капитального строительства, возводимый ударными темпами в поселке Рыбачий Среднеахтубинского района, признан самовольным. Такое решение вынесла комиссия по вопросам самостроя на территории муниципального образования. Об этом ИА «Высота 102» сообщил первый замглавы администрации района Анатолий Кузьмин. «До конца этой недели будет подан иск в Краснослободский районный суд о приостановке строительства и сносе данного строения», - пояснил чиновник.  Примечательно, что объект из металлоконструкций и силикатного кирпича на улице Центральной в хуторе Рыбачий возводится уже не первый месяц. Площадь участка составляет 17 соток. По подозрениям местных жителей, по-соседству с ними может появиться цех для хранения замороженных продуктов или даже...
Прочитана: 3312 раз
Общество 30.05.2018 15:11

Налоговая инспекция должна перечислить вдове скончавшегося жителя Волгограда неполученный им имущественный вычет за покупку жилого дома. Такое решение, как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, принял Советский районный суд. С иском обратилась прокуратура района, проводившая проверку по жалобе вдовы. В августе прошлого года женщина обратилась в МИ ФНС России №10 по Волгоградской области с заявлением о предоставлении ей, как наследнице покойного супруга, налогового имущественного вычета в связи с приобретением жилья. Однако налоговым органом в удовлетворении требований было отказано. В суде установлено, что муж заявительницы реализовал свое право на получение имущественного налогового вычета за 2016 год путем...
Прочитана: 814 раз
Расследования 30.05.2018 14:19

Сегодня во Фролово состоятся похороны трехлетнего Коли, который умер из-за разрыва селезенки после сильного удара. Как сообщили ИА "Высота 102" жители, живущие по-соседству с неблагополучной семьей, они месяц назад обращались в органы опеки и попечительства с просьбой защитить мальчика от матери Елены Ментишевой, которая ведет аморальный образ жизни, избивает своего ребенка, морит голодом. "Коля постоянно ходил со ссадинами, с черной попой от синяков. От шлепка руки таких не бывает. Мать часто воспитывала его палкой. Мальчик вечно грязный, нечесаный, голодный. У меня сердце разрывалось, когда видела, как страдает дитя. Носила ему еду, - вспоминает одна из соседок Ментишевой. - А у...
Прочитана: 2827 раз
Экология 30.05.2018 14:01

Владельцев тепличных "китай-городов" в Волгоградской области заподозрили в коррумпированных связях Кто «крышует» незаконные тепличные хозяйства, заполонившие прибрежные зоны в Волгоградской области? Этим вопросом задались депутаты Волгоградской областной думы, заслушав доклады контрольно-надзорных органов по этой пока «непробиваемой» теме. В зале заседаний регпарламента накануне присутствовали руководители и заместители полиции региона, природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Росприроднадзора. Представители профильных структур впервые публично отчитались о том, как они борются в засильем так называемых китай-городов в Иловлинском, Городищенском, Ольховском и других районах области. Впервые также прозвучало слово «коррупция» применительно к данной проблеме.  Смелое предположение сделал парламентарий Александр Осипов, по мнению которого «данная экономическая схема построена на коррумпированном...
Прочитана: 5201 раз
Расследования 30.05.2018 12:59

К 400 часам обязательных работ приговорен за ложный донос волжанин Александр Киреев. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, в декабре прошлого года мужчина подал заявление в полицию о том, что у него украли барсетку. По его словам, в ней было 25 тысяч рублей, три банковские карты, запасной ключ от автомобиля и водительские права. Но, как выяснилось при проверке, никто у мужчины ничего не крал. Заявление о краже он подал, чтобы уйти от наказания за пьяную езду. Ранее его задержали за вождение в нетрезвом виде. И когда он получил сообщение, что ему придется остаться без водительского удостоверения,...
Прочитана: 1223 раз
Экология 30.05.2018 12:47

В Торгово-промышленной палате России задумались о перспективах утилизации отходов в регионах Перспективы утилизации вторичного сырья обсудили представители ассоциаций переработчиков и ведущие товаропроизводители на площадке Торгово-промышленной палаты РФ. Как сообщает ИА "Высота 102", организатором дискуссии выступил комитет по реформированию отрасли обращения с отходами "ОПОРЫ РОССИИ". По словам замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Романа Куприна, к 2020 году доля утилизированных отходов производства и потребления, согласно разработанной стратегии, должна составить 65%, а к 2030 году - 86%. По мнению руководителя профильного комитета "ОПОРЫ РОССИИ" Полины Вергун, такого показателя можно добиться и по твердым коммунальным отходам, процент переработки которых сегодня не превышает 5%. Для этого нужны перерабатывающие мощности, которые...
Прочитана: 1344 раз
Телеком 30.05.2018 12:34

NextOne переходит под бренд «Дом.ru» Клиенты волгоградского провайдера NextOne начали обслуживаться под брендом «Дом.ru». В четверг, 31 мая, топ-менеджеры волгоградского филиала «Дом.ru» встретятся с клиентами обеих компаний, чтобы лично ответить на их вопросы. Встреча пройдет с 15 до 18.00 в центре абонентского обслуживания на ул. Невская, 2. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. ООО «Коламбия Телеком» (ТМ NextOne) вошла в состав группы компаний АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru») в 2017 году. После этого абоненты NextOne получили возможность просматривать новые рейтинговые ТВ-каналы, часть из которых транслируются в современном HD-формате. Пользователям домашних телефонов стали доступны такие функции, как определитель номера,...
Прочитана: 844 раз
Борьба с коррупцией 30.05.2018 12:13

Зарплаты руководителей учреждений культуры Волгоградской области больше не шокируют Комитет культуры Волгоградской области опубликовал информацию о среднемесячной заработной плате за 2017 год руководителей подведомственных государственных учреждений. Как сообщает ИА «Высота 102», из всех руководителей и замов региональных ГБУ самым высокооплачиваемым является исполняющий обязанности ректора «Волгоградского государственного института искусств и культуры» Александр Веденеев - его среднемесячная заработная плата за прошлый год составила почти 127 тысяч рублей. Зарплаты заместителей ректора также больше 100 тысяч рублей.   Жалованье директора нового ГБУ Волгоградской области «Интерактивный музей «Россия - Моя история» Сергея Мордвинова в 2017 году в среднем превышало 74 тысячи рублей в месяц. Директор...
Прочитана: 3588 раз
Расследования 30.05.2018 11:53

К 8 годам колонии строго режима приговорен уроженец Таджикистана, совративший двух своих 13-летних сестер. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение вынес Советский районный суд.  По данным следствия, в сентябре 2016 года 25-летний мужчина приехал в Волгоград из Таджикистана в поисках работы. Здесь он жил с родителями и сестрами. Известно, что почти сразу после переезда он начал совращать девочек. Родители узнали об этом лишь тогда, когда их дочери забеременели. Но в правоохранительные органы они обращаться не стали. Мать отправила сына в соседний регион, чтобы спрятать его. О преступлении стало...
Прочитана: 1804 раз
Экономика 30.05.2018 11:25

Юные жители Котельниково побывали на сильвинитовой обогатительной фабрике Гремячинского ГОКа В юбилейный пятый раз компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» пригласила маленьких гостей в путешествие на территорию Гремячинского горно-обогатительного комбината. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, специалисты встретили своих близких на площадке строительства комбината и с гордостью показали, каких успехов добились в строительстве ГОКа. В прошлые свои приезды на праздники Дня Семьи дети уже побывали в административно-бытовых корпусах «ЕвроХим-ВолгаКалия» и «Новомосковск-ремстройсервиса». В этот раз гости посетили сильвинитовую обогатительную фабрику.   Знакомство с производством началось с получения общих сведений о технологическом цикле фабрики и какой путь должна пройти поднятая из выработок рудника порода, прежде чем превратиться в основу будущего калийного...
Прочитана: 964 раз
Общество 30.05.2018 11:05

«Ростелеком» приглашает отметить День защиты детей «Ростелеком» приглашает в Комсомольский парк всех желающих на городской праздник «Ура! Каникулы!» 3 июня с 13.00 до 17.00. Для детей компания организует интерактивную площадку с аквагримом, конкурсами, подарками, играми, воздушными шариками, детской дискотекой, театром кукол и представлениями клоунов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Аналогичные развлекательные площадки оператор организовал в Махачкале, Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Волгограде и Краснодаре. «Разрабатывая наши сервисы, мы, в первую очередь, отталкиваемся от потребностей российских семей. Поэтому среди услуг «Ростелекома» немалая часть предназначена для детей и подростков. Маленьких пользователей оберегает в сети от нежелательного контента опция «Родительский контроль», в меню «Интерактивного ТВ» множество детских...
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«Высота 102 ТВ»: Инвесторов из Японии завлекают потенциалом площадки волгоградского «Химпрома»Комментарии5
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Волгоградского эколога "Зеленого патруля" после нападения прооперировалиКомментарии25
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На форуме в Санкт-Петербурге обсудили будущее волгоградского завода "Химпром"
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«Высота 102 ТВ»: Позиция регионального Роспотребнадзора по опасным овощам заставила депутатов нервничатьКомментарии4
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В Волгоградской области расследуют причину гибели трехлетнего ребенкаКомментарии8
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